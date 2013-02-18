Bayanlara özel olarak üretilen ilk tablet,"ePad Femme"





Teknolojik ürünlerin bay ve bayanlara özel olarak üretilen modelleri artmaya devam ediyor. Dubai merkezli Eurostar firması tarafından geliştirilen "ePad Femme Tablet", bayanlara özel olarak üretilen ilk tablet bilgisayar olma özelliğini taşıyor.

Eurostar firması "ePad Femme Tablet" ismini verdiği tablet bilgisayar ile bayanların ihtiyaçları ve ilgi alanları doğrultusunda bir ürün ortaya çıkartmış. Tablert teknik olarak Android 4.0 ICS işletim sistemine, 8" HD ekrana, 1.5Ghz işlemciye, Wi-Fi bağlantı seçeneğine, HDMI portuna, 4200 mAh büyüklüğünde bir pile ve 16GB depolama alanına sahip. "Sweet n'Spicy"isimli paket ile bayanların ilgisini oldukça fazla çeken, yoga, yemek tarifleri, egzersiz, alışveriş, moda, rejim, sağlıklı beslenme ve parfüm çeşitleri gibi konularda hazır yüklü uygulamalar ile gelen ePad Femme Tablet, 440 gram ağırlığa sahip.

Bayanlar için özel geliştirilen ePad Femme Tablet bilgisayar, 163$ fiyat etiketi ile satılıyor.

http://www.arabianbusiness.com/tablet-computer-for-women-launched-in-dubai-489340.html

http://www.arabianbusiness.com/tablet-computer-for-women-launched-in-dubai-489340.html