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Samsung Galaxy S3 için Android 4.2.2 işletim sistemli yeni bir yazılım sızdırıldı

5 yıl
3,6b
1
65
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S3 için Android 4.2.2 işletim sistemli yeni bir yazılım sızdırıldı

Google'nin Kasım 2012'de yayınladığı Android 4.2 sürümlü işletim sistemini eski amiral gemi akıllı telefonu Galaxy S3'e uyarlayacağını resmen açıklayan Samsung, henüz bu versiyona sahip resmi bir üretici yazılımı dağıtmış değil. Geçen ay Android 4.2.2 sürümünü kullanan bir deneme yazılımı sızdıran ve resmi dağıtımın ertelendiğini ileri süren Sammobile.com, resmi güncellemeye ait yeni bir yazılım paylaşarak cihaz kullanıcılarını umutlandırdı. 21 Mayıs tarihli ve I9300XXUFME7 yapı numaralı üretici yazılımı, İsrailli bir operatöre ait önceki sızıntının aksine tamamen yalın halde bulunuyor ve aygıt tarafından resmi bir güncelleme olarak algılanıyor. 
GT-I9300 için şimdiye kadar yayınlanmış en stabil yazılım olan I9300XXUFME7, Galaxy S4'ün yeni kamera fonksiyonları haricinde birçok arayüz ve çekirdek uygulama yenilik/değişikliklerini bünyesinde barındırıyor. Resmi yazılım olarak algılandığı için garanti şartlarını ihlal etmeyen dağıtımın akıllı telefona kazandıracağı yeni fonksiyon ve yenilikler şöyle; ana ekran araçlarıyla kişiselleştirilebilir, yeni kilit açma animasyonlarına sahip kilit ekranı, Daydream ekran koruyucu fonksiyonu, hızlı ayar menüsü, yeni Ayarlar menüsü, yeni sesle kontrol özellikleri, beyaz arkaplana sahip yenilenmiş Galeri uygulaması, yeni S Voice hizmeti.
Yeni kullanıcı arayüzü değişiklikleri ve uygulamalarla birlikte büyüklüğü 912MB'ye kadar ulaşan üretici yazılımını buradan indirebilir, Odin kurulum aracı vasıtasıyla Galaxy S3'ünüze kurabilirsiniz. Tecrübeli kullanıcılar için tavsiye edilen bu işlemleri gerçekleştirmek yerine önümüzdeki haftalarda resmen dağıtılmaya başlayacağı tahmin edilen güncellemeyi bekleyebilirsiniz. Kies programı veya OTA yoluyla dağıtılacak yükseltme, on milyonlarca S3 kullanıcısına yaz ayları boyunca ulaştırılmaya çalışılacak. Yeni yazılıma ait geçen ay paylaşılan inceleme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. 

http://www.sammobile.com/2013/06/21/exclusive-i9300xxufme7-android-4-2-2-jelly-bean-leaked-firmware-for-the-galaxy-s-iii/ Yorum Yaz
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nedensiz07 5 yıl en beğenilen
s3 e gelen her güncellemeyi yüklemiş biri olarak en buyük değişim 4.0 dan 4.1 e geçerken olmuştu.. şu anda 4.2 yi 1 aydır kullnıyorum ve yenilik ve performansa yönelik hiç birşey yok..
ekran kilidine araçlar ekleyebilme, beyaz galeri arkaplanı, sekmeli ayar menüsü....
bence bunların hiç ama hiç birisi kullanımı falan kolaylaştıran şeyler değil.. akside nereye dokunsanız ekranda birşeyler faliyete geçiyor. . gerek samsung gerek google gerekse diğer üreticiler androidde artık yenilikten ve birşeyler eklemekten çok şu kahrolası stabilite ve performansa yönelmeli.. 2000 liraya aldığımız çekirdek dolusu cihazlar resmen ağlıyor çalışırken..
s3 e gelen her güncellemeyi yüklemiş biri olarak en buyük değişim 4.0 dan 4.1 e geçerken olmuştu.. şu anda 4.2 yi 1 aydır kullnıyorum ve yenilik ve performansa...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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xconnect 5 yıl
Samsung aslında bu sızıntılar ile belli bir kullanıcı kitlesi üzerinden yazılımı test ediyor. Geri dönüşleri derleyip kritik hatalar başta olmak üzere diğer performas ve stabiliteye bakıp kullanıcıya sunuyor. Bir nevi gönüllü denekler oluyoruz...
Samsung aslında bu sızıntılar ile belli bir kullanıcı kitlesi üzerinden yazılımı test ediyor. Geri dönüşleri derleyip kritik hatalar başta olmak üzere diğer per...
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Yanıtla +11
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1 Avatar
avianca 5 yıl
Dun full sarj yaptım 4.2.2 son surumu 53 de sarj suanda wifi surekli acikti. Arada face ve hobbit giriyorum mail bakiyorum twitter bakiyorum. Sarj hala bitmedi
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dokuzcanlicanavar 5 yıl
Diğer üreticilerin bu seneki amiral modelleri 4.2 almamış daha ama biz Samsung 1 yıl öncesinin amiral modeline niye geç veriyor diye tartışıyoruz :)
kabul etmek gerekir ki firmaların pazarlama stratejileri de bu güncellemelerin dağıtımına etki ediyor
note 3'ün duyurulmasıyla beraber kararlı sürüm verilir kanımca S3 sahiplerine ;)
(subnimal mesaj içerir bu da)
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nedensiz07 5 yıl
escober12
güncelleyen var mı arkadaşlar yukardaki link aracılığı ile

ben yükledim hocam.. bir önceki sızıntıdan daha sorunsuz gibi duruyor şimdilik.. en azından açıkırken israilli telefon firmasının reklamı çıkmıyor..
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malicalik13 5 yıl
Quad core
Biz 4.2.2 den sıkıldık 4.3 u hatta 5.0 ı bekliyoruz, siz daha 4.2.2 yi mi bekliyorsunuz? Yazik be size.

