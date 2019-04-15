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Bağışıklık hücrelerinin de dişleri çürütebileceği tespit edildi

Bağışıklık sistemimiz bazen aşırı hassas davranıp bize zarar verebiliyor. Yeni bir araştırma, bağışıklık hücrelerinin diş çürüklerine yol açabileceğini tespit etti. Detaylar haberimizde.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Bağışıklık hücrelerinin de dişleri çürütebileceği tespit edildi

Bağışıklık sistemlerimiz sayesinde hastalıklara karşı koyduğumuz ve hastalıkları yenerek hayata devam ettiğimiz aşikâr. Ancak hayatımızı borçlu olduğumuz sistem de bazen hatalar yapabiliyor. Bağışıklık sistemimizin yaptığı yanlışlar neticesinde alerjiden MS hastalığına kadar uzanan rahatsızlıklarla boğuşmak zorunda kalabiliyoruz. Toronto Üniversitesinde görev yapan araştırmacılar ise aşırı hassas davranan bağışıklık sistemlerimizin, tüm bu olumsuzluklara ilaveten diş çürüklerini de beraberinde getirebileceğini tespit etmişler.

Diş çürüklerinin genelde bakteriler marifetiyle ortaya çıktığını ve dişlerimize yapışan bu canlıların diş minesini eriterek dişlerimize zarar verdiğini biliyoruz. Ancak ortaya konan yeni bir çalışma, durumun o kadar da basit olmadığını gösteriyor. Araştırmacılar, dişlerimizi istila etmeye yeltenen bakterilere karşı mücadele veren nötrofil adlı bağışıklık hücrelerinin verdikleri savaşta biraz dikkatsiz davrandıklarını ifade ediyor.

Araştırma ekibinin lideri Yoav Finer, "Karşı karşıya kaldığımız bu olay, duvardaki bir sineği balyozla öldürmeye çalışmak gibi. Nötrofiller de aynen bu şekilde savaşıyor." sözleriyle durumu özetlemiş.

Nötrofillerin tek başına dişlere zarar veremediğini ifade eden araştırmacılara göre asıl problem, bakterilerin salgıladığı asit sebebiyle hücrelerin mineralsizleşmesi sonucu ortaya çıkıyor. Böylece, zayıflayan hücrelerin salgıladığı enzimler diş bileşenleri üzerinde yıkıma sebep oluyor. Zararın saatler içinde ortaya çıkmaya başladığı ve söz konusu hadisenin kompozit dolgu gibi diş rengiyle uyumlu dolgulara da sirayet edebileceği ve bu sayede, dolguların etkinliğini beş ila yedi yıl arasında kaybedebileceği belirtilmiş.

Alanında bir ilk olan bu araştırma sayesinde, diş tedavisinde yeni yöntemler geliştirilebileceği ve dolgu malzemesi olarak ise farklı maddeler kullanılabileceği paylaşılan diğer bilgiler arasında yer alıyor.


https://www.utoronto.ca/news/u-t-research-finds-body-s-immune-system-potential-culprit-causing-cavities-damaging-fillings Yorum Yaz
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cenx07 1 ay
Candida mantarı bağışıklık sistemini bozuyor ve vücudun kendine savaş açıyor
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vjdrsjejv 1 ay
Daha görünürde çürümeden dişim gitti ben ne yapayım :/
3 Yanıt Yanıtla +1
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Suppordle 1 ay vjdrsjejv
Diş çürümesi enteresan bir konu zaten, diş bakımından bağımsız olarak diş kayıpları, çürükler olabiliyor. Kimisinin çıkmayan, ete gömülü 20 lik dişi çürüdüğü için ameliyat olmak durumuda kalıyor.
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crazywinner3 1 ay vjdrsjejv
Dışarıdan sorunsuz görünen dişim yemek yerken ikiye ayrılmıştı :/
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agent1453 1 ay vjdrsjejv
Diş macunu ile alakası olabilir mi?
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