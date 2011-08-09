Avea, hayatı kolaylaştıran servislerine bir yenisini daha ekliyor...

Avealılar, Avea Tercüman Servisi ile

Anında Çeviri Hizmetinden Yararlanıyor!

Avea Tercüman Servisi; Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde 7 gün 24 saat çeviri hizmeti sunuyor.

Türkiye'nin en çok konuşturan operatörü Avea, müşterilerinin hayatını her alanda kolaylaştırmaya devam ediyor. Avea'lılar artık çeviri alanındaki ihtiyaçları için Avea Tercüman Servisi'nden faydalanıyor.

Avea Tercüman Servisi; Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde deneyimli ve uzman tercüman kadrosu ile çeviri hizmeti almak isteyen Avealıların hayatını kolaylaştırıyor. Avea Tercüman Servisi'nden yararlanmak için, 0555 757 58 59 servis numarasını arayarak; Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinden birini seçmek yeterli!

Çeviri hizmetine yönelik talebi alınan Avealılar ilgili tercümanla iletişime geçildikten sonra geri aranıyor. Servis kapsamında ikinci bir numara da konferans görüşmeye dahil edilerek, çevirmen yardımıyla görüşme gerçekleşiyor.

Avea Tercüman Servisi tercüman ile bağlantı sağlandıktan sonra, çeviri hizmeti alınan süre boyunca dakika başına 5 TL ile ücretlendiriliyor.

Detaylı bilgiye www.avea.com.tr adresinden ulaşılabilir.

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