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Avrupa Birliği'nden genişbant internete 9.2 milyar avroluk yatırım

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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İnsanların internet ihtiyaçları arttıkça devletlerin vatandaşlarına daha iyi hizmet sunabilmek adına yaptıkları yatırımlar da artıyor. Avrupa Komisyonu dün aldığı bir kararla Avrupa Birliği sınırları içindeki tüm ülkelere 2020 yılına kadar en az 30Mbps genişbant internet bağlantısı sağlamak için proje başlattı. 

‘Connecting Europe Facility - Avrupa'yı Birleştirme Tesisi' adını alan proje 9.2 milyar avro yatırım alacak. Proje 2014 yılında başlayacak ve projeyle aynı adı alan kurum tarafından yürütülecek. Tüm birlik ülkelerine hızlı internet altyapısı götürmek için 7 milyarlık bir harcama yapılacak. 

Birlik çapında yerel hükümetlerin kamu hizmetlerinin heryerden aynı şekilde erişiminin sağlanması için de kalan miktar harcanacak. E-devlet, e-sağlık gibi hizmetler tüm Avrupa'ya aynı formatta ve aynı hızda sunulacak, ayrıca siber saldırılara aynı şekilde cevap verilecek. 

Projenin ilerleyen dönemlerinde özel şirketler ve operatörlerin katkı yapması sağlanacak. Hibe miktarının 100 milyar avroyu bulabileceği söyleniyor. Proje ile genişbant ve 4G gibi konularda ABD'nin önüne geçerek lider olmak hedefleniyor. Tüm hanelere 30Mbps hızın yanında en az yüzde 50'lik nüfusa da 100Mbps hızında internet sağlanması düşünülüyor.

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Ehlisafa 7 yıl en beğenilen
ttnet 2020 de reklamlarında 1 gbit 10 gbitler gösterir bol bol
altta da küçük puntoyla 50 GB downloaddan sonra hızı 1 Mbps'ye düşecektir yazar
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kill1033 7 yıl
kablosuz şuan mevcut modemlerle 20 Mbps hızı aşamıyor.
Bizim için önemli olan yurtdışı çıkışlarını rahatlatmak. Eğer bunu yapabilirsek 8 Mbps hayli hayli yeter.
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darkaura 7 yıl kill1033
kill1033

kablosuz şuan mevcut modemlerle 20 Mbps hızı aşamıyor.
Bizim için önemli olan yurtdışı çıkışlarını rahatlatmak. Eğer bunu yapabilirsek 8 Mbps hayli hayli yeter.


100mbit gesin biz 802.11n kablosuza geceriz sorun degil. yeterki gelsin

ama yurtdisi cikislari konusunda haklisiniz. simdiki rakamlari bilmiyorum ama 4-5 sene once rapid share gibi orta olcekli bir sirketin bile, dunyanin en buyuk 20ekonomisinden biri olan turkiyenin tum yurtdisi baglantisinin 3-4 kati intenet baglantisi vardi. gordukce agliyasim geliyordu.
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psycho2 7 yıl
Bende hala 1 mbs internet te sürüniyim adalet mi bu artık şu internet hızlarını arttırsınlar bizde rahata erişelim.
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alpa07 7 yıl
bizde nerdeyse yasaklıyacaklar interneti
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berkkarabacak 7 yıl
umutarslan.com
berkkarabacakBizde Adil kullanım koşullarıyla uğraşalım ayda 100 milyon para veriyorum hemde 100 gb kotalı kotasız alıyorum,Nası kotasızsa artık:)
bende 54 tl veriyorum 8mbit sınırlı ama sınırsız kota geçsende düşmüyor.her ay 600gb indiriyorum en az (ttnet)

Sözleşmeni bir daha oku.Bir kaç ay sonra onlarda başlıycak.
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genelkurmay89 7 yıl berkkarabacak
berkkarabacak

umutarslan.com

berkkarabacakBizde Adil kullanım koşullarıyla uğraşalım ayda 100 milyon para veriyorum hemde 100 gb kotalı kotasız alıyorum,Nası kotasızsa artık:)
bende 54 tl veriyorum 8mbit sınırlı ama sınırsız kota geçsende düşmüyor.her ay 600gb indiriyorum en az (ttnet)


Sözleşmeni bir daha oku.Bir kaç ay sonra onlarda başlıycak.

aynen arkadaşın dediği gibi hizmet sözleşmesini oturup iyice bir oku...

