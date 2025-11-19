Giriş
    Binance TR sadece Türk Lirası ile ticarete izin verecek

    Ülkemizin en önemli kripto para borsalarından Binance TR, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında USDT işlem çiftlerini ticaretten kaldırma kararı aldı. 

    Binance TR Tam Boyutta Gör
    Sermaye Piyasası Kurulu – SPK tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan düzenlemeler doğrultusunda Türkiye’de faaliyet gösteren kripto para borsalarının uyum süreci devam ediyor. Binance TR bu konuda önemli bir adım daha atıyor. 

    Binance TR borsasında Türk Lirası dönemi

    Yapılan duyuruya göre USDT ve FDUSD ile işlem yapılan çiftlerin tamamı borsadan kaldırılıyor. 27 Kasım itibariyle bu çiftler borsadan kaldırılırken açık emirler ise askıya alınacak ve iptal edilecek. TRY işlem çiftleri ise ticarete devam edecek. Kullanıcıların hesaplarında olan bu varlıkları Dönüştür ürünü üzerinden de kullanabilecekler. 

    Binance TR zaten bir süredir yeni kripto varlıkları sadece TRY çifti üzerinde listeliyordu. USDT veya FDUSD ile listeleme yapmıyordu. Bu hamle ile birlikte artık borsada USDT ya da FDUSD ile işlem yapılamayacak. USDT/TRY işlem çiftinde ise şu an için herhangi bir değişiklik bulunmuyor. 

