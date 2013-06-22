Samsung Galaxy S3 için Android 4.2.2 işletim sistemli yeni bir yazılım sızdırıldı





Google'nin Kasım 2012'de yayınladığı Android 4.2 sürümlü işletim sistemini eski amiral gemi akıllı telefonu Galaxy S3'e uyarlayacağını resmen açıklayan Samsung, henüz bu versiyona sahip resmi bir üretici yazılımı dağıtmış değil. Geçen ay Android 4.2.2 sürümünü kullanan bir deneme yazılımı sızdıran ve resmi dağıtımın ertelendiğini ileri süren Sammobile.com, resmi güncellemeye ait yeni bir yazılım paylaşarak cihaz kullanıcılarını umutlandırdı. 21 Mayıs tarihli ve I9300XXUFME7 yapı numaralı üretici yazılımı, İsrailli bir operatöre ait önceki sızıntının aksine tamamen yalın halde bulunuyor ve aygıt tarafından resmi bir güncelleme olarak algılanıyor.

GT-I9300 için şimdiye kadar yayınlanmış en stabil yazılım olan I9300XXUFME7, Galaxy S4'ün yeni kamera fonksiyonları haricinde birçok arayüz ve çekirdek uygulama yenilik/değişikliklerini bünyesinde barındırıyor. Resmi yazılım olarak algılandığı için garanti şartlarını ihlal etmeyen dağıtımın akıllı telefona kazandıracağı yeni fonksiyon ve yenilikler şöyle; ana ekran araçlarıyla kişiselleştirilebilir, yeni kilit açma animasyonlarına sahip kilit ekranı, Daydream ekran koruyucu fonksiyonu, hızlı ayar menüsü, yeni Ayarlar menüsü, yeni sesle kontrol özellikleri, beyaz arkaplana sahip yenilenmiş Galeri uygulaması, yeni S Voice hizmeti.

Yeni kullanıcı arayüzü değişiklikleri ve uygulamalarla birlikte büyüklüğü 912MB'ye kadar ulaşan üretici yazılımını buradan indirebilir, Odin kurulum aracı vasıtasıyla Galaxy S3'ünüze kurabilirsiniz. Tecrübeli kullanıcılar için tavsiye edilen bu işlemleri gerçekleştirmek yerine önümüzdeki haftalarda resmen dağıtılmaya başlayacağı tahmin edilen güncellemeyi bekleyebilirsiniz. Kies programı veya OTA yoluyla dağıtılacak yükseltme, on milyonlarca S3 kullanıcısına yaz ayları boyunca ulaştırılmaya çalışılacak. Yeni yazılıma ait geçen ay paylaşılan inceleme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.sammobile.com/2013/06/21/exclusive-i9300xxufme7-android-4-2-2-jelly-bean-leaked-firmware-for-the-galaxy-s-iii/