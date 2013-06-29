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Meşhur sızıntı kaynağı Evleaks'ın arkasındaki isim ortaya çıktı

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Meşhur sızıntı kaynağı Evleaks'ın arkasındaki isim ortaya çıktı

Teknoloji medyasına servis ettiği henüz resmiyet kazanmamış mobil cihazlara ait detaylar ve çeşitli görsellerle ününe ün katan Evleaks, yaklaşık bir yıl boyunca gerçek kimliğini gizli tutmayı başardı. Paylaşım için Twitter ve Sina Weibo platformlarını kullanan meşhur bilgi kaynağı, başarılı sızıntıları ile mobil endüstride önemli bağlantılara sahip olduğunu kanıtlamış, mobil sektörün önemli isimlerinin ilgisini çekmişti. Gerçek kimliğini AndroidPolice.com'a verdiği bir röportaj ile ilan etmeye karar veren Evan Blass, son olarak PocketNow sitesinde haber müdürlüğü yaptığı dönemde adını HTC modellerine yönelik kapsamlı sızıntılar ve yayınladığı basın görüntüleriyle duyurmuştu.
2005'te başladığı Engadget.com editörlüğüyle ünlenen Evan Blass (evleaks), kıdemli editörlüğe kadar yükselmiş. Halihazırda sanal medyanın önde gelen teknoloji kaynakları arasında yer alan The Verge'nin baş editörü, eski Engadget baş editörü Joshua Topolsky ve The Verge haber müdürü Nilay Patel'in habercilik eğitiminde rol oynayan Evan'ın Engadget'teki görevi 2008'de sona ermiş. Başarısız bir internet sitesi girişiminden sonra 2010'da Pocket Now sitesi için yazmaya başlayan tecrübeli editör, HTC markalı birçok akıllı telefonu gün yüzüne çıkardığı bu kaynaktaki çalışmalarını ise 2012'de PocketNow.com'un site yapısında önemli değişikliklere imza atmasının ardından sonlandırmış. 
Bazı basın mensupları tarafından gerçek kimliği bilinen ve gizliliğini er ya da geç kaybedeceğini bildiği için kendi kendini ifşa etmeye karar veren Evleaks AndroidPolice sitesini ile olan röportajında, yayınladığı sızıntıları nasıl elde ettiği hususunda açıklama yapmaktan kaçınsa da; kendisi ve paylaşımları hakkında bazı önemli detaylar ortaya çıkardı. Tam zamanlı çalışma hayatını kendine uygun bulmadığı için sızıntı kabiliyetlerini sosyal medya aracılığıyla internet alemine sunan Evan Blass, Nokia ve HTC CEO'ları ile yakın ilişkilere sahip olduğundan sızıntılarının bu üreticilere ait ürünlerde yoğunlaştığını dile getiriyor. İngiliz perakendeci Expansys'e ait Galaxy S4 grafiğini sızdırdığı için pişman olduğunu ifade eden Evan'ın halihazırda kullanmakta olduğu akıllı telefon ise; Samsung Galaxy Nexus. Bir esrarengiz sızıntı kaynağının kendini ifşa ettiği bu röportajın tamamına kaynak bağlantısından ulaşabilirsiniz.

http://www.androidpolice.com/2013/06/28/evleaks-revealed-android-polices-exclusive-interview-with-evan-blass-the-man-behind-evleaks/ Yorum Yaz
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HectorBarbossa 5 yıl en beğenilen
Kadirhan96

Adam direk ceo dan öğreniyorsa sızdırma olmaz ki


Yanlış olur. Adam zaten bilgileri verirken kaynağının ne olduğunu söylemez. Şu Ceo bana şunu söyledi demiyor zaten. Direk bilgiyi veriyor.
Zaten genelde şirketler bazı bilgileri kendileri verirler. Hem ürün tanıtılmadan önce reklam olur hemde ilgi şirkete döner. Yani genelde bilgiler şirketlerden gider. Tabi herkes değil. Ama adam tanınmışsa şirket bilgiyi direk verir doğru yada yanlış. Güzel bir reklam aracı...

Edit: Bazıları eksilemiş ama sızıntı bilgiler her zaman normal olmayan yollardan bulunmaz. Dediğim gibi eğer tanınmış bir kişiysen zaten bilgileri belirli kişiler verir. Tabi bu olaylar hep böyledir demiyorum.
Kadirhan96Adam direk ceo dan öğreniyorsa sızdırma olmaz kiYanlış olur. Adam zaten bilgileri verirken kaynağının ne oldu...
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saylia 5 yıl
z0rr0nur
reklam görmemeniz için öneride bulunan adamı eksilemişsiniz, gerçekten ilginçsiniz.

%99 o sensin :)
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casperfriendly 5 yıl Bilal Akgündüz
Bilal Akgündüz





Teknoloji medyasına servis ettiği henüz resmiyet kazanmamış mobil cihazlara ait detaylar ve çeşitli görsellerle ününe ün katan Evleaks, yaklaşık bir yıl boyunca gerçek kimliğini gizli tutmayı başardı. Paylaşım için Twitter ve Sina Weibo platformlarını kullanan meşhur bilgi kaynağı, başarılı sızıntıları ile mobil endüstride önemli bağlantılara sahip olduğunu kanıtlamış, mobil sektörün önemli isimlerinin ilgisini çekmişti. Gerçek kimliğini AndroidPolice.com'a verdiği bir röportaj ile ilan etmeye karar veren Evan Blass, son olarak PocketNow sitesinde haber müdürlüğü yaptığı dönemde adını HTC modellerine yönelik kapsamlı sızıntılar ve yayınladığı basın görüntüleriyle duyurmuştu.

