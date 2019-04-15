Bilim insanlarından dinozorlara ait “parmak izi” keşfi

Yıllar içinde araştırmacılar, Gezegenimizin bir dönem sahipliğini yapan dinozorların anatomileri hakkında sayısız bilgiye ulaştılar. Ancak dinozorlar hakkında elde edilen bilgilerin çok azında hayvanların derileriyle ilgili ipucuna rastlanmıştı. Önemli bir eksiğe işaret eden bu durum, hayvanları eşsiz kılan “parmak izi” kavramı konusunda kör bir nokta olarak yerini koruyordu. Fakat bahsi geçen durum son yapılan kazılarla tersine dönmüş gözüküyor. Zira paleontologlar, 120 milyon öncesine dayanan ve mükemmel biçimde korunmuş tam 5 adet ayak izi keşfettiler.

Colorado Üniversitesinde görevli jeolog Martin Lockley yapılan keşfin önemini, “Bulduğumuz izler, kusursuz biçimde korunmuş deri izlerinin bütün satıhta yer aldığı ilk örnekler oldu.” sözleriyle ifade etmiş.

Bilim insanları izlerin bilinen en küçük teropotlara (kısa ön uzun arka bacaklı bir dinozor türü) ait olduğuna inanıyor. Bir iki santim uzunluğunda olan izlerin, zımpara kağıdına benzer bir dokuya sahip olduğu belirtiliyor.

Duvara sürülen ince bir boya tabakası gibi

Ekibe göre sağanak yağmurla birlikte taşınan çok ince bir çamur tabakası izlerin bozulmasını önlemiş ve izler günümüze kadar bozulmadan gelebilmiş.