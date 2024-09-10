Apple Etkinliği: iPhone 16 ve 16 Pro, Apple Watch 10 ve AirPods 4 alınır mı, fiyat ve özellikleri

Apple lansmanı tamamlandı, daha önce konuşmadığımız yeni bir detayı olmayan başarılı etkinlikte iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max'in yanı sıra AirPods 4 ve Apple Watch Series 10 tanıtıldı

Nihayet Apple'ın yıl boyu beklenen etkinliği gerçekleşti! 9 Eylül Apple Etkinliği'nde tahmin edildiği ve hatta neredeyse tüm detaylarıyla ortaya çıktığı üzere iPhone 16, 16 Plus ve iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max ile ilgili detaylar, fiyat ve özellikler aktarıldı. 13 Eylül'de ön siparişe açılacak olan yeni iPhone serisi 20 Eylül'de Türkiye'de satışa çıkacak.

Donanım Haber canlı yayınında 9 Eylül Etkinliğini çeviri ve değerlendirmelerle Cem Sünbül ile Kahraman Uğurlu'nun aktardığı yayının sonuna katılarak yayını zenginleştiren Özgür Bilge ve Hüseyin Usta, bu videoda etkinlikte tanıtılanları ayrı ayrı özellik, fiyat ve farklı deneyimler açısından değerlendirdi, diğer Apple ürünleriyle kıyasladı ve tüketiciler için beklentileri ele aldı.

Canlı yayın sonrası geç saatte kayıt alınan bu detaylı videoda yurtdışından iPhone 16 alınır mı sorularına da yanıt bulabilir, merak ettiğiniz diğer konulara dair açıklamaları ve yorumları bulabilirsiniz. Sizlerin de izlerken, bizim kaydı alırken eğlendiğimiz kadar keyif alacağınız temennisiyle iyi seyirler!

Bu yayın öncesindeki canlı yayını izlemek isteyenler için ise ilgili videoya buradan ulaşabilirsiniz. [https://www.youtube.com/live/3vK7SfAMZXo]

Basın Bülteni

Apple, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’i tanıttı

Gücünü A18 Pro çipten alan sektör lideri CPU performansıyla Pro ürün serisi, daha geniş ekran boyutları, Kamera Denetimi, inovatif profesyonel kamera özellikleri ve çok daha uzun pil ömrüyle sunuluyor.

Apple bugün, daha geniş ekran boyutları, gelişmiş kamera sistemine daha kolay erişmenizi sağlayan yepyeni Kamera Denetimi, inovatif profesyonel kamera özellikleriyle yeni yaratıcılık becerileri, etkileyici bir oyun deneyimi sunan göz alıcı grafikler ve çok daha fazlası için gücünü A18 Pro çipten alan iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’i tanıttı. Saniyede 120 kare 4K Dolby Vision video kaydı imkanı sağlayan daha hızlı dört pikselli sensöre sahip yeni 48 MP Fusion kameraya sahip bu yeni Pro modelleri, iPhone’da bugüne kadarki en yüksek çözünürlük ve kare hızı kombinasyonunu sunuyor. Daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar için makro çekim özellikli 48 MP Ultra Geniş kamera, iki Pro modelinde de sunulan 5 kat Telefoto kamera ve gerçeğe daha yakın ses kayıtları için stüdyo kalitesinde mikrofonlar gibi daha birçok ek özellik de bulunuyor. Bir Apple ürününde bulunan en ince kenarlar sayesinde daha geniş ekran boyutlarıyla hafif ama sağlam ve dayanıklı titanyum tasarım ve pil ömründe dev bir gelişme sunan iPhone 16 Pro Max, iPhone’da bugüne kadarki en uzun pil ömrüne sahip.

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max dört göz alıcı renk seçeneğiyle sunuluyor: Siyah titanyum, natürel titanyum, beyaz titanyum ve çöl titanyum.

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max, Apple Intelligence için tasarlandı. Bu kullanıcı dostu kişisel yapay zeka sistemi, kişisel tercihleriniz ve alışkanlıklarınızı algılayarak sizin için en faydalı ve en uygun yapay zeka özelliklerini sağlıyor ve bunları yaparken de kullanıcı gizliliğini koruyor. İki model de göz alıcı dört renk seçeneğiyle sunuluyor; siyah titanyum, natürel titanyum, beyaz titanyum ve çöl titanyum. Ön sipariş tarihi 13 Eylül Cuma. Satış tarihi ise 20 Eylül Cuma.

“Gücünü daha hızlı ve daha verimli A18 Pro çipten alan ve Apple Intelligence için tasarlanan iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max, bugüne kadar ürettiğimiz en gelişmiş iPhone modelleri,” açıklamasını yapan Apple’ın Global Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Greg Joswiak sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bu büyük gelişme, mümkün olan en iyi iPhone’u arayan kullanıcılarımız için. Sıradaki başyapıtlarını saniyede 120 kare 4K Dolby Vision kalitesinde çekmelerini sağlayan daha gelişmiş kamera sisteminin ve anılarını daha kolay kaydetmelerine yardımcı olan Kamera Denetimi’nin keyfini daha geniş ekranlarla ve olağanüstü bir pil ömrüyle çıkaracaklar.”

Daha Geniş Ekranlara Sahip Hafif ve Dayanıklı Tasarım

Bir Apple ürünündeki en ince kenarlara sahip yeni Pro serisi, daha geniş ekran boyutlarıyla sunuluyor: 6.3 inç iPhone 16 Pro ve 6.9 inç iPhone 16 Pro Max, bugüne kadarki en geniş iPhone ekranlarına sahip.1 Hep Açık ve ProMotion teknolojilerine sahip büyüleyici Super Retina XDR ekran, kullanıcıların çok daha fazlasını yapmasına olanak sağlıyor. İki model de güçlü ve hafif titanyum tasarımın yanı sıra gelişmiş formülüyle tüm akıllı telefon camlarından iki kat daha dayanıklı olan yeni nesil Ceramic Shield ile sektör lideri bir dayanıklılık sunuyor. Yeni mekanik mimari, yüzde 20’ye kadar daha iyi performans sürekliliği için ısı dağılımını ve verimliliği iyileştiriyor. Yeni iç tasarım ve iOS 18’in gelişmiş güç yönetimiyle birlikte daha büyük piller, pil ömründe dev bir gelişme sağlamak için optimize edildi.

