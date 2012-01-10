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Bilkom ile Apple ve diğer ürünleri hakkında konuştuk

7 yıl
64,6b
1
iPhone
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Apple'ın Türkiye dağıtımcısı Bilkom ile Apple ürünleri ve ileriye dönük planları hakkında konuştuk.

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m.t.y. 7 yıl en beğenilen
Sorulacak soruları sormamışsınız, sorulmayacak ne kadar "ısmarlama" soru varsa sormuşsunuz.

1- iphone niçin türkiyeye az geliyor. Niçin bu kadar pahalı. Bu kadar fazla fiyat farklılığı var.
2- sizin apple ile ilişkileriniz doğrultusunda ileriye dönük appstore ihtimali var mı?
3- apple niçin fatih projesine belirli bir oranda subvanse yaparak destek vermedi. madem eğitimde bu kadar iddalısınız. 14 milyon öğrenci rakamı apple pazarı için çok ciddi bir ileriye dönük yatırım değil mi? Sonra bu insanların apple ürünlerini tercih etmesine yarar sağlayacak ileriye dönük büyük bir avantaj değil mi?
4- bilkom niçin apple ürünlerini pazarda rekabet edecek seviyeye çekmiyor?
5- bilkom store açmış " store.bilkom.com.tr/... " . burada iphone gözüküyor. Bunu nereden ve nasıl alıyor veya getirtiyor ( iphone satışı yapmıyoruz demiştiniz)? Store den bahseder misiniz? Sokta gözüken iphone 4s ler ne zaman gelecek?
6- bilkom store de iphone ürünlerinde ilk döneme göre indirim gözüküyor, dolara bağlı bu indirim sürecek mi? Fiyat pozisyonlarındaki (indirim-zam) kriterleriniz nelerdir?
7- ipad3 çıkınca ipad2 de ne kadarlık bir indirim ön görüyorsunuz?
8- mac ürünler pahalı oldukları gibi diğer platformlardan bağımsız çalışıyorlar ve extra her özellik için (diğer platformlarda bedava olan) bir bedel talep ediliyor. Bu mac pazarının yaygınlaşması için bir engel değil mi?
9- mac platformu kendi ekosistemi dışındaki hemen hemen her platformdan bağımsız çalışıyor. exe uygulamalarını, directx i desteklemiyor. uygulama ve oyunlardaki bu sorunlar mac ların yaygınlaşmaması için bir neden olabilir mi sizce? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
10- adobe ürünlerinde öğrenci-öğretmen paketinde yüksek oranda indirimimiz var dediniz. Peki bu ürünler ticari mananada kullanılabilecek mi? Yani bu ürünlerle oluşturulan projeler ile ticari gelir elde edilebilecek mi? yoksa sadece eğitim maksatlı mı kullanılabilecek?

vs
vs

sorulacak sorular bunlar
Sorulacak soruları sormamışsınız, sorulmayacak ne kadar "ısmarlama" soru varsa sormuşsunuz.1- iphone niçin türkiyeye az geliyor. Niçin bu kadar pahal...
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2 Yanıt Yanıtla +58
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Evolution 7 yıl
1 bucuk dakika dayanabildim.iPad 3 cikacak siz iPad 2 nin teknik ozeliklerini soruyorsunuz.
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alpa07 7 yıl
Adamın apple satıyoruz diye havasına bakın
1 Yanıt Yanıtla +16
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r.m.y. 6 yıl
hani apple appstore açılıyordu?
nerede?
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m.t.y. 6 yıl r.m.y.
tekno_user

hani apple appstore açılıyordu?

nerede?

kim söylemiş ama kim

appstorenin açılacağını,

yüksek kaldırımda güpegündüz,

...