Cidden bu nexus bebeleri sıktı ama ben stok arayüzü kullandım takılma yok 250 mb yiyo ramden ama rahat edemedim sense zaten mahvoldu touchwiz iyi ama
2 Yanıt Yanıtla +1
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Sebnem Ferah 5 yıl malicalik13
malicalik13
Quad core
Biz 4.2.2 den sıkıldık 4.3 u hatta 5.0 ı bekliyoruz, siz daha 4.2.2 yi mi bekliyorsunuz? Yazik be size.

Cidden bu nexus bebeleri sıktı ama ben stok arayüzü kullandım takılma yok 250 mb yiyo ramden ama rahat edemedim sense zaten mahvoldu touchwiz iyi ama

Gereksiz mesaj bizde istesek cikar cikmaz cm romu ile 4.2.2 kullanabiliyoruz ama o sıkıcı bos romu ne yapalim ne zaman yuklesem geri stok tabanli romlara donuyorum
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Quad core 5 yıl malicalik13
malicalik13

Quad core

Biz 4.2.2 den sıkıldık 4.3 u hatta 5.0 ı bekliyoruz, siz daha 4.2.2 yi mi bekliyorsunuz? Yazik be size.


Cidden bu nexus bebeleri sıktı ama ben stok arayüzü kullandım takılma yok 250 mb yiyo ramden ama rahat edemedim sense zaten mahvoldu touchwiz iyi ama

touchwiz iyi mi? sen bir zahmet pencereden atlada dünya senin gibi birinden kurtulsun.

Evet stock arayüzü custom romlarda bulabilirsin ama sadece stock arayüzü bulabilirsin, onlar port edilmiş romlar ve stabilite nedir arar durusun. android nexus için yazılır, diğer firmalar özelleştirerek kendi cihazlarına port eder. bak bakalım burada ki nexus un farkı neymiş? siz zır cahil çıktınız.
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Türkbey___ 5 yıl
Türkçe dil destegi menü de mi var yoksa uzerine kurdugumuz icin mi Türkçe ve son soru orjinal rom yayinlanmaya baslayinca onu nasil yukleyecegiz otag yolu ile yuklenebikir mi guncelleme gelince
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onsos1100 5 yıl
galaxy s4 ün satışlarını engellememek için yapıyorlar ama bir tarafını yırtsalar da o telefon 100 milyon satmaz bari bize zulmetmeyin
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escober12 5 yıl
güncelleyen var mı arkadaşlar yukardaki link aracılığı ile
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avianca 5 yıl
4.2.1 de uygulamalarımla beraber (98 adet) 1750 puan aldığım s3'te sızıntı 4.2.2 (98 uygulama)'de 1850 puan aldım
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Armin van Buuren* 5 yıl
Note 2'ye de hiç sızıntı çıkmıyor sıktı artık.
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cagataykoroglu 5 yıl
beray07
4.2.2 ye geçeli kaç ay oluyor hatırlamıyorum ( galaxy nexus / nexus ) :)

şu nexus bebelerinin telefonu kendileri üretiyor gibi tavırları insanı çileden çıkartıyor. Sanki çok büyük bir fark var gelmiş bize hava atıyorsun. Ne oldu başın göğe mi erdi?
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Quad core 5 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

beray07

4.2.2 ye geçeli kaç ay oluyor hatırlamıyorum ( galaxy nexus / nexus ) :)


şu nexus bebelerinin telefonu kendileri üretiyor gibi tavırları insanı çileden çıkartıyor. Sanki çok büyük bir fark var gelmiş bize hava atıyorsun. Ne oldu başın göğe mi erdi?

Lütfen gidip android in gb sürümünü kullanır mısın? veya gidip windows 98 kur ve kullan. o zaman güncelleme neymiş belki öğrenirsin.
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nedensiz07 5 yıl en beğenilen
s3 e gelen her güncellemeyi yüklemiş biri olarak en buyük değişim 4.0 dan 4.1 e geçerken olmuştu.. şu anda 4.2 yi 1 aydır kullnıyorum ve yenilik ve performansa yönelik hiç birşey yok..
ekran kilidine araçlar ekleyebilme, beyaz galeri arkaplanı, sekmeli ayar menüsü....
bence bunların hiç ama hiç birisi kullanımı falan kolaylaştıran şeyler değil.. akside nereye dokunsanız ekranda birşeyler faliyete geçiyor. . gerek samsung gerek google gerekse diğer üreticiler androidde artık yenilikten ve birşeyler eklemekten çok şu kahrolası stabilite ve performansa yönelmeli.. 2000 liraya aldığımız çekirdek dolusu cihazlar resmen ağlıyor çalışırken..
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korayiskender 5 yıl
Samsung güncelleme ne zaman gelir
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DH Misafiri 5 yıl
benim için en önemli şey hız ram kullanımı öyle 2 program açınca veya cihazı 2 gün kapatmayınca şişip boş ram miktarı 100 lere kadar düşecekse hiç bi özellik vermesin ondan iyi zaten verdiği hiç bi özelliğide kullandığım söylenemez
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