Oynatmayı durdur Hafif ve Dayanıklı iPhone 16 Pro

Sağlam ve hafif titanyum tasarımları, yeni nesil Ceramic Shield, ProMotion ve Hep Açık teknolojileriyle 6.3 inç iPhone 16 ve 6.9 inç iPhone 16 Pro Max, daha geniş Super Retina XDR ekranlara sahip.

Karşınızda Kamera Denetimi

Donanım ile yazılımın titizilikle entegre edimesiyle elde edilen Kamera Denetimi, profesyonel kamera sistemini daha da çok yönlü hale getiriyor ve kamerayı hızlıca açmanın, fotoğraf çekmenin ve video kaydı başlatmanın yeni ve inovatif bir yolunu sunuyor. Tıklama deneyimi güçlendiren dokunsal bir düğmeye, hafifçe basma hareketini destekleyen yüksek hassasiyetli kuvvet sensörüne ve dokunma etkileşimlerini mümkün kılan kapasitif bir sensöre sahip. Yeni kamera önizlemesi, kullanıcıların Kamera Denetimi üzerinde parmaklarını kaydırarak çapıcı fotoğraflar ve videolar çekebilmeleri için kadraj belirlemerine ve zoom, pozlama veya alan derinliği gibi diğer denetim seçeneklerini ayarlamalarına yardımcı oluyor. Bu sonbaharda Kamera Denetimi, hafifçe basarak odağı ve pozlamayı otomatik olarak kilitlemenizi sağlayan iki aşamalı bir deklanşör özelliğiyle güncellenecek. Böylece odak noktanızı kaybetmeden çekiminizi tekrar kadrajlayabileceksiniz. Ayrıca geliştiriciler Kamera Denetimi’ni Kino gibi üçüncü taraf uygulamalarda da kullanıma sunabilecek. Bu sayede kullanıcılar, çektikleri sahnenin farklı alan derinliğindeki pozisyonlarına da dahil olmak üzere odak noktaları atayabilecek ve beyaz dengesi ayarlayabilecekler.

Oynatmayı durdur iPhone 16 Pro’da Kamera Denetimi

Kamera Denetimi, kullanıcıların alan derinliği veya pozlama gibi denetimleri ayarlarken çekim deneyimine odaklanmalarına yardımcı oluyor.

Kamera Denetimi aynı zamanda kullanıcıların belirli nesneler ve yerler hakkında her zamankinden daha hızlı bilgi edinmesini sağlayan görsel yapay zeka özellikleri de sunacak. Apple Intelligence’ın desteklendiği ülke ve bölgelerde gelecek yıl kullanıma sunulacak özellik sayesinde kullanıcılar, Kamera Denetimi’ne tıklayıp basılı tutarak önünden geçtikleri bir restoranın çalışma saatlerini ve puanlarını görebilecek, takvimlerine bir broşürden etkinlik ekleyebilecek, bir köpeğin cinsini hemen öğrenebilecek ve çok daha fazlasını yapabilecekler. Kamera Denetimi aynı zamanda, belirli bir alanda uzmanlığı olan üçüncü taraf araçlara geçiş yolu olarak da hizmet verecek. Örneğin, kullanıcılar bir ürünü satın almak için Google’da arama yapmak veya ChatGPT’nin problem çözme becerilerinden yararlanmak istediklerinde Kamera Denetimi’nden faydalanabilecekler. Kullanıcılar, üçüncü taraf araçların ne zaman kullanılacağını ve bu araçlarla hangi bilgilerin paylaşılacağını kontrol edebilecek.

Fotoğraf, Video ve Ses Araçlarında Pro Yaratıcılık

Dünyanın en sevdiği kamera, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max ile daha da güçleniyor. Yenilenen kamera sistemi, A18 Pro çipten aldığı güçle daha hızlı, daha verimli hale gelen dört pikselli sensöre sahip yeni 48 MP Fusion kamerayı sunuyor. Ayrıca Apple Kamera Arayüzü, akıllı telefonlarda bir ilki gerçekleştiriyor ve saniyede 120 kare 4K Dolby Vision video kaydetme özelliğiyle iPhone’da bugüne kadarki en yüksek çözünürlük ve kare hızını bir araya getiriyor. Dört pikselli sensör, verileri iki kat daha hızlı okuyabiliyor ve 48 MP ProRaw veya HEIF fotoğraflarda deklanşör gecikmesini sıfıra indiriyor. Yeni 48 MP Ultra Geniş kamera, otomatik netleme özelliği bulunana dört pikselli sensöre de sahip. Böylece kullanıcılar, eşsiz kadrajlar ve geniş açı çekimler yakalarken veya makro çekimle süjelerine yaklaşırken daha yüksek çözünürlüklü 48 MP ProRAW ve HEIF görüntüler çekebiliyor. Güçlü 5 kat Telefoto kamera şimdi hem iPhone 16 Pro hem de iPhone 16 Pro Max’te sunuluyor ve kullanıcılar hangi modeli seçerse seçsin çok uzaklardaki anları bile yakalayabiliyor. iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max şimdi uzamsal videoların yanı sıra uzamsal fotoğraflar da çekiyor, böylece kullanıcılar Apple Vision Pro’da anılarını çarpıcı bir derinlikte yeniden yaşayabiliyor.

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max, 48 MP Fusion kameraya, 48 MP Ultra Geniş kameraya ve şimdi her iki modelde de sunulan 5 kat Telefoto kameraya sahip.

