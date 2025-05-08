Turkcell Superonline, BOTAŞ'ın fiber altyapı ihalesini kazandı

Tam Boyutta Gör Turkcell Superonline, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından açılan "BOTAŞ Fiber Optik Kablo Altyapısındaki Elyafların Kiraya Verilmesi" ihalesini kazandı. Böylece, taraflar arasında 2009’dan bu yana devam eden iş birliği, yeni anlaşma kapsamında yıllık 25,5 milyon dolarlık bir teklifle 15 yıl süreyle uzatılmış oldu.

Altyapı 81 ili kapsıyor

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç ihaleyle ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu altyapının 81 ili kapsadığını, kurumsal ve bireysel abonelerin bundan yararlanacak olmasının, daha geniş kapsama alanı ve daha yüksek müşteri memnuniyeti anlamına geldiğini belirtti. Koç ayrıca, bu anlaşmanın yakın zamanda hayatımıza girecek olan 5G teknolojisinin omurgalarını daha da güçlendireceğini ifade etti.

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Fiber interneti tüm Türkiye ile buluşturmak için yatırımlarını sürdürdüklerine işaret eden Koç, "Bu ihale ile birlikte Turkcell olarak ülkemizin dijital dönüşümüne önemli katkılar sunmaya devam edeceğiz. Bahsi geçen ihale, fiber bağlantı hizmetlerine verdiğimiz önemi ortaya koyarken, sabit genişbant altyapısındaki uzun vadeli büyüme hedeflerimize de katkı sağlayacaktır" sözlerini sarfetti.

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