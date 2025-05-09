ABD, ticaret görüşmelerinde ülkeleri Starlink konusunda zorluyor: Türkiye'ye geliyor mu?

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Tam Boyutta Gör ABD hükümeti, diğer ülkelerle ticaret görüşmelerinde ülkelerin Starlink'i benimsemesini gündeme getiriyor. Son haftalarda, Hindistan, Somali, Lesotho, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Bangladeş, Pakistan ve Vietnam dahil olmak üzere birkaç ülke Elon Musk'ın sahibi olduğu uydu internet şirketine lisans verme konusunda ilerleme kaydetti.

The Washington Post'un eriştiği iç mesajlaşmalar, ABD büyükelçiliklerinin ve Dışişleri Bakanlığı'nın ülkeleri Starlink gibi ABD uydu internet hizmetlerine izin vermeye teşvik ettiğini gösteriyor. Bu mesajlarda, Starlink’in benimsenmesi karşılığında daha düşük gümrük tarifeleri vaadinde bulunulmuyor ancak Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun yetkililere Musk’ın uydu şirketi için düzenleyici onayların alınması yönünde talimat verdiği belirtiliyor.

Starlink, uydu internet donanımını ücretsiz hale getirdi 1 hf. önce eklendi

Hindistan Starlink'i onayladı

Kaynaklara göre, Hindistanlı hükümet yetkilileri, Starlink için düzenleyici onayları hızlıca almak için harekete geçti. Bunun, Trump yönetimiyle ticaret anlaşmalarını sağlamlaştırmalarına yardımcı olmak amacıyla yapıldığı ifade ediliyor. Bu hafta, Hindistan Starlink’in teklifini onayladı ve şirketin ülkede hizmet kurmasına bir adım daha yaklaşıldı.

Starlink Türkiye'ye geliyor mu?

Starlink'in Türkiye'de de hizmet verme planları bulunuyor ancak uzun süredir düzenleyici kurumlardan onay almak için beklediği kaydediliyor. Dolayısıyla, bu ikili ticaret görüşmeleri ülkemizde Starlink'e izin verilmesi konusunda önemli bir faktör olabilir.

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