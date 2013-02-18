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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bayanlara özel olarak üretilen ilk tablet,"ePad Femme"

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bayanlara özel olarak üretilen ilk tablet,

Teknolojik ürünlerin bay ve bayanlara özel olarak üretilen modelleri artmaya devam ediyor. Dubai merkezli Eurostar firması tarafından geliştirilen "ePad Femme Tablet", bayanlara özel olarak üretilen ilk tablet bilgisayar olma özelliğini taşıyor.
Eurostar firması "ePad Femme Tablet" ismini verdiği tablet bilgisayar ile bayanların ihtiyaçları ve ilgi alanları doğrultusunda bir ürün ortaya çıkartmış. Tablert teknik olarak Android 4.0 ICS işletim sistemine, 8" HD ekrana, 1.5Ghz işlemciye, Wi-Fi bağlantı seçeneğine, HDMI portuna, 4200 mAh büyüklüğünde bir pile ve 16GB depolama alanına sahip. "Sweet n'Spicy"isimli paket ile bayanların ilgisini oldukça fazla çeken, yoga, yemek tarifleri, egzersiz, alışveriş, moda, rejim, sağlıklı beslenme ve parfüm çeşitleri gibi konularda hazır yüklü uygulamalar ile gelen ePad Femme Tablet, 440 gram ağırlığa sahip.
Bayanlar için özel geliştirilen ePad Femme Tablet bilgisayar, 163$ fiyat etiketi ile satılıyor.
http://www.arabianbusiness.com/tablet-computer-for-women-launched-in-dubai-489340.html 

http://www.arabianbusiness.com/tablet-computer-for-women-launched-in-dubai-489340.html Yorum Yaz
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Fenomenon 6 yıl
DH Misafiri
ahahahah android yüklüymüş bir de.. hiç güleceğim yoktu.. fakir yada cingan kadınlar için üretildi herhalde.çünkü eşim teknolojiden hiç anlamadığı halde ona bile tablet almak istesem bana o arkası elmalı markadan al der.bu android çöpü elinin tersiyle iter. kısacası klas sahibi elit hanımlara satın almaya kalkmayın, evi bile terkedebilir mazallah.şu günlerde hanımlar bile kim ne derse desin apple diyor.

nedir bu apple bağımlılığı ya, ben android tablet kullanıyorum ve gayet memnumum, konuya dönecek olursak bence eğer bayanlar için özel bi tablet yapılıyosa önemli olan işletim sistemi yada uygulamalar falan değil tabletin tasarımı, rengi gibi şeylerdir, yine siyah ve diğerlerinden hiç farkı olmayan bi tabletin neresi özel olacakki
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Erkansins 6 yıl
senin hanimin kaziklanmak hosuna gidiyor heralde 100 dolarlik maliyeti olan cihaza 1000 dolar oduyor...
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DH Misafiri 6 yıl
ahahahah android yüklüymüş bir de.. hiç güleceğim yoktu.. fakir yada cingan kadınlar için üretildi herhalde.
çünkü eşim teknolojiden hiç anlamadığı halde ona bile tablet almak istesem bana o arkası elmalı markadan al der.
bu android çöpü elinin tersiyle iter. kısacası klas sahibi elit hanımlara satın almaya kalkmayın, evi bile terkedebilir mazallah.
şu günlerde hanımlar bile kim ne derse desin apple diyor.
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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ssbrutality 6 yıl
Çok Lazımdı Ya.
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MasterOfElectric 6 yıl
Ya akıl var mantık var :D Diğer bütün tabletler erkekler içinmiş gibi kendilerini rezil ediyorlar Hadi Bende o zaman Erkeklere özel tablet istiyorum ortak tablet kullanmıyorum :)
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K.can.tas 6 yıl
Arka kapakta aynadan olsa satışları artırırdı harelde
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