...
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Amedra 6 yıl
Ocaktan beri neredeydin şimdi elestride bulunuyorsun?
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Radminox 6 yıl
yeni gördüm derdi sana mı kaldı?
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Radminox 6 yıl
adamı almışsınız teknik bilgi soruyorsunuz politik şeyler sorsanıza bilkom teknik servis imkanı sağlamıyor iphonelar için bunu sor
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murano55 7 yıl
mac pc karşılaştırma tartışmaları yüzlerce kere yapıldı ama şu an mac ürünleri türkiyede gelir düzeyi ortalamanın üstünde kullanıcının tercihi bunuda belki mac ürünlerinde yüksek fiyat tatlı kar faktörü hakim olması.
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serguen 7 yıl
İlk soru şu olmalıydı 1984'ten beri apple satıyorsunuz; buna mecbur musunuz? Çamaşır makinası satmayı düşünür müydünüz?
2-Türkiye'deki tüketicilerin sizden memnun olduğunu düşünüyor musunuz?
3-Apple satmayı Apple'a ne zaman bırakacaksınız? olmalıydı
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DH Misafiri 7 yıl
O ürünlerin özelliklerini zaten biliyoruz. Bankalarla falan adam gib ianlaşsalar da biz de uygun fiyata mac alıp kullansak. Yakında istanbul bilisim gibi firmalar iyice türeyince bilkom iflas bayragini cekecek. Zaten operatorler ipad i de ellerinden alacak. Bakalım 5000 liralık imac satmakla nasıl ayakta kalacaklar.
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pastadanadam 7 yıl
mustafam33
powereng
Alper
m.t.y.
Alper
m.t.y. mac bilgisayarlar maalesef grafikerler dışında kimsenin işine yaramıyor. her şey ters yapılmış. uygulama desteği sınırlı. pc deki dosyaları açamıyorsun. internet içerikleri kısıtlı ve çoğu siste düzgün destek vermiyor.1-2 saat kullandım. pc ye geçince dünya varmış dedim. win7 gerçekten aşmış. windows göçme sorununu da win7 ile çözünce mac lar yok olmaya mahkum kaldı.
Becerememişim demiyorsunda...
15 senedir bilgisayar kullanırım. apple biraz zıt gitmeyi seven bir firma. Şöyle ortak noktada buluşalım, anlaşalım, ürünlerimizi genele yayalım, kullanıcılara daha geniş bir kullanım perspektifi çizelim diyen bir firma değil. Eskiden apple stabilite ile eksilerini telafi ediyordu. Şimdi ise etrafında gelişen teknoloji çok hızlı ilerliyor ve ürünler çeşitleniyor, apple dışındaki platformlar devamlı birbirleri ile etkileşim halindeyken, apple bu ekosistemin dışında kalıyor. mac lar için tüm konuştuklarım. Genelleştirmeyin.
Ben de 14-15 senedir kullanırım bilgisayar. Evimde zaten hem W7 hem mac os var. Mac os bence iki saat kullanılıp kenara atılacak bir işletim sistemi değil. W7ye göre çok stabil ve her programın alternatifi var. Ayrıca asmış bir back-up özelliği var. Bence 2 saat yetmez Mac os için.
mac kullananlar kendisini kisitliyor meseala msn degilde skype kullaniyor.. mesela flash iceren web sitelerini mumkun oldugunca tercih etmiyor ( hatta flash iceren hicbir siteye girmemek icin flash eklentisini kurmayani bile var) mac ile iphone arasinda ek program gerekmeksizin bluetooth veri transferi yapabiliyormusunuz ? resmen akvaryumdaki balik gibi, kafesteki kus gibi hissediyorum kendimi mac kullanirken.. bana titresim, kamerali gorusme, cevrimdisi yazisma imkani sunan bir msn soyleyebilirmisin mac icin ? windowsta excelde 13 bin veride sorun yasamazken, macte 7-8 bin veriden sonra hata aliyorum. program kapaniyor. belli basli butun ofis programlarini denedim.. ayrica ayni program windows icin minimum 1 gb isterken, mac icinde 1 gb ram istiyor, dolayisiyla bu cok hizli bunda donanima o kadar gerek yok diyerek az donanimli almak mantikli olmuyor.. stabiliteye gelince, sadece film izleyen ekrani cok kaliteli diyen yada kafelerde oturup chat yapanlar icin stabil tabiki.. benim kullanimima gore windowstan daha stabil degil.. kullandigim windowsta gun icerisinde hic hata almazken, macte gun icerisinde en az 1-2 hata aliyorum.. hata aliyorum diyince kullanmasini bilmiyorsunuz diyene de sunu demek isterim, kullanisli degil o zaman mac ? bunu mu demek istiyorsunuz ? yani windowsta kullanip macta kullanamiyorsam demekki mac karisik kompleks bir isletim sistemine mi sahip ? Bu soylediklerimi inkar edenlere de sunu diyorum, ya benim kullandiklarim baska yerde uretildi, yada siz hayal dunyasinda yasiyosunuz..
1. macde flash player var 2. macde messenger var 3. eve girer girmez wi üzerinden telefonu kablo ile bağlamadan senkonize edebilirsin 3. mac sarj süresine hiç bir bilgisayar ulaşamaz 4. mac dış gçrünüşü bir yorum yapmaya gerek yok, yekpare kasa ve uçak pervanesi gibi şeyler göremessin 5. mac çok gerekli değil ama windows kurabilirsin 6. mac kullanmak gerçekten hayal dünyasında yaşamak gibi 7. mac diğerleri gibi don değiştirir gibi model değiştirmez 2. elde zarar etmessim 8. mac kendi app store var istediğini satın alabilirsin kapı kapı dolaşıp cd aramak zorunda değilsin sana tavsiyem test sürüşü yapman fanatik cevaplar ama gerçekten ayrı bir şey

