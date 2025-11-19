Binance TR sadece Türk Lirası ile ticarete izin verecek

Binance TR borsasında Türk Lirası dönemi
Yapılan duyuruya göre USDT ve FDUSD ile işlem yapılan çiftlerin tamamı borsadan kaldırılıyor. 27 Kasım itibariyle bu çiftler borsadan kaldırılırken açık emirler ise askıya alınacak ve iptal edilecek. TRY işlem çiftleri ise ticarete devam edecek. Kullanıcıların hesaplarında olan bu varlıkları Dönüştür ürünü üzerinden de kullanabilecekler.
Binance TR zaten bir süredir yeni kripto varlıkları sadece TRY çifti üzerinde listeliyordu. USDT veya FDUSD ile listeleme yapmıyordu. Bu hamle ile birlikte artık borsada USDT ya da FDUSD ile işlem yapılamayacak. USDT/TRY işlem çiftinde ise şu an için herhangi bir değişiklik bulunmuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: