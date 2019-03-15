Sinek kapanı şeklindeki tutucu hem ağır hem de hassas nesneleri kavrayıp kaldırabiliyor

Robotik ellerin gelişimi hız kesmeden devam ediyor. Narin ya da ağır nesneleri yerinden kaldıran robotik ellerin varlığı halihazırda bilindik bir konuyken, iki türde nesneyi de kavrayıp kaldırabilen ellerin varlığı pek bilinmiyordu. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zekâ Laboratuvarı (MIT CSAIL) ise olaya tamamen farklı bir açıdan yaklaşmayı tercih etmiş ve el kavramını tamamen ortadan kaldırmaya karar vermiş.

Sinek kapanı şeklindeki ve plastik malzemeden üç boyutlu baskı tekniği ile üretilen origami yapı, üzüm gibi narin nesneler kadar kendinden 100 kat daha ağır maddeleri de kaldırabiliyor. Araştırmacılara göre işin sırrı hem fiziğin akıllıca kullanımında hem de kaba kuvvette yatıyor.

Söz konusu tutucu, yüksek sıcaklıklarda kendini katlama prensibiyle işliyor. Bu sayede kavradığı nesnenin şekline uyum sağlayan tutucu, performans kaybı da yaşamıyor. Tutucunun vakum etkisi nesneleri sıkı bir şekilde yerinde tutarken, kumaş veya kauçuk balondan yapılma hava geçirmez bir katman da kapana daha iyi kavrama yüzeyi sağlıyor.

Kusursuz değil

Sistemin kısıtlamaları da yok değil. Tutucunun sahip olduğu şekil, en iyi yuvarlak ve tercihan katı nesneleri kavrarken işe yarıyor. Kitap gibi düz ve emilimi zorlaştıran delikli nesneler de kapanın performansı düşüyor.

Aşağıda MIT tarafından paylaşılan videoya göz atabilirsiniz.

https://www.engadget.com/2019/03/14/mit-robot-flytrap-gripper/