Aynı şeyleri PC'dede yapabiliyorken Mac'e o kadar para verme hangi mantığa uygun? :D
Diğerleri gibi don değiştirir gibi model değiştirmez demişsin
Saydığın şeyleri yapmak için neden don değiştirir gibi model değiştiresin?
Ayrıca yıl olmuş 2012 kim kapı kapı CD arıyor Allah aşkına?
Mac bencede kullanışlı değil arkadaş.Karışık ya.Öyle 2-3 saat kullanıpta söylemiyorum bunu baya kullandım.
Üni.de PC'ler ve Mac'ler var.Millet PC'lere geçmek için yarışıyor resmen,Mac'leri 3-5 kişi kullanıyor :D

iMac'lere ayrı birşey.Altta kocam elmalı bir şerit.Çok rahatsız ediyor beni.
Apple insanların ''Bak ben Apple kullanıyorum'' demesi için var resmen.
4G'li tel kullanırmısınız anketinde iPhone kullanıcılarının büyük bir çoğunun ''Benim telim zaten 4G'' demesi bunun en büyük kanıtıdır :D
Appstore'a hiç girmemiş bir çok iPhone sahibi var.Lütfen bu kanayan yaraya bir dur diyelim :D
ÖZET:iPad'im ve PC'im var,Mac'im yok ve mutluyum.
1 Yanıt Yanıtla +3
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m.t.y. 7 yıl pastadanadam
pastadanadam

mustafam33

powereng
Alper
m.t.y.
Alper
m.t.y. mac bilgisayarlar maalesef grafikerler dışında kimsenin işine yaramıyor. her şey ters yapılmış. uygulama desteği sınırlı. pc deki dosyaları açamıyorsun. internet içerikleri kısıtlı ve çoğu siste düzgün destek vermiyor.1-2 saat kullandım. pc ye geçince dünya varmış dedim. win7 gerçekten aşmış. windows göçme sorununu da win7 ile çözünce mac lar yok olmaya mahkum kaldı.
Becerememişim demiyorsunda...
15 senedir bilgisayar kullanırım. apple biraz zıt gitmeyi seven bir firma. Şöyle ortak noktada buluşalım, anlaşalım, ürünlerimizi genele yayalım, kullanıcılara daha geniş bir kullanım perspektifi çizelim diyen bir firma değil. Eskiden apple stabilite ile eksilerini telafi ediyordu. Şimdi ise etrafında gelişen teknoloji çok hızlı ilerliyor ve ürünler çeşitleniyor, apple dışındaki platformlar devamlı birbirleri ile etkileşim halindeyken, apple bu ekosistemin dışında kalıyor. mac lar için tüm konuştuklarım. Genelleştirmeyin.
Ben de 14-15 senedir kullanırım bilgisayar. Evimde zaten hem W7 hem mac os var. Mac os bence iki saat kullanılıp kenara atılacak bir işletim sistemi değil. W7ye göre çok stabil ve her programın alternatifi var. Ayrıca asmış bir back-up özelliği var. Bence 2 saat yetmez Mac os için.
mac kullananlar kendisini kisitliyor meseala msn degilde skype kullaniyor.. mesela flash iceren web sitelerini mumkun oldugunca tercih etmiyor ( hatta flash iceren hicbir siteye girmemek icin flash eklentisini kurmayani bile var) mac ile iphone arasinda ek program gerekmeksizin bluetooth veri transferi yapabiliyormusunuz ? resmen akvaryumdaki balik gibi, kafesteki kus gibi hissediyorum kendimi mac kullanirken.. bana titresim, kamerali gorusme, cevrimdisi yazisma imkani sunan bir msn soyleyebilirmisin mac icin ? windowsta excelde 13 bin veride sorun yasamazken, macte 7-8 bin veriden sonra hata aliyorum. program kapaniyor. belli basli butun ofis programlarini denedim.. ayrica ayni program windows icin minimum 1 gb isterken, mac icinde 1 gb ram istiyor, dolayisiyla bu cok hizli bunda donanima o kadar gerek yok diyerek az donanimli almak mantikli olmuyor.. stabiliteye gelince, sadece film izleyen ekrani cok kaliteli diyen yada kafelerde oturup chat yapanlar icin stabil tabiki.. benim kullanimima gore windowstan daha stabil degil.. kullandigim windowsta gun icerisinde hic hata almazken, macte gun icerisinde en az 1-2 hata aliyorum.. hata aliyorum diyince kullanmasini bilmiyorsunuz diyene de sunu demek isterim, kullanisli degil o zaman mac ? bunu mu demek istiyorsunuz ? yani windowsta kullanip macta kullanamiyorsam demekki mac karisik kompleks bir isletim sistemine mi sahip ? Bu soylediklerimi inkar edenlere de sunu diyorum, ya benim kullandiklarim baska yerde uretildi, yada siz hayal dunyasinda yasiyosunuz..
1. macde flash player var 2. macde messenger var 3. eve girer girmez wi üzerinden telefonu kablo ile bağlamadan senkonize edebilirsin 3. mac sarj süresine hiç bir bilgisayar ulaşamaz 4. mac dış gçrünüşü bir yorum yapmaya gerek yok, yekpare kasa ve uçak pervanesi gibi şeyler göremessin 5. mac çok gerekli değil ama windows kurabilirsin 6. mac kullanmak gerçekten hayal dünyasında yaşamak gibi 7. mac diğerleri gibi don değiştirir gibi model değiştirmez 2. elde zarar etmessim 8. mac kendi app store var istediğini satın alabilirsin kapı kapı dolaşıp cd aramak zorunda değilsin sana tavsiyem test sürüşü yapman fanatik cevaplar ama gerçekten ayrı bir şey


