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Genetiği değiştirilmiş virüs sayesinde antibiyotiğe dirençli bakteri yok edildi

Genetiği değiştirilmiş virüsler ile antibiyotiğe dirençli enfeksiyon tedavisi gerçekleştirildi. Kişiye özel olarak geliştirilen yöntemle, enfeksiyon sorunu olan genç bir kızın hayatı kurtuldu.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Genetiği değiştirilmiş virüs sayesinde antibiyotiğe dirençli bakteri yok edildi
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Genetiği değiştirilmiş bir virüs genç bir kızın hayatını kurtardı. En basit haliyle ciğerlerin mukus ya da hastalık yayan bakterileri vücuttan atamaması olarak tanımlanabilen ve genetik bir rahatsızlık olan kistik fibroz hastası 17 yaşındaki Isabelle Holdaway adlı İngiliz genç kız, hastalığından kurtulmak adına radikal bir karar vererek akciğer nakli yaptırmaya karar verir. İki akciğeri birden değiştirilen genç kızın hayatı, dikişlerinden sızmaya başlayan ciddi bir enfeksiyon fark edilince kabusa döner.

Yakın tarihlerde benzer bir operasyon geçiren bir başka erkek hasta da benzer semptomlar sebebiyle hastaneye başvurur. En güçlü antibiyotiklerin bile işe yaramadığını gören doktorlar, hastaları palyatif bakıma (Palyatif bakım, yaşamı tehdit eden hastalıklardan kaynaklanan problemler ile karşılaşan hastaların ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini, başta ağrı olmak üzere tüm fiziksel, psikososyal ve ruhsal problemlerin erken tespit edilerek ve etkili değerlendirmeler yapılarak önlenmesi veya giderilmesi yolları ile arttıran bir yaklaşım) almaya karar verir.

Bu aşamadan sonra araştırmalarına devam eden doktorlar son çare olarak; Pittsburgh Üniversitesinde görev yapan ve hayatının son 20 yılını bakteriyofajlar (=faj) olarak bilinen ve bakterileri yok eden virüslerin araştırılması ile bunların toplanmasına harcayan Graham Hatfull adlı mikrobiyoloğa başvurmakta bulurlar.

Genetiği değiştirilmiş virüs sayesinde antibiyotiğe dirençli bakteri yok edildi
 

Londra’daki doktorların Hatfull ile iletişime geçtiği sıralarda, erkek hasta maalesef hayatını kaybeder. Ancak doktorlar, Hatfull’un sağladığı faj sayesinde kadın hasta için umut ışığının devam ettiğini ifade eder.

Hatfull’un laboratuvarından tedarik edilen ve ikisinin genetiği değiştirilmiş virüs olduğu üç fajla birlikte tedavi altına alınan hasta rahatsızlığından tamamen kurtulamasa bile gözle görülür ilerleme gösterir, deri lezyonları kaybolur ve hayattan yavaş yavaş keyif almaya başlar.

Nature Medicine dergisinde yayınlanan habere göre hastanın geçirdiği bu alışılmadık süreç ve inanılmaz hikâye, genetiği değiştirilmiş bakteriyofajlar’ın bir insan üzerinde denendiği ilk vaka olma özelliğini taşıyor. Elde edilen sonuç, antibiyotiğe dirençli bakterilere karşı yürütülen savaşta insanlık lehine çok önemli avantajlar içeriyor.

Hatfull, tedavi edilen hastada kullanılan bakteriyofajlar’ın isimlerinin de olduğunu ifade etmiş. Muddy, ZoeJ ve BPs adlı fajlardan en etkilisinin ise Muddy olduğu ifade ediliyor. Litik (eritici ve yıkıcı etkiye sahip) bir hayat döngüsüne sahip faj, hedefindeki bakterinin çalışma mekanizmasını ele geçirerek bundan milyonlarca kopya üretiyor. Bu saldırıya dayanamayan hücre ise patlayarak bakterinin ölümüne neden oluyor. Hatfull’un geliştirdiği bir yöntemle modifiye edilen diğer iki fajın da hastanın enfeksiyonuna saldırarak, iyileşme sürecine katkı sağladığı ifade edilmiş.

Hastaya özel tedavi yöntemi 

Sentetik biyolojide bir devrin müjdecisi olarak tanımlanabilecek tedavi için Hatfull tedbirli konuşuyor. Bahsi geçen yöntemin henüz genele yayılamayacağı uyarasında bulunan bilim insanı, tedavide kullanılan fajların hastaya özel geliştirildiğini ve farklı hastalıklarda işe yaramayabileceğinin altını çizmiş.