 

2005'te başladığı Engadget.com editörlüğüyle ünlenen Evan Blass (evleaks), kıdemli editörlüğe kadar yükselmiş. Halihazırda sanal medyanın önde gelen teknoloji kaynakları arasında yer alan The Verge'nin baş editörü, eski Engadget baş editörü Joshua Topolsky ve The Verge haber müdürü Nilay Patel'in habercilik eğitiminde rol oynayan Evan'ın Engadget'teki görevi 2008'de sona ermiş. Başarısız bir internet sitesi girişiminden sonra 2010'da Pocket Now sitesi için yazmaya başlayan tecrübeli editör, HTC markalı birçok akıllı telefonu gün yüzüne çıkardığı bu kaynaktaki çalışmalarını ise 2012'de PocketNow.com'un site yapısında önemli değişikliklere imza atmasının ardından sonlandırmış. 

 

Bazı basın mensupları tarafından gerçek kimliği bilinen ve gizliliğini er ya da geç kaybedeceğini bildiği için kendi kendini ifşa etmeye karar veren Evleaks AndroidPolice sitesini ile olan röportajında, yayınladığı sızıntıları nasıl elde ettiği hususunda açıklama yapmaktan kaçınsa da; kendisi ve paylaşımları hakkında bazı önemli detaylar ortaya çıkardı. Tam zamanlı çalışma hayatını kendine uygun bulmadığı için sızıntı kabiliyetlerini sosyal medya aracılığıyla internet alemine sunan Evan Blass, Nokia ve HTC CEO'ları ile yakın ilişkilere sahip olduğundan sızıntılarının bu üreticilere ait ürünlerde yoğunlaştığını dile getiriyor. İngiliz perakendeci Expansys'e ait Galaxy S4 grafiğini sızdırdığı için pişman olduğunu ifade eden Evan'ın halihazırda kullanmakta olduğu akıllı telefon ise; Samsung Galaxy Nexus. Bir esrarengiz sızıntı kaynağının kendini ifşa ettiği bu röportajın tamamına kaynak bağlantısından ulaşabilirsiniz.



bilal hocam senin haberleri hiç görmez olduk editörlük devam ediyor demi...
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retro. 5 yıl
hani dergilerde soru cevap kismi olurya
hani orada
soru:
kisa cevap:
aciklama:
bolumleri olurya keske sizde oyle birsey yapsaniz.arkadaki isim kimse direk yazsaniz okumak isteyen aciklamayi okusa.ayni seyi telefonlarla ilgili bir haber yayimladiginizda da yapiyorsunuz. bir tane bilgi icin koca paragrafi okutturuyorsunuz.
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carter 5 yıl
Bu iş, hem sızdırılmış gözüksün hem de reklam yapalım konusunda başarılı bir çalışma olmuş.
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saylia 5 yıl
z0rr0nur
reklam görmemeniz için öneride bulunan adamı eksilemişsiniz, gerçekten ilginçsiniz.

%99 o sensin :)
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darkaura 5 yıl
z0rr0nur
reklam görmemeniz için öneride bulunan adamı eksilemişsiniz, gerçekten ilginçsiniz.

relam gormememiz icin oneride bulunan adamin aslinda kendisinin reklam oldugu ironisi uzerinde biraz kafa yorun. o zaman eksilerin kaynagini anlarsiniz.
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Salona 5 yıl
Kadirhan96
Adam direk ceo dan öğreniyorsa sızdırma olmaz ki

"Peter Chou"cuğum yeni telefon falan var mı çıkarmaya niyet? Bak aramaz oldun darılıyorum.
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DH Misafiri 5 yıl
nasıl sızmış burada anlatıyortıkla
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z0rr0nur 5 yıl
reklam görmemeniz için öneride bulunan adamı eksilemişsiniz, gerçekten ilginçsiniz.
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venomboy_85 5 yıl
Gnex kullanıcısı ;)
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CEO 5 yıl
Bunun adı servis etmedir, sızdırma değil ki.
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oledudi 5 yıl
Vay Denyo
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HectorBarbossa 5 yıl en beğenilen
Kadirhan96

Adam direk ceo dan öğreniyorsa sızdırma olmaz ki


Yanlış olur. Adam zaten bilgileri verirken kaynağının ne olduğunu söylemez. Şu Ceo bana şunu söyledi demiyor zaten. Direk bilgiyi veriyor.
Zaten genelde şirketler bazı bilgileri kendileri verirler. Hem ürün tanıtılmadan önce reklam olur hemde ilgi şirkete döner. Yani genelde bilgiler şirketlerden gider. Tabi herkes değil. Ama adam tanınmışsa şirket bilgiyi direk verir doğru yada yanlış. Güzel bir reklam aracı...

Edit: Bazıları eksilemiş ama sızıntı bilgiler her zaman normal olmayan yollardan bulunmaz. Dediğim gibi eğer tanınmış bir kişiysen zaten bilgileri belirli kişiler verir. Tabi bu olaylar hep böyledir demiyorum.
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