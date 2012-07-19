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Bing Maps, 215TB'lık yeni Bird's Eye görüntüleriyle güncellendi

6 yıl
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Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Geçen ay uydular ve Ortho projesi kapsamında satın alınan 13 bilgisayarlı uçaklar tarafından çekilen 165TB'lık görüntülerle desteklenen Bing Maps, tekrar güncellendi. Şimdiye kadarki en büyük güncellemesini 165TB ile yapan Microsoft, harita hizmetine eklediği 215 terabayt boyutlu yeni görüntülerle Bing Maps'in tüm hızıyla gelişmeye devam ettiğini gözler önüne serdi.
45 derecelik açıyla çekilen, binaların dört bir yanından üç boyutlu olarak görüntülenebildiği Bird's Eye izleme modu, 230,004 kilometre kareyi kapsayan 1.1 milyon dosyanın yüklenmesiyle birlikte kapasitesini 1,388,593 kilometre kareye çıkardı. Bu alan, toplamda 302TB'lık bir boyuta sahip.
Büyük çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusu ve güneyinde yer alan yeni görüntüler, Avrupa, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya'nın Tokyo şehrini de kapsıyor. Yukarıda New York şehrinde yer alan Yankee stadyumunun üç boyutlu görüntüsü mevcut. Diğer bölgeler ve daha fazla detay için kaynak bağlantısına göz atabilirsiniz.

http://www.bing.com/community/site_blogs/b/maps/archive/2012/07/15/we-ve-released-new-bird-s-eye-imagery.aspx Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Mr.Loney
nysaracBing Maps, 215TBlık yeni Birds Eye görüntüleriyle güncellendiBirds eye nedir ya türkçesini yazsanız olmazmı kuşbakışı olması gerekmiyormu ?
bluetooth a ne yazsınlar ?

:) adamlar neler yapıyor sen ne soruyorsun kardeş valla helal olsun
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E_Aydin35 6 yıl
Bu görselde baya etkileyici gözüküyor, ama sırf bu görselde değil hepsinde aynı başarıyı beklemek gerek.. Denedim bende, çokda iyi olmasada başarılı buldum..
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meselnas 6 yıl
Çok merak ediyorum Google maps veri olarak toplam ne kadar alan kapsıyor?
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mcnishleyvs 6 yıl
Özel isimleri de çevirmeyelim istersen.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Mr.Loney 6 yıl
nysarac
Bing Maps, 215TBlık yeni Birds Eye görüntüleriyle güncellendiBirds eye nedir ya türkçesini yazsanız olmazmı kuşbakışı olması gerekmiyormu ?

bluetooth a ne yazsınlar ?
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ogi_can 6 yıl
Lan adamın teknolojisinin adı o. Özel isimleri de çevirmeyelim istersen.
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jovanovic 6 yıl
Bird's Eye bizi de görecek mi ?
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