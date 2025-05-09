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    ABD, ticaret görüşmelerinde ülkeleri Starlink konusunda zorluyor: Türkiye'ye geliyor mu?

    ABD, diğer ülkelerle ticaret görüşmelerinde ülkelerin Starlink'i benimsemesini gündeme getiriyor. Son haftalarda, bazı ülkelerin Starlink'e lisans verme konusunda ilerleme kaydettiği aktarılıyor.

    ABD, ticaret görüşmelerinde ülkeleri Starlink konusunda zorluyor Tam Boyutta Gör
    ABD hükümeti, diğer ülkelerle ticaret görüşmelerinde ülkelerin Starlink'i benimsemesini gündeme getiriyor. Son haftalarda, Hindistan, Somali, Lesotho, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Bangladeş, Pakistan ve Vietnam dahil olmak üzere birkaç ülke Elon Musk'ın sahibi olduğu uydu internet şirketine lisans verme konusunda ilerleme kaydetti.

    The Washington Post'un eriştiği iç mesajlaşmalar, ABD büyükelçiliklerinin ve Dışişleri Bakanlığı'nın ülkeleri Starlink gibi ABD uydu internet hizmetlerine izin vermeye teşvik ettiğini gösteriyor. Bu mesajlarda, Starlink’in benimsenmesi karşılığında daha düşük gümrük tarifeleri vaadinde bulunulmuyor ancak Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun yetkililere Musk’ın uydu şirketi için düzenleyici onayların alınması yönünde talimat verdiği belirtiliyor.

    Kaynaklara göre, Hindistanlı hükümet yetkilileri, Starlink için düzenleyici onayları hızlıca almak için harekete geçti. Bunun, Trump yönetimiyle ticaret anlaşmalarını sağlamlaştırmalarına yardımcı olmak amacıyla yapıldığı ifade ediliyor. Bu hafta, Hindistan Starlink’in teklifini onayladı ve şirketin ülkede hizmet kurmasına bir adım daha yaklaşıldı.

    Starlink'in Türkiye'de de hizmet verme planları bulunuyor ancak uzun süredir düzenleyici kurumlardan onay almak için beklediği kaydediliyor. Dolayısıyla, bu ikili ticaret görüşmeleri ülkemizde Starlink'e izin verilmesi konusunda önemli bir faktör olabilir.

    Kaynakça https://www.washingtonpost.com/business/2025/05/07/elon-musk-starlink-trump-tariffs/ https://www.theverge.com/news/663839/us-government-starlink-tariff-talks-elon-musk
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