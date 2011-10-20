Avrupa Birliği'nden genişbant internete 9.2 milyar avroluk yatırım

İnsanların internet ihtiyaçları arttıkça devletlerin vatandaşlarına daha iyi hizmet sunabilmek adına yaptıkları yatırımlar da artıyor. Avrupa Komisyonu dün aldığı bir kararla Avrupa Birliği sınırları içindeki tüm ülkelere 2020 yılına kadar en az 30Mbps genişbant internet bağlantısı sağlamak için proje başlattı.





‘Connecting Europe Facility - Avrupa'yı Birleştirme Tesisi' adını alan proje 9.2 milyar avro yatırım alacak. Proje 2014 yılında başlayacak ve projeyle aynı adı alan kurum tarafından yürütülecek. Tüm birlik ülkelerine hızlı internet altyapısı götürmek için 7 milyarlık bir harcama yapılacak.





Birlik çapında yerel hükümetlerin kamu hizmetlerinin heryerden aynı şekilde erişiminin sağlanması için de kalan miktar harcanacak. E-devlet, e-sağlık gibi hizmetler tüm Avrupa'ya aynı formatta ve aynı hızda sunulacak, ayrıca siber saldırılara aynı şekilde cevap verilecek.





Projenin ilerleyen dönemlerinde özel şirketler ve operatörlerin katkı yapması sağlanacak. Hibe miktarının 100 milyar avroyu bulabileceği söyleniyor. Proje ile genişbant ve 4G gibi konularda ABD'nin önüne geçerek lider olmak hedefleniyor. Tüm hanelere 30Mbps hızın yanında en az yüzde 50'lik nüfusa da 100Mbps hızında internet sağlanması düşünülüyor.