Aynı şeyleri PC'dede yapabiliyorken Mac'e o kadar para verme hangi mantığa uygun? :D

Diğerleri gibi don değiştirir gibi model değiştirmez demişsin
Saydığın şeyleri yapmak için neden don değiştirir gibi model değiştiresin?

Ayrıca yıl olmuş 2012 kim kapı kapı CD arıyor Allah aşkına?

Mac bencede kullanışlı değil arkadaş.Karışık ya.Öyle 2-3 saat kullanıpta söylemiyorum bunu baya kullandım.

Üni.de PC'ler ve Mac'ler var.Millet PC'lere geçmek için yarışıyor resmen,Mac'leri 3-5 kişi kullanıyor :D

iMac'lere ayrı birşey.Altta kocam elmalı bir şerit.Çok rahatsız ediyor beni.

Apple insanların ''Bak ben Apple kullanıyorum'' demesi için var resmen.

4G'li tel kullanırmısınız anketinde iPhone kullanıcılarının büyük bir çoğunun ''Benim telim zaten 4G'' demesi bunun en büyük kanıtıdır :D

Appstore'a hiç girmemiş bir çok iPhone sahibi var.Lütfen bu kanayan yaraya bir dur diyelim :D

ÖZET:iPad'im ve PC'im var,Mac'im yok ve mutluyum.

nerede demişler bunu???
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snomask 7 yıl
cgdincer
yorumların video ile alakası yok siz neler saçmalıyorsunuz, adam gayet mütevazi sorulanı anlatıyor. sorulan sorular bazıları gereksiz o ayrı konu.

ben değil de sen saçmalıyorsun. benim izlememe nedenimi nereden anladın? bir sürü yorum var. canım izlemek istememiş olabilir. bu mu saçmalık? ayrıca insanların düşüncelerine saçmalık gözüyle bakamazsın. saygı göstermesini bil.
kaldı ki bomboş cevaplarla dolu bir videoyu izleyerek vakit kaybetmek de istemiyorum.
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Besiktask34 7 yıl
şu az getirip telefonları karaborsada iki katına satma olayınıda sorsaydınızya koca bilkomda 2 tane telefon stoğu olurmu?
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cgdincer 7 yıl
yorumların video ile alakası yok siz neler saçmalıyorsunuz, adam gayet mütevazi sorulanı anlatıyor. sorulan sorular bazıları gereksiz o ayrı konu.
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snomask 7 yıl
yorumları okuduktan sonra play düğmesine basasım gelmedi.
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