Kullanıcılar, Ağır Çekim modunda veya Video modunda saniyede 120 kare 4K çekim yapabiliyor, sonrasında Fotoğraflar uygulamasında oynatma hızını ayarlayabiliyor. Bunlar arasında çeyrek hız oynatma, romantik bir etki yaratmak için yeni yarı hız seçeneği ve saniyede 24 kareye denk gelen beşte bir hız seçeneği bulunuyor. A18 Pro çipteki yeni görüntü sinyali işlemcisi (ISP) ile birlikte kullanıcılar, saniyede 120 kare 4K Dolby Vision çekimlerde her karede sinema kalitesinde renk düzenleme imkanına sahip oluyor. Kullanıcılar aynı zamanda saniyede 120 kare 4K ProRes kayıtlar alabiliyor ve bu kayıtları harici depolama aygıtına kaydederek profesyonel iş akışlarında verimlilik elde edebiliyor.

Oynatmayı durdur iPhone 16 Pro’da Video Oynatma Hızı

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max, saniyede 120 kare göz alıcı 4K Dolby Vision video çekme özelliği sunuyor ve oynatma hızı yeni Fotoğraflar uygulamasında videoyu çektikten sonra ayarlanabiliyor.

İki Pro modeli de gerçeğe çok yakın ses kayıtları almanızı sağlayan dört adet stüdyo kalitesinde mikrofonla sunuluyor. Ve şimdi videolar, Uzamsal Ses özelliğiyle çekilebiliyor. Böylece AirPods, Apple Vision Pro veya surround ses sistemleriyle büyüleyici bir dinleme deneyimi yaşayabiliyor. Ayrıca iPhone 16 Pro ürün serisi, gelişmiş yapay zeka ve yapay öğrenme (ML) desteği sayesinde Ses Miksi ile video seslerini düzenlemenin yeni ve yaratıcı yollarını sunuyor. Ses Miksi, kullanıcılara videolarını çektikten sonra seslerini ayarlama imkanı tanıyor. Kadrajdaki kişinin sesine odaklanabiliyor, ses kaydının profesyonel bir stüdyoda kaydedilmiş gibi duyulmasını sağlayabiliyor veya vokal ses parçalarını öne alıp etraftaki gürültüleri çevreye dağıtabiliyor. Rüzgar sesini azaltma özelliğiyle birlikte güçlü yapay öğrenme algoritmaları, istenmeyen gürültüyü azaltarak daha iyi bir ses kalitesi sunuyor.

Ses Miksi, arka plan seslerini algılamak ve konuşmalardan ayırmak için yapay öğrenmeyi kullanıyor ve kullanıcılara üç ses seçeneği sunuyor: Kadraj Miks, Stüdyo Miks ve Sinematik Miks.

Yeni nesil Fotoğrafik Stiller ile kullanıcılar yaratıcılıklarını gösterebiliyor ve fotoğraflarındaki renkleri, ışıklı alanları ve gölgeleri gerçek zamanlı olarak ayrı ayrı ayarlayabiliyor. Stiller, aynı zamanda cilt alt tonlarını daha iyi algılıyor ve böylece kullanıcılar fotoğraflardaki görünümlerini kişiselleştirebiliyor. Genellikle tek bir renkle tüm fotoğrafa aynı ayarı uygulayan filtrelerin aksine, seçilen bir stilin belirli renkleri üzerinde ayarlar uygulanabiliyor. Bir fotoğrafın görünümünü düzenlemek için çok daha fazla stil seçeneği sunuluyor. Ayrıca kullanımı kolay yeni kontrol paneli ve hem renklerin hem de tonların birlikte düzenlenebildiği yoğunluk kaydırma çubuğuyla bu stiller daha da kişiselleştirilebiliyor. Bu ayarlar canlı önizleme sırasında işlenebiliyor, fotoğraf çekildikten sonra uygulanabiliyor ve hatta sonradan geri alınabiliyor.

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’teki güçlü kamera sistemi göz alıcı fotoğraflar ve videolar çekiyor.

Performans ve Güç Verimliliği

Yeni A18 Pro çip, yüksek performans gerektiren oyun grafikleri, bilişimsel fotoğraf özellikleri ve Apple Intelligence için, profesyonel performansın yeni çağı düşünülerek sektör lideri işlem gücüyle tasarlandı. İkinci nesil 3 nanometre teknolojisiyle tasarlanan ve daha küçük ve hızlı transistörlere sahip olan yeni mimarisiyle A18 Pro çip, eşi benzeri görülmemiş bir verimlilik sunuyor. Önceki nesillere göre çok daha hızlı ve verimli olan yeni 16 çekirdekli Neural Engine, olağanüstü bir aygıt içi performans sağlıyor. Toplam sistem belleği bant genişliği, yüzde 17 artışla bugüne kadar bir iPhone’daki en yüksek bant genişliğine ulaşıyor ve hem Neural Engine’ı hem de bir önceki nesilden yüzde 20 daha hızlı olan 6 çekirdekli GPU’yu destekliyor. Böylece oyunlar için büyüleyici görseller sunuyor. Şimdi 2 kata kadar daha hızlı olan donanım hızlandırmalı ışın izleme, ışık kaynakları ve yansımaların çok daha gerçekçi olmasını sağlıyor. Ayrıca iOS 18’deki Oyun Modu daha tutarlı kare hızlarının kilidini açarken, AirPods, oyun kumandaları ve diğer kablosuz aksesuarların tepki hızını inanılmaz artırıyor. Akıllı telefonlardaki en hızlı CPU olan yeni 6 çekirdekli CPU’nun dört adet performans çekirdeği ve altı adet verimlilik çekirdeği, aynı iş yükünü bir önceki nesile göre yüzde 15 daha hızlı yaparken, yüzde yirmi daha az güç harcıyor. Yeni nesil yapay zeka hızlandırıcıları Apple Intelligence için optimize edildi ve yüksek verimlilik gerektiren, yüksek çıktılı ve düşük gecikmeli işlemleri, Neural Engine’ı meşgul etmeden yaparak güç tasarrufu sağlıyor.

