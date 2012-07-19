Bing Maps, 215TB'lık yeni Bird's Eye görüntüleriyle güncellendi





Geçen ay uydular ve Ortho projesi kapsamında satın alınan 13 bilgisayarlı uçaklar tarafından çekilen 165TB'lık görüntülerle desteklenen Bing Maps, tekrar güncellendi. Şimdiye kadarki en büyük güncellemesini 165TB ile yapan Microsoft, harita hizmetine eklediği 215 terabayt boyutlu yeni görüntülerle Bing Maps'in tüm hızıyla gelişmeye devam ettiğini gözler önüne serdi.

45 derecelik açıyla çekilen, binaların dört bir yanından üç boyutlu olarak görüntülenebildiği Bird's Eye izleme modu, 230,004 kilometre kareyi kapsayan 1.1 milyon dosyanın yüklenmesiyle birlikte kapasitesini 1,388,593 kilometre kareye çıkardı. Bu alan, toplamda 302TB'lık bir boyuta sahip.

Büyük çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusu ve güneyinde yer alan yeni görüntüler, Avrupa, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya'nın Tokyo şehrini de kapsıyor. Yukarıda New York şehrinde yer alan Yankee stadyumunun üç boyutlu görüntüsü mevcut. Diğer bölgeler ve daha fazla detay için kaynak bağlantısına göz atabilirsiniz.

http://www.bing.com/community/site_blogs/b/maps/archive/2012/07/15/we-ve-released-new-bird-s-eye-imagery.aspx