Avea'dan Sağlık Alanında Devrim Yaratacak Proje: "Mobil Tahlil"

Kaliforniya Üniversitesi (University of California Los Angeles / UCLA ) ve aynı üniversiteden bioteknoloji ve nanoteknoloji alanındaki çalışmalarıyla fark yaratan Dr. Aydoğan Özcan’ın sağlıkta yeni bir dönem başlatan çalışması, Avea’nın ortaklığı ve katkılarıyla Mobil Tahlil Projesi olarak hayat buluyor.

Mobil Tahlil Projesi, yakın bir gelecekte zamandan ve büyük yatırımlardan tasarruf edilerek, kan sayımı gibi tahliller ile sıtma , AIDS, tüberküloz vb. hastalıklara cep telefonu kullanılarak uzaktan tanı ve teşhis konulmasını mümkün kılacak.

Türkiye’nin Ar-Ge Merkezi belgesine sahip ilk ve tek operatörü olan Avea, mobil teknolojinin hayatın her alanına katkı sağlayacak şekilde yayılması amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu vizyonla Avea, dünyanın önde gelen üniversitelerden Kaliforniya Üniversitesi’nin yürüttüğü uzaktan teşhis sağlamaya olanak tanıyan bilimsel çalışmalarını mobil iletişimin sunduğu imkânlarla zenginleştiriyor. Sağlık alanında bir devrim niteliği taşıyan ve Mobil Tahlil Projesi adıyla Ar-Ge çalışmaları devam eden proje tamamlandığında, cep telefonu aracılığıyla bazı hastalıkların tetkiki için tahlil yapılabilecek, sonuçlar mobil iletişim yoluyla sağlık merkezlerine anında iletilebilecek.

‘‘Teknoloji Hayal Gücünün Emrinde’’ söylemiyle yola çıkan Avea, UCLA’da görev yapan ve mobil sağlık konusundaki başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren Elektrik Mühendisi Dr. Aydoğan Özcan’ın uzun yıllardır üzerinde çalıştığı projeyi gerçek hayata taşımak üzere Türkiye’ye getiriyor. Mobil Tahlil Projesi ile önümüzdeki dönemde zamandan ve büyük yatırımlardan tasarruf edilerek kan sayımı gibi tahliller ile sıtma, AIDS, tüberküloz vb. hastalıklara cep telefonu aracılığıyla uzaktan tanı ve teşhis konulması mümkün olacabilecek. Mobil Tahlil teknolojisi ile hastaların kan ve teşhis için gereken diğer kişisel numunelerinin cep telefonu mikroskop gibi kullanılarak, Avea’nın mobil teknolojisi üzerinden teşhisi yapılacak ve sağlık merkezlerine iletilebilecek.

Bu kapsamda, projenin detaylarının paylaşıldığı basın toplantısı, Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım’ın katılımlarıyla, Avea CEO’su Erkan Akdemir ve Avea Ar-Ge Direktörü Egemen Kurdoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda, proje detayları Dr. Aydoğan Özcan tarafındancanlı demonstrasyon aracılığıyla paylaşıldı.

Basın toplantısında bir konuşma yapan Avea CEO’su Erkan Akdemir; “Avea bir iletişim şirketi olmanın ötesinde yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada da ilkleri hayata geçiren bir teknoloji şirketi... İnsan için üretiyor, insan için geliştiriyor ve geliştirdiklerimizi tüm insanların hizmetine sunuyoruz. ‘Teknoloji Hayal Gücünün Emrinde’ diyerek çıktığımız yolda Türkiye’ye ilkleri sunarak emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Ar-Ge Merkezimizden aldığımız güç ile dünyada yeni teknolojilerin hayata geçirilmesi konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün, yine böyle bir proje ile karşınızdayız. Projemiz, sağlık uygulamalarını zamandan ve mekândan bağımsız kılarak insanların ayağına götürecek ve devrim yaratacak bir nitelikte... Üstelik sadece Türkiye’de değil, dünyada örneği olmayan bu proje ile bilimkurgu filmlerinde göreceğiniz uygulamaları hayata geçirmiş olacağız’’ dedi.

Konuşmasında, sağlık alanı ile mobil teknolojileri birleştirme yolunda ilk adımı attıklarının altını çizen Avea Ar-Ge Direktörü Egemen Kurdoğlu; “Mobil Tahlil Projesi ile sağlıkta yeni bir formatın yaratılması için öncülük ettik. Heyecan verici bir bilimsel çalışmayı desteklemenin ve teknolojisini geliştirmenin gururunu yaşıyoruz. Projemiz, 7000’e yakın sağlık ocağımızı, merkezlerdeki gelişmiş sağlık kuruluşlarına bağlayacak bir köprü olacak. Mobil Tahlil Projesi ile kan sayımı gibi tahliller, sıtma, AIDS ve tüberküloz vb. hastalıklara cep telefonu kullanılarak uzaktan tanı ve teşhis konulmasını mümkün olabilecek. Bu daha bir başlangıç... Yakın bir gelecekte Avea’dan daha pek çok yenilik göreceksiniz’’ diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantıda projenin detaylarını anlatan Dr. Aydoğan Özcan; “Kalifornia Üniversitesi’ndeki akademik çalışmalarımızla, sağlık sektörünün en önemli sorunlarından biri olan zamanında teşhis ve zamanında müdahale konusuna çözüm bulmaya odaklanmıştık. Bir takım hastalıkların uzaktan teşhisini mümkün kılacak yerinde tahlil yöntemleri üzerinde epey mesafe kat ettik. Bu noktada Avea çalışmamızın değerini takdir ederek gerçek hayata taşımanın mümkün olabileceği bir platformda teknolojisi ile destek vermeyi teklif etti. Şu an çalışmalarımızı Avea’nın deneyimi paralelinde mobil iletişim platformuna taşıma yönünde sürdürüyoruz. Sağlık çözümleriyle mobilitenin buluştuğu bu proje, günlük yaşamda yeni bir çığır açacak” dedi.

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