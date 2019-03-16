Balıkları korkutmadan fotoğraf çekebilen deniz robotu

Denizlerin derinliklerinde yaşayan denizanası gibi canlıları incelemek için robotları kullanmak, genellikle tercih edilen bir yöntem değil. Söz konusu araçların ışıkları, çıkardıkları ses ve hareketleri bu tür hayvanların ürküp kaçmalarına neden olabiliyor.

Woods Hole Oşinografi Enstitüsü’nde görev yapan araştırmacılar ise rahatsızlık verme hususuna bir çözüm üretmiş gibi gözüküyorlar. Araştırmacıların tasarladıkları Mezobot, sualtı yaşamını oldukça sessiz bir biçimde inceleme kabiliyetine sahip. Yaklaşık 122 cm yüksekliğe sahip robot, düşük güçte çalışabilen altı adet itici ile donatılmış. Sahip olduğu LED ışıkları birçok deniz canlısının fark edemediği kırmızı renge de çevirebilen araç, ayrıca iki gün yetecek bataryaya sahip. Bu sayede robotun yüzeye daha az çıkacağı ifade edilmiş.

Stereo kameralarla donatılmış olan Mezobot, kendi başına hareket edebildiğinden insan müdahalesine pek ihtiyaç duyacakmış gibi gözükmüyor. 12-megapixel’lik bir kameraya sahip robot fotoğraf ve 4K video çekimi yaparken, sahip olduğu numune alıcısı ile de DNA örnekleri toplayabiliyor.

2019 yılı içinde testlere başlaması beklenen Mezobot, yaz aylarında ise ilk görevine çıkabilir. Dalgıçların ulaşamadıkları derinliklerde uzun süreler kalabilme potansiyeline sahip robotun, deniz yaşamının bilinmezliklerini hakkında katkı sağlaması bekleniyor.

https://www.engadget.com/2019/03/13/mesobot-deep-sea-animal-tracking-robot/