Vodafone Vakfı'nın “Yapay Zekâ Yıldızları” projesinde yeni hedef 55 bin öğrenciye ulaşmak

Tam Boyutta Gör Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği iş birliğinde gençleri dijital geleceğe hazırlayan “Yapay Zeka Yıldızları” projesinde birinci yıl tamamlandı. Proje kapsamında bir yılda 36 bin öğrenciye ulaşıldı. Projenin yeni döneminde 55 bin öğrenciye ulaşılması planlanıyor.

Yapay Zekâ Yıldızları” projesi kapsamında, 11-14 yaş arası ortaokul ve 14-18 yaş arası lise öğrencilerinin yapay zekâ ile buluşması sağlanıyor. Öğrenciler, yapay zekâ konusunda çeşitli araçlarla içerik üretebiliyor, yapay zekâyı kapsamlı bir şekilde öğreniyor ve kendi projelerini geliştirebiliyor. Aynı zamanda, global içerik ve etkinliklerle de gençler için farklı gelişim alanları sunuluyor. Projeye katılan 744 öğrenciyle gerçekleştirilen araştırmaya göre, ilk yılda öğrencilerin %85’i yapay zekânın ne olduğunu tanımlayabilmeye başladı; %60,5’i tarif komutlarını nasıl yazacağını öğrendi; %79,5’i eğitimi çok yararlı ve öğretici buldu; %64,2’si ise öğrendiklerini hemen kullanmaya başladı.

Her 1 TL’lik yatırım 5,34 TL’lik sosyal dönüş sağladı

Projenin ilk yılında 12 ilde, teknoloji sınıflarında, köy okullarında ve gezici eğitim çadırlarında 58 farklı lokasyonda 183 gönüllü öğretmenin katkısıyla 36 bini aşkın öğrenciye ulaştı. Türkiye’nin 81 ilinde 11-14 yaş arası ortaokul ve 14-18 yaş arası lise öğrencilerine yapay zekâ eğitimlerinin verildiği projeye yapılan her 1 TL’lik yatırım 5,34 TL değerinde sosyal geri dönüş sağladı. Projenin yeni döneminde 55 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 4 Mayıs 2025 2 gün önce eklendi

Projenin yeni döneminde Yapay Zeka Startup Studio projesi hayata geçirilecek

Proje kapsamında yeni bir program da hayata geçirilecek. Yapay Zekâ Startup Studio adı altında, lise öğrencilerinin yapay zekâ odaklı fikirlerinin girişime dönüşmesini sağlayacak bir inkübasyon programı başlatılacak. Toplam 3 ay sürecek programda, 20 girişim eğitim programı, 10 girişim hızlandırıcı program ve 5 girişim demo günü düzenlenecek. Eğitim programları fiziksel ve online olmak üzere hibrit modelde gerçekleştirilecek. Eğitim programı, yapay zekâ odaklı fikir geliştirme, teknik beceriler, yalın kanvas ve ürün geliştirme süreçlerini kapsayacak. Hızlandırıcı programın ön şartı, tüm eğitim programlarının başarıyla tamamlanması olacak. Ardından, hızlandırıcı programda yatırım, finans ve destekler gibi konular başta olmak üzere girişimcilik süreçlerini inşa eden eğitim-mentorluk alınacak. Demo gününün ön şartı, hızlandırıcı programın başarıyla tamamlanması olacak. Jüri karşısında fikirler yarışacak ve tüm takımlara çeşitli ödüller verilecek. Yarışmayı dereceyle bitiren girişim adayları, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından her yıl Cenevre’de yapılan AI for Good etkinliğine katılacak. Proje kapsamında yarışmayı tamamlayan 20 girişimin de UNICEF tarafından gerçekleştirilecek Generation Unlimited ve GN tarafından gerçekleştirilecek Entrepreneurship World Cup global yarışmalarına doğrudan başvuru hakkı olacak.

Gezici Teknoloji Çadırı 15 ilde köy okullarını gezecek

“Yapay Zeka Yıldızları” projesinin yeni döneminde 55 bin öğrenciye ulaşılması için çalışmalar yürütülecek. Gezici Teknoloji Çadırı ile 15 ilde kırsal ilçelerdeki liseler ve köylerdeki okullarda bilim, teknoloji ve yapay zekâ odaklı eğitim aktiviteleri düzenlenecek. Köy Teknoloji Ağı ile 45 lokasyonda bulunan teknoloji sınıflarında eğitim ve etkinliklerin yürütülmesi sağlanacak. Konteyner Teknoloji Sınıfları ile 4 ilde kodlama ve yapay zekâ eğitimleri verilecek. Toplumsal fayda, sürdürülebilirlik ve teknolojiyle iyilik temalarında hackathon düzenlenecek.

“Yapay Zekâ Yıldızları” projesinin yeni dönem hedeflerinin açıklandığı toplantıda konuşan Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Yapay zekâ, geleceğin dijital teknolojileri arasında kritik rol oynayacak. Global Vodafone Vakfı’nın hazırladığı ‘Eğitim Alanında Yapay Zekânın Artan Rolü’ raporuna göre, ülkemizde okullarda yapay zekâ kullanımı söz konusu olduğunda, öğrencilerin %27’si geri kaldığını hissediyor. Geçen yıl Habitat Derneği işbirliğiyle başlattığımız ‘Yapay Zekâ Yıldızları’ projesiyle amacımız, genç nesillerin teknolojik bakımdan donanımlı olmalarını sağlamak, günümüzde her alanda gördüğümüz yapay zekâ teknolojisini öğrenip kullanarak yaratıcı fikirlerini yeni teknolojilerle birleştirmelerini mümkün kılmak. 12 ilde yürüttüğümüz projenin ilk yılında hedefimizin de üzerine çıkarak toplam 36 bini aşkın öğrenciye ulaştık. Yaptığımız sosyal etki analizinde gördük ki, projeye yapılan her 1 TL’lik yatırım 5,34 TL değerinde sosyal geri dönüş sağladı. Proje kapsamında, gençlere global bir hackathon’a katılım imkânı da sunduk.. Yeni dönemde hedefimiz 55 bin öğrenciye ulaşmak. Süregelen çalışmalarımızın yanında yeni bir oluşuma da imza atacağız. Yapay Zekâ Startup Studio ile lise öğrencilerinin yapay zekâ odaklı fikirlerinin girişime dönüşmesini sağlayacak bir inkübasyon programı başlatacağız. Vodafone Vakfı olarak, genç nesillerin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz.”

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