A18 Pro çipte bulunan yeni, daha hızlı 6 çekirdekli GPU, ileri seviye oyunlarda büyüleyici görseller sunuyor ve Death Stranding gibi oyunların çok daha etkileyici olmasını sağlıyor.

A18 Pro, iPhone’da benzersiz bir görüntüleme deneyimi için Hep Açık ve ProMotion teknolojilerine güç verirken aynı zamanda daha yüksek USB 3 hızı ve ProRes video kaydı sunuyor. Yeni görüntü sinyali işlemcisi (ISP) ve video kodlayıcı, daha hızlı profesyonel iş akışları ve video kodlama için 2 kat fazla veri işliyor.

Gelişmiş İletişim ve Güvenlik Özellikleri

iPhone 16 ürün serisi bağlantıda kalmak için inovatif yollar ve içinizin rahat olması için gelişmiş güvenlik özellikleri sunuyor. Uydu ile Acil SOS özelliğinin çığır açıcı teknolojisinin gücüyle kullanıcılar hücresel veya Wi-Fi kapsama alanının dışında olsalar bile en yakındaki uyduya bağlanarak mesaj veya emoji gönderip alabiliyor, iMessage üzerinden Tapback ile tepki verebiliyor ve SMS ile iletişim kurabiliyorlar.3 iOS 18’de Uydu üzerinden mesajlar uçtan uca şifreleniyor. Ayrıca iOS 18’de yeni sunulan bir özellik sayesinde kullanıcılar, acil durum aramaları sırasında acil durum ekipleriyle canlı video veya fotoğraf paylaşılabiliyor.3 Araçlarıyla sorun yaşayan kullanıcıları internet bağlantıları veya sinyalleri olmasa bile yol yardımı sağlayıcılarına bağlayan Roadside Assistance via satellite bu sonbaharda ABD ve Birleşik Krallık dışında da kullanıma sunulacak.

Apple Intelligence için tasarlandı

iPhone 16 ürün serisi Apple Intelligence için tasarlandı. Apple çipin ve Apple tasarımı üretken yapay zeka modellerinin gücüyle dilleri ve görselleri algılıyor, uygulamalar arasında işlem yapabiliyor ve kişisel tercihler ve kullanım alışkanlıklarından ilham alarak günlük işleri basitleştiriyor ve hızlandırıyor. Apple Intelligence, Private Cloud Compute sayesinde kullanıcı verilerinin gizliliği ve güvenliğini koruyor. Bu çığır açıcı yaklaşım sayesinde bilişimsel kapasite, aygıt içi işleme ile Apple çipe özel sunucularla çalışan Apple tasarımı daha büyük sunucu tabanlı modeller arasında genişletilip ve ölçeklendirilebiliyor. Bu, yapay zekada gizlilik için olağanüstü bir adım.

Apple Intelligence, Yazma Araçları’yla kullanıcılara sistem genelinde metinlerini iyileştirmenin yeni yollarını sunuyor. Kullanıcılar bu sayede metinlerini yeniden yazabiliyor, düzeltebiliyor ve özetleyebiliyorlar. Ayrıca kişiye özel Genmoji’lerle iletişim ve kendini ifade etme çok daha keyifli hale geliyor ve Image Playgroud, kullanıcılara saniyeler içinde eğlenceli görseller yaratma olanağı sunuyor. Apple Intelligence aynı zamanda bildirimleri özetliyor ve Mail’deki Öncelikli Mesajlar özelliğiyle zamana duyarlı iletileri öne çıkarıyor. Notlar ve Telefon uygulamalarında kullanıcılar ses kaydedebiliyor, sesi metne dökebiliyor ve özetleyebiliyor. Telefon uygulamasında kayıt başlatıldığında katılımcılara otomatik olarak bildiriliyor ve arama bittiğinde Apple Intelligence, kullanıcıların önemli noktaları hatırlamaları için özet çıkarıyor.

Kullanıcılar, ilk Apple Intelligence özellikleriyle sunulan Yazma Araçları’ndan neredeyse yazı yazabildikleri her yerde yararlanabiliyor ve metinlerini yeniden yazabiliyor, düzeltebiliyor ve özet çıkarabiliyor.

Siri daha doğal ve esnek hale gelmenin yanı sıra yepyeni bir tasarımla sistem deneyimine derinlemesine entegre edildi. Daha da zenginleştirilmiş dil algılama özellikleriyle Siri, kullanıcılar bir şey söylerken takılırsa yine de ne kastettiklerini anlayabiliyor ve bir istekten diğerine geçişte bağlamı koruyabiliyor. Kullanıcılar diledikleri zaman Siri’yle yazarak iletişime geçebiliyor ve konuşma ve yazma arasında rahatlıkla geçiş yaparak günlük görevlerini hızlandırabiliyorlar. Üstelik Siri, sahip olduğu kapsamlı ürün bilgisi sayesinde şimdi iPhone ve diğer Apple aygıtlarının özellikleri hakkında binlerce soruyu yanıtlayabiliyor. Ekran farkındalığı sayesinde Siri, kullanıcıların içeriklerini anlayabiliyor ve bu içeriklere göre harekete geçebiliyor. Aynı zamanda Apple uygulamaları ve üçüncü taraf uygulamalarda da yüzlerce yeni işlem yapabiliyor. Ayrıca kullanıcılar, Siri ve Yazma Araçları gibi iOS 18 özelliklerini kullanırken, OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT’ye de kolayca erişebiliyor.

Siri, yaklaşan bir uçuşun detaylarını bulmak veya bir akşam yemeği rezervasyonunu takip etmek gibi aygıt içindeki kişisel tercihler ve kullanım alışkanlıklarına erişerek kişiye göre uyarlanan özelleştirilmiş yollarla kullanıcılara yardımcı oluyor.

