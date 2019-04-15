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Bilim insanlarından dinozorlara ait “parmak izi” keşfi

Bilim insanları, dinozorlarla ilgili birçok bilgiye sahipken hayvanların derilerine ait çok az veriye sahipti. Yeni yapılan kazılar sonucu ortaya çıkarılan ayak izleri ise durumu tersine çevirebilir.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Yıllar içinde araştırmacılar, Gezegenimizin bir dönem sahipliğini yapan dinozorların anatomileri hakkında sayısız bilgiye ulaştılar. Ancak dinozorlar hakkında elde edilen bilgilerin çok azında hayvanların derileriyle ilgili ipucuna rastlanmıştı. Önemli bir eksiğe işaret eden bu durum, hayvanları eşsiz kılan “parmak izi” kavramı konusunda kör bir nokta olarak yerini koruyordu. Fakat bahsi geçen durum son yapılan kazılarla tersine dönmüş gözüküyor. Zira paleontologlar, 120 milyon öncesine dayanan ve mükemmel biçimde korunmuş tam 5 adet ayak izi keşfettiler.

Colorado Üniversitesinde görevli jeolog Martin Lockley yapılan keşfin önemini, “Bulduğumuz izler, kusursuz biçimde korunmuş deri izlerinin bütün satıhta yer aldığı ilk örnekler oldu.” sözleriyle ifade etmiş.

Bilim insanları izlerin bilinen en küçük teropotlara (kısa ön uzun arka bacaklı bir dinozor türü) ait olduğuna inanıyor. Bir iki santim uzunluğunda olan izlerin, zımpara kağıdına benzer bir dokuya sahip olduğu belirtiliyor.

Duvara sürülen ince bir boya tabakası gibi

Ekibe göre sağanak yağmurla birlikte taşınan çok ince bir çamur tabakası izlerin bozulmasını önlemiş ve izler günümüze kadar bozulmadan gelebilmiş.

 

https://www.sciencealert.com/palaeontologists-find-perfectly-preserved-dinosaur-fingerprints-in-fossil-impressions?perpetual=yes&limitstart=1 Yorum Yaz
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kankam1030 1 ay
Charles Darwin, Türlerin Kökeni kitabının "Teorinin Zorlukları" (Difficulties on Theory) adlı bölümünde şöyle yazmıştır:Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de, tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki de bu, benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır. (Charles Darwin, The Origin of Species, ss.172-280)
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goldena 1 ay
Dinazor yalanları
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SEO-Uzmanı 1 ay
dinozor kafalılar !
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