Yarın birgün 25 gb geçer geçmez hızın 1mbps e düşerse üzülme...

Hukuki olarakta hiç bir şey yapamazsın sözde kotasız kotalı netinle oturur kalırsın...
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Yilsev 7 yıl
Güya avrupa borç krizi içindeydi.
Onların kriz diye tabir ettikleri ortam ile bizim ekonomik olarak rahat yaşadığımız mazilerde kalan ortam denk herhalde.
Adamlarda vergi bizdekine göre komik kalacak kadar düşük ölçülerde. Bir ülkede vatandaşlarından ne kadar vergi alıyorsan o kadar hizmet verebilmelisin. Bu adamlar az vergiyle çok hizmet alıyor. Bizde ise vergiler artıyor ancak hizmet kalitesi her kademede düşüyor.
Ama biz Türküz, başımız önde, karnımız aç, ağzımız kapalı, sesimizi çıkaramayız. Hakkımızı arayamayız mahkeme masraflarını karşılayamayacağımız için. Sigortamız yoksa hasta olma lüksümüz de yoktur.
En pahalı interneti kullanırız sesimiz çıkmaz, en pahalı akaryakıtı alırız sesimiz çıkmaz,kışın kombileri en düşük seviyede açarız, battaniyeye talim, 1 araba alırken aynı aracın 1.5 katını da devlete öderiz sesimiz çıkmaz, çalışırız para kazanmaya çalışırız 1 saat kendimize çalışıyorsak 1.5 saat devlete çalışırız vergi kesintileri için yine birşey demeyiz. Bunlardan sonra 65 yaşında emekli oluruz ilk maaşı alamadan ölürüz, devletimiz kara geçer.
Ama yine de para yetmez, cari açık olur, dolar fırlar euro fırlar, TL değer kaybeder, herşeyimizi satarız yabancılara, satacak birşey kalmadı otoyollar ve köprüleri de satarız.
Neden? Çünkü zengin daha zengin olsun diye, biz zaten alışmışız fakirliğe.
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s0ft 7 yıl
Ülke yönetimindeki anlayışlar farklı.
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milyondabir 7 yıl
ttnet utansın haberi okuyunca
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mcrew 7 yıl
adil kullanım olmasa bizim de gideri var ama yakında sokarlar beynimize adk yı
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CodeMachine 7 yıl
Denizli'nin en varoş mahallelerinin birinde oturuyorum, 54 tl ile 9 mb sınırsız internetim var. hız hiçbir zaman düşmüyor, modemimde mevcut hız 9 mb diyor, ayrıca ulaşılabilir hız 20 mb yazıyor ve fileserve.com ile sabit olarak 1.05 MB/s ile indirme yapıyorum.
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darkaura 7 yıl
hep diyorum gelisme ile gelisememe arasindaki en buyuk farklardan birisi altyapi. biz hala 80lerden kalma telefon altyapisinin tursusunu kurmaya calisalim.
gecenlerde bir afrika ulkesinde elektrik altyapasini ulkenin tamamnina yaymanin getirecegi faydalari tartisiyorlardi. cok komikdi. acaba bizim internet tartismalarimiza avrupa yada amerikadan bakinca ayni derecede komik geliyormudur.
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draneun 7 yıl
Ehlisafa
ttnet 2020 de reklamlarında 1 gbit 10 gbitler gösterir bol bol altta da küçük puntoyla 50 GB downloaddan sonra hızı 1 Mbpsye düşecektir yazar

katılıyorum dostum sana :D
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ahmethi 7 yıl
Youtube yine takılacaksa ne anladım 30 Mbs den. Bizdeki 8 Mbs gerçek hızında olsa herşey roket gibi çalışır.
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Ehlisafa 7 yıl
ttnet 2020 de reklamlarında 1 gbit 10 gbitler gösterir bol bol
altta da küçük puntoyla 50 GB downloaddan sonra hızı 1 Mbps'ye düşecektir yazar
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