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max çevre düşünülerek tasarlandı. Apple’ın 2030’a kadar tüm karbon ayak izini karbon nötr yapmak için belirlediği iddialı Apple 2030 hedefinin bir parçası olarak, iPhone 16 serisi de dahil olmak üzere tüm ürünlerin üretim aşamasında yenilenebilir elektriği önceliklendiriyor ve Apple ürünlerini şarj etmek için kullanılan elektrik miktarını karşılamaya yardımcı olmak amacıyla dünyanın dört bir yanındaki rüzgar ve güneş enerjisi projelerine yatırım yapıyor. Bugün Apple Intelligence’ın çalışmasını sağlayan Apple veri merkezleri de dahil olmak üzere tüm Apple tesisleri yüzde 100 yenilenebilir elektrik ile çalışıyor.

Apple, 2030 hedeflerine ulaşmak için aynı zamanda ürünlerini geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir materyallerle tasarlıyor. iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’in genelinde yüzde 25’ten fazla geri dönüştürülmüş içerik bulunuyor. İç yapı iskeletlerinde yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyum, birçok bileşende yüzde 80’den fazla geri dönüştürülmüş çelik kullanılıyor. iPhone için bir ilk olarak, pil yüzde 100 geri dönüştürülmüş kobalt ve yüzde 95’ten fazla geri dönüştürülmüş lityum kullanılarak üretiliyor.4 iPhone 16 Pro serisi aynı zamanda Apple’ın yüksek enerji verimliliği standartlarını da karşılıyor ve cıva ve PVC içermiyor. Ambalajın tamamen lif bazlı olması, Apple’ı gelecek yıla kadar tüm ambalajlarda plastik kullanımını sıfıra indirme hedefine bir adım daha yaklaştırıyor.

Fiyatlar ve Bulunabilirlik

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max, siyah titanyum, natürel titanyum, beyaz titanyum ve çöl titanyum olmak üzere dört renk seçeneği ve 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama kapasitesi seçenekleriyle sunuluyor. iPhone 16 Pro için başlangıç fiyatı 82.999 TL ve iPhone 16 Pro Max için başlangıç fiyatı 99.999 TL.

ABD, Almanya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Çin, Fransa, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Türkiye dahil 58’den fazla ülkede ve bölgede bulunan müşteriler, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max için 13 Eylül Cuma günü 15:00’ten itibaren ön sipariş verebilecek. Modeller 20 Eylül Cuma gününden itibaren satışa sunulacak.

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max Makao, Vietnam ve diğer 19 ülkede ve bölgede 27 Eylül Cuma gününden itibaren satışa sunulacak.

iOS 18, 16 Eylül Pazartesi günü ücretsiz yazılım güncellemesi olarak sunulacak.

Apple Intelligence, ücretsiz yazılım güncellemesiyle kullanıma sunulacak. İlk grup Apple Intelligence özellikleri iOS 18.1, iPadOS 18.1 ve macOS Sequoia 15.1 kapsamında önümüzdeki ay beta sürümünde kullanıma sunulacaktır ve daha fazla özellik önümüzdeki aylarda gelecektir. Siri özellikli ve aygıt dili İngilizce (ABD) olarak ayarlanmış iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile M1 ve daha yeni bir çipe sahip iPad ve Mac modellerinde kullanıma sunulacaktır. Ek diller ve platformlar, önümüzdeki yıl kullanıma sunulacaktır. Apple Intelligence bu yıl içinde Avustralya, Birleşik Krallık, Güney Afrika, Kanada ve Yeni Zelanda'da yerelleştirimiş İngilizce dil desteğiyle sunulacaktır. Apple Intelligence gelecek yıl Çince, Fransızca, İspanyolca ve Japonca dahil daha fazla dilde kullanılabilecektir.

Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus’ı tanıttı

Her iki model de yepyeni A18 çip, Kamera Denetimi, gelişmiş kamera sisteminde etkileyici güncellemeler, kullanışlı özelliklere hızlı erişim sunan Eylem düğmesi ve çok daha uzun bir pil ömrüne sahip

Apple, bugün iPhone’un yapabilecekleri konusunda çıtayı yükselten, özel olarak tasarlanmış A18 çipe ve yeni kamera özelliklerine sahip iPhone 16 ve iPhone 16 Plus’ı duyurdu. iPhone 16 serisi, gelişmiş kamera sistemiyle etkileşime geçmenin yeni yollarını sunan ve kullanıcıların en özel anları kolay ve hızlı bir şekilde unutulmaz kılmasına yardım eden Kamera Denetimi’ni de barındırıyor. Güçlü kamera sisteminde 2 kat Telefoto seçeneği sunan 48 MP Fusion kamera bulunuyor. Böylece yeni Ultra Geniş kamera makro çekim yapılmasına olanak tanırken kullanıcılar tek bir kameradan iki kamera işlevine sahip olabiliyor. Yeni nesil Fotoğrafik Stiller, kullanıcıların görselleri kişiselleştirmelerine yardımcı oluyor ve uzamsal fotoğraf çekme ve video kayıt özelliği sayesinde kullanıcılar, Apple Vision Pro’da yaşamlarındaki değerli anları çarpıcı bir derinlikte yeniden yaşayabiliyor. Yeni A18 çip, performans ve verimlilikte büyük gelişmelere imza atarak zorlu AAA oyunları ve çok daha uzun bir pil ömrünü mümkün hale getiriyor.

iPhone ve iPhone 16 Plus, Apple Intelligence için tasarlandı. Bu kullanıcı dostu kişisel yapay zeka sistemi, kişisel tercihleriniz ve alışkanlıklarınızı algılayarak sizin için en faydalı ve en uygun yapay zeka özelliklerini sağlıyor ve bunları yaparken de kullanıcı gizliliğini koruyor. İki model de beş iddialı renk seçeneğiyle sunuluyor: Siyah, beyaz, pembe, deniz mavisi ve laciverttaş. Ön sipariş tarihi 13 Eylül Cuma günü. Satış tarihi ise 20 Eylül Cuma.

