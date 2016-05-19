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BMW i8 Spyder mercek altında "Teknoloji Harikası Otomobil"

3 yıl
64,4b
1
Otomobil Teknolojileri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Otomobil üreticilerinin yeni rekabet alanı yüksek teknoloji kullanımı. BMW'nin yeni i8 Spyder konsepti teknoloji, estetik ve performansı bir araya getiriyor. BMW i8 Spyder'a yakından bakıyoruz.
Son dönemde beni bu denli heyecnlandıran çok az hibrit otomobil oldu dersem abartmış olmam sanırım. BMW'nin i8 Spyder modeli yeni nesil teknolojilerle donatılan kabini, heyecan verici tasarımı, gelişmiş materyal kullanımı ve otonom sürüşe dair çizdiği vizyonla dikkatleri üzerine çekerken, radarımıza girmeyi de başardı. Bu videoda, CES Asia 2016 Fuarı'nda yakından görme şansı bulduğumuz BMW i8 Spyder'ı mercek altına alıyoruz. Aynı zamanda yeni 7 serisi ve i8 modellerinin şarj istasyonlarına ve BMW i3 ile otonom park özelliğine de göz atıyoruz. 
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
W0lkidonkisss 3 yıl en beğenilen
Yazık vallahi yazık burası teknoloji sitesi, teknoloji konuşulan, teknolojinin altını üstüne getiren, bir sürü teknoloji ve diğer tüm programlama yapmayı bilen insanla dolu ulan yazık lan bi tablet sürümde videoyu ayarlayamıyorsunuz. Tüh lan yazık lan kapatın abi siteyi.
Yazık vallahi yazık burası teknoloji sitesi, teknoloji konuşulan, teknolojinin altını üstüne getiren, bir sürü teknoloji ve diğer tüm programlama yapmayı bilen...
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sonofmana 3 yıl
Erdi bey'in konuşmasını çok beğeniyorum ve ayrıca "kendinize çok iyi bakın" cümlesini kesinlikle içten söylüyor. Efendiliğini de takdir ediyorum.
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AnadoluEfes 3 yıl
Kimsede dememiş ki arkadaş arabanın kapısı yok diye
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BYRM81 3 yıl
Acaba bu aracın içine ayakkabı ile mi giriyoruz?
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Master_Evil 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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frostburn 3 yıl
istinye showroomda i8 ( sanırım eski modeli) var epey fantastik bir alet , içerisine otururken bel fıtığı olmanız olası yalnız :)
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Barni Moloztaş 3 yıl
izledim
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bellair 3 yıl
böyle gelecek, bize hiç bir zaman gelemeyecek
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SoNuAzKaEn 3 yıl
abi herşey güzel hoşta bu arabanın kapısı nerde :D :D
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Codseus 3 yıl
Kalktı desem yalan olmaz
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DH Misafiri 3 yıl
Arabaya Anadol direksiyonu takıp ortasına BMW logosu koymuşlar ya la :) google.com.tr/...
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ahmetkep 3 yıl
Arabanın max hızı, motor gücü ve elektrikli motorun verdiği destek, kaç litre benzin kullandığı, elektrikli motorun sadece kalkışta mı destek verdiği gibi açıklamalar beklerdim. Her ne kadar bilişim odaklı bir site olsa da konu araba olduğu zaman bunlar merak ediliyor.
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Spiderhip 3 yıl
İyi de kapı koymayı unutmuşlar. Işıklarda tinerciler gelirken neyi kapatacağız. Direk gelir otururlar :D
1 Yanıt Yanıtla +1
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fx57 3 yıl Spiderhip
Spiderhip

İyi de kapı koymayı unutmuşlar. Işıklarda tinerciler gelirken neyi kapatacağız. Direk gelir otururlar :D

Merhaba,

Otomobilin kapıları var aslında. Aracın içini daha rahat gösterebilmek için konseptte kullanmamışlar.

Teşekkürler.
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Roark 3 yıl
hayat parası olana güzel.
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Tesla Nikola 3 yıl
1 haftadan beri mobilden izlenmiyor
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