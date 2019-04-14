Hafif bir esintide bile elektrik üretebilen jeneratör geliştirildi

Amerikan ordusu istihkâm sınıfına mensup Charles Marsh ve Carl Feickert isminde iki personel 2014 yılında, açık bir pencerede sallanan jaluzilerden rüzgâr enerjisi üretebileceklerini tasavvur ettiler. O gün akıllarına gelen fikirle birlikte sekiz arkadaşını daha yanı alan ikili, klasik bir rüzgâr türbininin pervanelerini döndürmekte yetersiz kalan esintilerde bile elektrik üretebilecek bir sistem geliştirdiler.

Ekibin ürettiği prototip; sekiz adet elastik şeridin döner gergi çubukları üzerine dikey olarak yerleştirildiği PVC bir yapıyı baz alıyor. Rüzgârın esiş istikametine paralel olacak şekilde yerleştirilen şeritler, 14 km/s hızlarında esen rüzgârlarda bile hareket edebiliyor. Eylem esnasında her şeridin altında bulunan indüksiyon bobinleri, içi mıknatıs dolu düz bir boru üzerinde ileri ve geri hareketi yapıyor. Bobinin mıknatıslar üzerindeki hareketi sayesinde oluşan elektrik akımı ise boru içinde bulunan kablo vasıtasıyla bir güç dönüştürücüsüne iletiliyor. Bu aşamadan sonra, elde edilen enerjiyle elektrikli cihazların çalıştırılabileceği veya pillerin şarj edilebileceği ifade edilmiş.

Aynı zamanda doğal hayata saygılı

ABD Savunma Bakanlığı’nın aracı kurumu olan Techlink, bahsi geçen sistemin sadece askeri maksatlı değil, aynı zamanda kuvvetli, rüzgarların olmadığı bölgelerde yaşayan insanlar tarafından da kullanılabileceğini belirtiyor. Sistemin ayrıca, türbin tarzı yüksekte dönen pervaneler sahip olmamasından dolayı uçan canlılara da zarar vermeyeceği vurgulanmış.

Son olarak, üretilen prototiple ilgili kısa videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://techlinkcenter.org/this-new-invention-can-generate-power-from-the-softest-breeze/