“iPhone 16 ve iPhone 16 Plus, kullanıcılarımızın günlük yaşamlarında gerçek bir fark yaratacak önemli yenilikler getiriyor” açıklamasını yapan Apple’ın iPhone için Global Ürün Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Kaiann Drance sözlerini şöyle sürdürüyor: “Anları kaydetmenin yepyeni yollarını sunan Kamera Denetimi, tek bir kameranın içinde optik kalitede iki kamerayı barındıran 48 MP Fusion kamera, çok daha uzun pil ömrü ve A18 çipin güçlü ve verimli performansı sayesinde, müşterilerimizin eski iPhone’larını yenilemelerinin veya iPhone’a geçiş yapmalarının tam zamanı.”

Sektör Lideri Dayanıklılığa Sahip Yeni ve Şık Tasarım

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus hem şık hem de dayanıklı bir tasarıma sahip. iPhone; güçlü cam arka yüzeyi, suya ve toza dayanıklı tasarımı, düzenli yazılım güncellemeleri ve ilk nesilden yüzde 50 ve tüm akıllı telefon camlarından ise iki kat daha sağlam yeni nesil Ceramic Shield dahil sektör lideri dayanıklılığı sayesinde değerini diğer akıllı telefonlardan daha uzun süre koruyor.1 Ayrıca daha da büyük bir pile yer açmak, ısının daha iyi yayılmasını sağlamak ve pil servis işlemlerini kolaylaştırmak için iPhone 16 ve iPhone 16 Plus’ın içi de tamamen yeniden tasarlandı. Yeni iç tasarım ve iOS 18’in gelişmiş güç yönetimiyle birlikte piller, çok daha uzun bir pil ömrü sağlamak için optimize edildi. 6.1 inç ve 6.7 inç ekran boyutlarıyla sunulan OLED teknolojiye ve Dynamic Island’a sahip Super Retina XDR ekran benzersiz bir görüntüleme deneyimi yaşatıyor.2

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus’ta bulunan Eylem düğmesi sayesinde kullanıcılar, sadece basit bir dokunuşla farklı işlevlere kolaylıkla erişebiliyor. Kullanıcılar kamerayı, el fenerini veya denetimleri hızlıca açabiliyor; Zil modu ve Sessiz mod arasında geçiş yapabiliyor; Shazam uygulamasıyla çalan şarkının adını bulabiliyor; Sesli Notlar, Odak, Çeviri uygulamasını ve Büyüteç gibi erişilebilirlik özelliklerini açabiliyor veya daha fazla seçenek için Kestirmeler’i kullanabiliyor. Eylem düğmesi aynı zamanda uygulama içi işlevlere de erişebiliyor. Örneğin, FordPass uygulamasıyla kullanıcıların araçlarını kilitlemesine ve kilidi açmasına yardım edebiliyor.3

Karşınızda Kamera Denetimi

Yazılım ve donanımı titizlikle entegre eden Kamera Denetimi, iPhone 16 serisinde kamera deneyimini bir adım öteye taşıyor. Tıklama deneyimini güçlendiren dokunsal bir düğme, hafifçe basma hareketini destekleyen yüksek hassasiyetli kuvvet sensörü ve dokunma etkileşimlerini mümkün kılan kapasitif sensör gibi yepyeni özellikler içeriyor. Kamera Denetimi kamerayı hızlıca açabiliyor, fotoğraf çekebiliyor ve video kaydı başlatabiliyor. Böylece kullanıcılar hiçbir anı kaçırmamış oluyor. Yeni kamera önizlemesi, kullanıcıların Kamera Denetimi üzerinde parmaklarını kaydırarak çapıcı fotoğraflar ve videolar çekebilmeleri için kadraj belirlemerine ve zoom, pozlama veya alan derinliği gibi diğer denetim seçeneklerini ayarlamalarına yardımcı oluyor. Ayrıca geliştiriciler Kamere Denetimi'ni Snapchat gibi üçüncü taraf uygulamalarda da sunabilecek.

Kamera Denetimi aynı zamanda kullanıcıların belirli nesneler ve bulundukları yer hakkında her zamankinden daha hızlı bilgi edinmesini sağlayacak görsel yapay zeka özellikleri de sunuyor. Apple Intelligence’ın desteklendiği ülke ve bölgelerde gelecek yıl kullanıma sunulacak özellik sayesinde kullanıcılar, Kamera Denetimi’ne tıklayıp basılı tutarak önünden geçtikleri bir restoranın çalışma saatlerini ve puanlarını görebilecek, takvimlerine bir broşürden etkinlik ekleyebilecek, bir köpeğin cinsini hemen öğrenebilecek ve çok daha fazlasını yapabilecekler. Kamera Denetimi aynı zamanda, belirli bir alanda uzmanlığı olan üçüncü taraf araçlara geçiş yolu olarak da hizmet verecek. Örneğin, kullanıcılar bir ürünü satın almak için Google’da arama yapmak veya ChatGPT’nin problem çözme becerilerinden yararlanmak istediklerinde Kamera Denetimi’nden faydalanabilecekler. Kullanıcılar, üçüncü taraf araçların ne zaman kullanılacağını ve bu araçlarla hangi bilgilerin paylaşılacağını kontrol edebilecek.

Yeni Kamera Deneyimleri

Güçlü ve yeni kamera sistemi kullanıcıların hem günlük anları hem de en unutulmaz anılarını en iyi şekilde yakalamalarına yardım ediyor. 48 MP Fusion kamerada bulunan 2 kat optik kalitede Telefoto ile adeta tek bir kameranın içinde iki kamera bir arada bulunuyor. Böylece kullanıcılar süjeye daha da yaklaşarak kadrajı kolaylıkla ayarlayabiliyor. Geniş açı fotoğraflara ek olarak otomatik netleme özelliğine sahip yeni 12 MP Ultra Geniş kamera, makro fotoğraflar çekebiliyor. Ayrıca Ultra Geniş kamera ile daha yüksek görüntü kalitesi için 2,6 kata kadar daha fazla ışık yakalanabiliyor. iPhone 16 ve iPhone 16 Plus şimdi uzamsal videoların yanı sıra uzamsal fotoğraflar da çekiyor, böylece kullanıcılar Apple Vision Pro’da anılarını çarpıcı bir derinlikte yeniden yaşayabiliyor.

