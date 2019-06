Bilim insanları, Pasifik Okyanusu’nda arsenik soluyan canlılar keşfetti

Bilim insanları tarafından Pasifik Okyanusu’nun Meksika kıyılarında yaşadığı tespit edilen yeni bir yaşam türüne rastlandı. Seattle’da bulunan Washington Üniversitesi’nden bir grup araştırmacının yürüttüğü çalışma kapsamında fark edilen mikroorganizmalar, zehirli bir kimyasal olan arsenikten beslenerek hayatta kalıyor. Yürütülen çalışma, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayınlanmış.

Gezegenimizin uzak geçmişinde ve oksijenin sınırlı miktarda bulunduğu dönemde kullanılan bir hayatta kalma stratejisi olduğunu düşünülen tekniğin günümüzde görülmesi, araştırmacıları oldukça şaşırtmış.

Oldukça dayanıklı mikroorganizmaların; Pasifik Okyanusu’nun 200 ila 1000 metre derinlikteki ve oksijensiz olarak sınıflandırılan bölgesinde bulunduğu ifade edilirken, canlıların solunum faaliyetini oksitlenmiş kükürt ile azot bileşenlerini kullanarak yaptıkları belirtiliyor.

Araştırmada görev alan bilim insanlarından biri olan Jaclyn Saunders olayla ilgili şaşkınlığını, “Arseniğin sadece zararlı olmadığını, aynı zamanda faydalı da olabildiğini görmüş olmak, bu elemente olan bakış açımı yeniden şekillendirdi.” sözleriyle anlatmış.

Küresel ısınma koşulları incelenirken faydalı olacak

Okyanuslarda benzer mikroorganizmaların yaşadığından haberdar olan bilim insanları, şimdiye kadar bu canlıları bulmayı başaramamıştı. Bir ilki gerçekleştiren araştırmacılar sayesinde; küresel ısınma koşullarında okyanustaki yaşamla ilgili yapılacak deneylerde, söz konusu keşfin önemli bilgiler sağlayabileceği vurgulanıyor. Bu kapsamda bilim insanları sıradaki adımın; bu canlıları laboratuvar ortamında yetiştirmeyi deneyerek, organizmaların metabolizmalarını daha iyi anlamak olduğunu söylüyor.

https://www.sciencealert.com/evidence-of-arsenic-breathing-microbes-found-off-the-coast-of-mexico