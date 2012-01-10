Bilkom ile Apple ve diğer ürünleri hakkında konuştuk

Haber Editörü
|hani apple appstore açılıyordu?
nerede?
tekno_user
kim söylemiş ama kim
appstorenin açılacağını,
yüksek kaldırımda güpegündüz,
...
...
|Ocaktan beri neredeydin şimdi elestride bulunuyorsun?
|yeni gördüm derdi sana mı kaldı?
|adamı almışsınız teknik bilgi soruyorsunuz politik şeyler sorsanıza bilkom teknik servis imkanı sağlamıyor iphonelar için bunu sor
|mac pc karşılaştırma tartışmaları yüzlerce kere yapıldı ama şu an mac ürünleri türkiyede gelir düzeyi ortalamanın üstünde kullanıcının tercihi bunuda belki mac ürünlerinde yüksek fiyat tatlı kar faktörü hakim olması.
|İlk soru şu olmalıydı 1984'ten beri apple satıyorsunuz; buna mecbur musunuz? Çamaşır makinası satmayı düşünür müydünüz?
2-Türkiye'deki tüketicilerin sizden memnun olduğunu düşünüyor musunuz?
3-Apple satmayı Apple'a ne zaman bırakacaksınız? olmalıydı
|O ürünlerin özelliklerini zaten biliyoruz. Bankalarla falan adam gib ianlaşsalar da biz de uygun fiyata mac alıp kullansak. Yakında istanbul bilisim gibi firmalar iyice türeyince bilkom iflas bayragini cekecek. Zaten operatorler ipad i de ellerinden alacak. Bakalım 5000 liralık imac satmakla nasıl ayakta kalacaklar.
mustafam33
Aynı şeyleri PC'dede yapabiliyorken Mac'e o kadar para verme hangi mantığa uygun? :D
Diğerleri gibi don değiştirir gibi model değiştirmez demişsin
Saydığın şeyleri yapmak için neden don değiştirir gibi model değiştiresin?
Ayrıca yıl olmuş 2012 kim kapı kapı CD arıyor Allah aşkına?
Mac bencede kullanışlı değil arkadaş.Karışık ya.Öyle 2-3 saat kullanıpta söylemiyorum bunu baya kullandım.
Üni.de PC'ler ve Mac'ler var.Millet PC'lere geçmek için yarışıyor resmen,Mac'leri 3-5 kişi kullanıyor :D
iMac'lere ayrı birşey.Altta kocam elmalı bir şerit.Çok rahatsız ediyor beni.
Apple insanların ''Bak ben Apple kullanıyorum'' demesi için var resmen.
4G'li tel kullanırmısınız anketinde iPhone kullanıcılarının büyük bir çoğunun ''Benim telim zaten 4G'' demesi bunun en büyük kanıtıdır :D
Appstore'a hiç girmemiş bir çok iPhone sahibi var.Lütfen bu kanayan yaraya bir dur diyelim :D
ÖZET:iPad'im ve PC'im var,Mac'im yok ve mutluyum.
pastadanadam
nerede demişler bunu???
cgdincer
ben değil de sen saçmalıyorsun. benim izlememe nedenimi nereden anladın? bir sürü yorum var. canım izlemek istememiş olabilir. bu mu saçmalık? ayrıca insanların düşüncelerine saçmalık gözüyle bakamazsın. saygı göstermesini bil.
kaldı ki bomboş cevaplarla dolu bir videoyu izleyerek vakit kaybetmek de istemiyorum.
|şu az getirip telefonları karaborsada iki katına satma olayınıda sorsaydınızya koca bilkomda 2 tane telefon stoğu olurmu?
|yorumların video ile alakası yok siz neler saçmalıyorsunuz, adam gayet mütevazi sorulanı anlatıyor. sorulan sorular bazıları gereksiz o ayrı konu.
|yorumları okuduktan sonra play düğmesine basasım gelmedi.
1- iphone niçin türkiyeye az geliyor. Niçin bu kadar pahalı. Bu kadar fazla fiyat farklılığı var.
2- sizin apple ile ilişkileriniz doğrultusunda ileriye dönük appstore ihtimali var mı?
3- apple niçin fatih projesine belirli bir oranda subvanse yaparak destek vermedi. madem eğitimde bu kadar iddalısınız. 14 milyon öğrenci rakamı apple pazarı için çok ciddi bir ileriye dönük yatırım değil mi? Sonra bu insanların apple ürünlerini tercih etmesine yarar sağlayacak ileriye dönük büyük bir avantaj değil mi?
4- bilkom niçin apple ürünlerini pazarda rekabet edecek seviyeye çekmiyor?
5- bilkom store açmış " store.bilkom.com.tr/... " . burada iphone gözüküyor. Bunu nereden ve nasıl alıyor veya getirtiyor ( iphone satışı yapmıyoruz demiştiniz)? Store den bahseder misiniz? Sokta gözüken iphone 4s ler ne zaman gelecek?
6- bilkom store de iphone ürünlerinde ilk döneme göre indirim gözüküyor, dolara bağlı bu indirim sürecek mi? Fiyat pozisyonlarındaki (indirim-zam) kriterleriniz nelerdir?
7- ipad3 çıkınca ipad2 de ne kadarlık bir indirim ön görüyorsunuz?
8- mac ürünler pahalı oldukları gibi diğer platformlardan bağımsız çalışıyorlar ve extra her özellik için (diğer platformlarda bedava olan) bir bedel talep ediliyor. Bu mac pazarının yaygınlaşması için bir engel değil mi?
9- mac platformu kendi ekosistemi dışındaki hemen hemen her platformdan bağımsız çalışıyor. exe uygulamalarını, directx i desteklemiyor. uygulama ve oyunlardaki bu sorunlar mac ların yaygınlaşmaması için bir neden olabilir mi sizce? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
10- adobe ürünlerinde öğrenci-öğretmen paketinde yüksek oranda indirimimiz var dediniz. Peki bu ürünler ticari mananada kullanılabilecek mi? Yani bu ürünlerle oluşturulan projeler ile ticari gelir elde edilebilecek mi? yoksa sadece eğitim maksatlı mı kullanılabilecek?
vs
vs
sorulacak sorular bunlar