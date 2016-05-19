BMW i8 Spyder mercek altında "Teknoloji Harikası Otomobil"

Otomobil üreticilerinin yeni rekabet alanı yüksek teknoloji kullanımı. BMW'nin yeni i8 Spyder konsepti teknoloji, estetik ve performansı bir araya getiriyor. BMW i8 Spyder'a yakından bakıyoruz.

Son dönemde beni bu denli heyecnlandıran çok az hibrit otomobil oldu dersem abartmış olmam sanırım. BMW'nin i8 Spyder modeli yeni nesil teknolojilerle donatılan kabini, heyecan verici tasarımı, gelişmiş materyal kullanımı ve otonom sürüşe dair çizdiği vizyonla dikkatleri üzerine çekerken, radarımıza girmeyi de başardı. Bu videoda, CES Asia 2016 Fuarı'nda yakından görme şansı bulduğumuz BMW i8 Spyder'ı mercek altına alıyoruz. Aynı zamanda yeni 7 serisi ve i8 modellerinin şarj istasyonlarına ve BMW i3 ile otonom park özelliğine de göz atıyoruz.