Yeni nesil Fotoğrafik Stiller ile kullanıcılar yaratıcılıklarını gösterebiliyor ve fotoğraflarındaki renkleri, ışıklı alanları ve gölgeleri gerçek zamanlı olarak ayrı ayrı ayarlayabiliyorlar. Stiller, aynı zamanda cilt alt tonlarını daha iyi algılıyor ve böylece kullanıcılar fotoğraflardaki görünümlerini kişiselleştirebiliyor. Genellikle tüm fotoğrafa bir renk ekleyerek aynı ayarı uygulayan filtrelerin aksine, seçili bir stilde belirli renkler ayarlanabiliyor. Daha kapsamlı stiller bir fotoğrafın estetik unsurlarını düzenlemek için daha yaratıcı seçenekler sunuyor ve stiller de canlı önizleme sırasında işlenebiliyor, fotoğraf çekildikten sonra uygulanabiliyor ve hatta sonradan geri alınabiliyor.

AirPods, Apple Vision Pro veya bir surround ses sistemiyle büyüleyici bir dinleme deneyimi için videoları artık Uzamsal Ses ile kaydedebiliyorsunuz. Her iki iPhone modeli de gelişmiş yapay zeka ve yapay öğrenme desteği sayesinde, Ses Miksi ile videoların seslerini düzenlemenin yeni ve yaratıcı yollarını sunuyor. Ses Miksi, kullanıcılara videolarını çektikten sonra seslerini ayarlama imkanı tanıyor. Kadrajdaki kişinin sesine odaklanabiliyor, ses kaydının profesyonel bir stüdyoda yapılmış gibi duyulmasını sağlayabiliyor veya vokal ses parçalarını öne alıp etraftaki gürültüleri çevreye dağıtabiliyor. Rüzgar sesini azaltma özelliğinin güçlü yapay öğrenme algoritmaları istenmeyen gürültüyü azaltarak daha iyi bir ses kalitesi sağlıyor.

A18 çip: Mobil Oyunlarda Yepyeni Bir Performans Seviyesi

A18 çip, performans ve verimlilikte büyük gelişmelere imza atıyor. İkinci nesil 3 nanometre teknolojisi kullanılarak üretilen yeni çip ile yoğun grafiklere sahip oyunları oynayabiliyor, bilişimsel fotoğraf teknolojisi özelliklerini kullanabiliyor ve Apple Intelligence’ın hızından daha iyi yararlanabiliyorsunuz. Yenilenen 16 çekirdekli bir Neural Engine, büyük üretken modeller için optimize edildi ve yapay öğrenme modellerini, A16 Bionic çipten 2 kata kadar daha hızlı çalıştırıyor.

6 çekirdekli CPU, A16 Bionic çipten yüzde 30 daha hızlı ve rakiplerini de geride bırakıyor. Ayrıca daha fazla güç verimliliği sunuyor ve aynı iş yükünü A16 Bionic çipe göre yüzde 30 daha az enerjiyle işleyebiliyor. 5 çekirdekli GPU, A16 Bionic çipten yüzde 40’a kadar daha hızlı ve yüzde 35’e kadar daha verimli. Kullanıcılar artık ceplerinde güçlü bir oyun aygıtı taşıyabiliyor. Donanım hızlandırmalı ışın izleme teknolojisi ile iPhone ve iPhone 16 Plus’ta oyunlar, yazılım tabanlı ışın izleme teknolojisinden 5 kata kadar daha yüksek kare hızları sayesinde ışık davranışını çok daha hassas biçimde yansıtıyor. iPhone 16 ve iPhone 16 Plus, önceden sadece iPhone 15 Pro’da bulunan AAA sınıfı oyunları destekliyor. Bununla birlikte iPhone 16 serisi için optimize edilen ultra grafik modu ile Honor Of Kings: World gibi yeni oyunlar da önümüzdeki yıl kullanıma sunulacak. iOS 18’deki Oyun Modu, daha tutarlı kare hızları sunarken AirPods, oyun kumandaları ve diğer kablosuz aksesuarlardaki tepki hızını inanılmaz artırıyor. A18 çipin verimliliği ve aygıtın güncellenen iç tasarımı oyunlarda yüzde 30’e kadar daha yüksek performans sürekliliği sağlıyor.

Gelişmiş İletişim ve Güvenlik Özellikleri

iPhone 16 ürün serisi bağlantıda kalmak için inovatif yollar ve içinizin rahat olması için gelişmiş güvenlik özellikleri sunuyor. Uydu ile Acil SOS özelliğinin çığır açan teknolojisinin gücüyle kullanıcılar hücresel veya Wi-Fi kapsama alanının dışında olsalar bile en yakındaki uyduya bağlanarak mesaj veya emoji gönderip alabiliyor, iMessage üzerinden Tapback ile tepki verebiliyor ve SMS ile iletişim kurabiliyorlar.4 iOS 18’de uydu üzerinden gönderilen tüm mesajlar uçtan uca şifreleniyor. Ayrıca iOS 18’de yeni sunulan bir özellikle acil durum aramaları sırasında acil durum ekipleriyle canlı video veya fotoğraf paylaşılabiliyor.5 Bu sonbaharda aktif bağlantısı olmayan kullanıcıları araçlarıyla ilgili sorun yaşamaları halinde bir yol yardımı servis sağlayıcısına bağlayan Roadside Assistance via satellite, ABD ve Birleşik Krallık dışında da kullanıma sunulacak.

