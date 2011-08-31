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Barnes&Noble : Nook e-kitap okuyucu dijital kitap satışlarını yüzde 37 artırdı

7 yıl
3,9b
1
E-Kitap Okuyucu
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllarca kitap pazarında tek hakim olan basılı yayınlar, dijital kitap trendinin başlamasından sonra payını yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Özellikle en büyük çevrimiçi kitabevi Amazon'un Kindle ve Barnes&Noble'ın Nook cihazları ile yukarı doğru ivme kazanan dijital kitap dünyasında her 100 basılı kitaba karşın 140 e-kitap satılır hale geldi. Bu iki cihazın bugüne kadar ki satışları ise 15 milyon civarında hesap ediliyor.

Çevrimiçi kitap satışının ikinci devi Barnes&Noble 2012 mali yılı ilk çeyrek raporlarını bugün açıkladı. 

İlk çeyrekte satışlar yüzde 3 azalarak 1 milyar dolara geriledi. Site üzerinden yapılan satışların miktarı ise B&N firmasının toplam gelirinin yüzde 17'sine denk gelen 198 milyon dolar seviyesinde.

Nook cihazı ile alakalı çevrimiçi ve mağaza satışlarında yüzde 140 artış yaşandı ve kazanç 277 milyon dolara çıktı. Toplam zarar ise 57 milyon dolar. Geçen mali yıl aynı çeykte 62.5 milyon dolar kayıp yaşanmıştı.

Buna rağmen B&N firması e-kitaplara olan ilgiden memnun. B&N CEO'su William Lynch firmanın e-kitap pazarının yüzde 27'sine hakim olduğunu belirtiyor. 

Geçen yıl aynı döneme göre Nook cihazlarının satışı değerlendirildiğinde dijital içerik satışı yüzde 37 artış gösterdi. Özellikle Nook Color ve Nook Simple Touch Reader satışları dijital içerik satışlarını tetikledi. 

Lynch dijital içerik satışlarının yapılan yatırımların karşılığını ilk kez vermeye başladığını düşünüyor ve geleceğin dijital içeriklerde olduğunu belirtiyor.

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