https://interestingengineering.com/genetically-engineered-virus-just-saved-the-life-of-patient-with-drug-resistant-infection Yorum Yaz
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darkaura 1 hf. en beğenilen
bakteriyofajlar bakterilerin dogadaki en buyuk dusmanlaridir. her gun bakterilerin ciddi bir yuzdesini tek basina fajlar yok eder. ve fajlarin en guzel noktasi akilli bomba gibidirler, virusler sadece hedef aldiklari hucre tipine saldirirlar, baska hedefe yonelmezler. insana bulasan virusler bile insan vucudunda sadece tek tip dokuya tek tip hucreye bulasir. hiv akyuvarlara, hepatit karacigere, kuduz sinir sistemine, baska yere baska hedefe asla bulasmazlar. dahada guzeli bakterilerin antiobiotiklere oldugu gibi fajlara karsi bagisiklik kazanmasi mumkun degildir. yani aslinda mumkundur ama karsisindaki fajda evrim geciren bir canli, milyarlarca yildir yaptiklari gibi bakteri kadar hizli evrilerek bakterinin tam bagisiklik kazanmasina firsat tanimaz. elimizdeki antibiotik sayisi sinirli iken, faj sayisi neredeyse sonsuz ve bakterinin her karsi evrimine karsilik degisip yeniden etkili olabilcek bir silah. tek sorun insan bagisikligi ayirt etmeden fajlarada tepki gosterecektir. bu sorunlari asabilirsek elimizde bakterilere karsi mutlak etkili bir silah olabilir. kisaca dusmanimin dusmani dostumdur.
bakteriyofajlar bakterilerin dogadaki en buyuk dusmanlaridir. her gun bakterilerin ciddi bir yuzdesini tek basina fajlar yok eder. ve fajlarin en guzel noktasi...
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Glorfindel1907 1 hf. darkaura
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DH Misafiri 1 hf.
Zombilere bir adım daha yaklaşıldı
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darkaura 1 hf. en beğenilen
bakteriyofajlar bakterilerin dogadaki en buyuk dusmanlaridir. her gun bakterilerin ciddi bir yuzdesini tek basina fajlar yok eder. ve fajlarin en guzel noktasi akilli bomba gibidirler, virusler sadece hedef aldiklari hucre tipine saldirirlar, baska hedefe yonelmezler. insana bulasan virusler bile insan vucudunda sadece tek tip dokuya tek tip hucreye bulasir. hiv akyuvarlara, hepatit karacigere, kuduz sinir sistemine, baska yere baska hedefe asla bulasmazlar. dahada guzeli bakterilerin antiobiotiklere oldugu gibi fajlara karsi bagisiklik kazanmasi mumkun degildir. yani aslinda mumkundur ama karsisindaki fajda evrim geciren bir canli, milyarlarca yildir yaptiklari gibi bakteri kadar hizli evrilerek bakterinin tam bagisiklik kazanmasina firsat tanimaz. elimizdeki antibiotik sayisi sinirli iken, faj sayisi neredeyse sonsuz ve bakterinin her karsi evrimine karsilik degisip yeniden etkili olabilcek bir silah. tek sorun insan bagisikligi ayirt etmeden fajlarada tepki gosterecektir. bu sorunlari asabilirsek elimizde bakterilere karsi mutlak etkili bir silah olabilir. kisaca dusmanimin dusmani dostumdur.
1 Yanıt Yanıtla +23
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Glorfindel1907 1 hf. darkaura
Böyle güzel yorumlar gördükçe mutlu oluyorum

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DrESB 1 hf. yeni yorumcu MuBi
Çıkarmaya gerek yok ki hastalık yapmayan bir şeyi, probiyotik gibi düşün iyi huylu virüs
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DrESB 1 hf. yeni yorumcu gun
Mutasyonla patojenite kazanan virus bilmiyorum genelde zaten patojen olan virus mutasyona uğrayınca vucut tanıyamadığı için hastalık yapar mesela kuş gribi virusu normalde kuşlarda hastalık yaparken insanlarda yapmaz ancak insanda grip yapan virusle kuş gripli hayvan üzerinde deney yapılarak hayvanda kuş gribi ve insan gribi virusu karışmış parça değişimiyle o şekilde insanda grip yapan virüs ortaya çıkmış kuş gribi dediğimiz virus böyle oluşmuş
Bakteriofajlarla tedavi rusyada uzun süredir kullanılan bir metod sıkıntı çıkarır mı kar zarar oranına göre tedavisiz bir hastalığı tedavi edebildiğimiz için hasta açısından karlı ama mutasyona uğrama ihtimali varsa toplum sağlığı açısından tehlikeli ama kısa sürede ortaya çıkmayacaktır rastgele mutasyonların hastalık yapan bir virüs ortaya çıkarması düşük bir ihtimal ne zaman ortaya çıkarır, çıkarır mı bilinmez
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viper 1 hf.
Bunu da buraya birakalim. Ilk kullanimda faydasi olursa ne ala.
Bacteriophage trigger antiviral immunity and prevent clearance of bacterial infection.
Science 29 Mar 2019
science.sciencemag.org/...
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keskin53 1 hf.
Benim asıl merak ettigim konu o virüsleri vucuttan nasıl çıkartacaklar ???
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ceo-tr 1 hf. keskin53
onun için de yeni bir bakteri üretirler. :)
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DrESB 1 hf. yeni yorumcu
Patojen yani hastalık yapan bir virüs değildir o hastalık yapmaz yani
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MuBi 1 hf.
muhtemelen cikmayip bunye sahibini de yiyecek :P
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