Apple Intelligence için tasarlandı

iPhone 16 ürün serisi Apple Intelligence için tasarlandı. Apple çipin ve Apple tarafından geliştirilen üretken yapay zeka modellerinin gücüyle dilleri ve görselleri algılıyor, uygulamalar arasında işlem yapabiliyor ve kişisel tercihler ve kullanım alışkanlıklarından ilham alarak günlük işleri basitleştiriyor ve hızlandırıyor. Apple Intelligence, Private Cloud Compute sayesinde kullanıcı verilerinin gizliliği ve güvenliğini koruyor. Bu çığır açıcı yaklaşım sayesinde bilişimsel kapasite, aygıt içi işleme ile Apple çipe özel sunucularla çalışan Apple tasarımı daha büyük sunucu tabanlı modeller arasında genişletilip ve ölçeklendirilebiliyor. Bu, yapay zekada gizlilik için olağanüstü bir adım.

Apple Intelligence, Yazma Araçları’yla kullanıcılara sistem genelinde metinlerini iyileştirmenin yeni yollarını sunuyor. Kullanıcılar bu sayede metinlerini yeniden yazabiliyor, düzeltebiliyor ve özetleyebiliyorlar. Ayrıca kişiye özel Genmoji’lerle iletişim ve kendini ifade etme çok daha keyifli hale geliyor ve Image Playgroud, kullanıcılara saniyeler içinde eğlenceli görseller yaratma olanağı sunuyor. Apple Intelligence aynı zamanda bildirimleri özetliyor ve Mail’deki Öncelikli Mesajlar özelliğiyle zamana duyarlı iletileri öne çıkarıyor. Notlar ve Telefon uygulamalarında kullanıcılar ses kaydedebiliyor, sesi metne dökebiliyor ve özetleyebiliyor. Telefon uygulamasında kayıt başlatıldığında katılımcılara otomatik olarak bildiriliyor ve arama bittiğinde Apple Intelligence, kullanıcıların önemli noktaları hatırlamaları için özet çıkarıyor.

Siri, sistem deneyimine daha da derinlemesine entegre edildi ve yeniden tasarlandı. Daha da zenginleştirilmiş dil algılama özellikleriyle Siri, kullanıcılar bir şey söylerken takılırsa yine de ne kastettiklerini anlıyor ve asıl konuya göre isteklere yanıt veriyor. Kullanıcılar diledikleri zaman Siri’ye yazarak iletişime geçebiliyor ve Siri’yi kullanırken konuşma ve yazma arasında rahatlıkla geçiş yaparak günlük görevlerini hızlandırabiliyorlar. Ayrıca Siri sahip olduğu kapsamlı ürün bilgisiyle iPhone ve diğer Apple aygıtlarıyla ilgili özellikler hakkında binlerce soruya yanıt verebiliyor. Siri, kullanıcıların kişisel tercihlerinden ve kullanım alışkanlıklarından ilham alarak tam onlara uygun yapay zeka özelliklerini sunabilecek. Ekran farkındalığı sayesinde Siri, kullanıcıların içeriklerini anlıyor ve bu içeriklere göre harekete geçiyor. Aynı zamanda Apple uygulamaları ve üçüncü taraf uygulamalarda da yüzlerce yeni işlem yapabiliyor. Ayrıca kullanıcılar, Siri ve Yazma Araçları gibi iOS 18 özelliklerini kullanırken, OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT’ye de kolayca erişebiliyor.

Çevre için Daha İyi

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus, çevre düşünülerek tasarlandı. Apple’ın 2030’a kadar tüm karbon ayak izini karbon nötr yapmak için belirlediği iddialı Apple 2030 hedefinin bir parçası olarak, iPhone 16 serisi de dahil olmak üzere tüm ürünlerin üretim aşamasında yenilenebilir elektriği önceliklendiriyor ve Apple ürünlerini şarj etmek için kullanılan elektrik miktarını karşılamaya yardımcı olmak amacıyla dünyanın dört bir yanındaki rüzgar ve güneş enerjisi projelerine yatırım yapıyor. Bugün Apple Intelligence’ın çalışmasını sağlayan Apple veri merkezleri de dahil olmak üzere tüm Apple tesisleri yüzde 100 yenilenebilir elektrik ile çalışıyor.

Apple, 2030 hedeflerine ulaşmak için aynı zamanda ürünlerini geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir materyallerle tasarlıyor. iPhone 16 ve iPhone 16 Plus’ın genelinde yüzde 30’un üzerinde geri dönüştürülmüş içerik bulunuyor. Kasadaki geri dönüştürülmüş alüminyum oranı yüzde 85 ve farklı bileşenlerdeki geri dönüştürülmüş çelik oranı ise yüzde 80 veya üzerinde. iPhone için bir ilk olarak, pil yüzde 100 geri dönüştürülmüş kobalt ve yüzde 95’ten fazla geri dönüştürülmüş lityum kullanılarak üretiliyor. 6 iPhone 16 serisi, Apple’ın enerji verimliliği konusundaki yüksek standartlarıyla uyumlu ve cıva ve PVC de içermiyor. Ambalajın tamamen lif bazlı olması, Apple’ı gelecek yıla kadar tüm ambalajlarda plastik kullanımını sıfıra indirme hedefine bir adım daha yaklaştırıyor.

Fiyatlar ve Bulunabilirlik

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus laciverttaş, deniz mavisi, pembe, beyaz ve siyah olmak üzere beş renk seçeneği ve 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama kapasitesi seçenekleriyle sunuluyor. iPhone 16 için başlangıç fiyatı 64.999 TL ve iPhone 16 Plus’ın başlangıç fiyatı ise 73.999 TL ABD, Almanya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Çin, Fransa, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Türkiye dahil 58’den fazla ülkede ve bölgede bulunan müşteriler, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus için önümüzdeki 13 Eylül Cuma günü 15:00’ten itibaren ön sipariş verebilecek. Modeller 20 Eylül Cuma gününden itibaren satışa sunulacak.

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