Meşhur sızıntı kaynağı Evleaks'ın arkasındaki isim ortaya çıktı

Teknoloji medyasına servis ettiği henüz resmiyet kazanmamış mobil cihazlara ait detaylar ve çeşitli görsellerle ününe ün katan Evleaks, yaklaşık bir yıl boyunca gerçek kimliğini gizli tutmayı başardı. Paylaşım için Twitter ve Sina Weibo platformlarını kullanan meşhur bilgi kaynağı, başarılı sızıntıları ile mobil endüstride önemli bağlantılara sahip olduğunu kanıtlamış, mobil sektörün önemli isimlerinin ilgisini çekmişti. Gerçek kimliğini AndroidPolice.com'a verdiği bir röportaj ile ilan etmeye karar veren Evan Blass, son olarak PocketNow sitesinde haber müdürlüğü yaptığı dönemde adını HTC modellerine yönelik kapsamlı sızıntılar ve yayınladığı basın görüntüleriyle duyurmuştu.

2005'te başladığı Engadget.com editörlüğüyle ünlenen Evan Blass (evleaks), kıdemli editörlüğe kadar yükselmiş. Halihazırda sanal medyanın önde gelen teknoloji kaynakları arasında yer alan The Verge'nin baş editörü, eski Engadget baş editörü Joshua Topolsky ve The Verge haber müdürü Nilay Patel'in habercilik eğitiminde rol oynayan Evan'ın Engadget'teki görevi 2008'de sona ermiş. Başarısız bir internet sitesi girişiminden sonra 2010'da Pocket Now sitesi için yazmaya başlayan tecrübeli editör, HTC markalı birçok akıllı telefonu gün yüzüne çıkardığı bu kaynaktaki çalışmalarını ise 2012'de PocketNow.com'un site yapısında önemli değişikliklere imza atmasının ardından sonlandırmış.

Bazı basın mensupları tarafından gerçek kimliği bilinen ve gizliliğini er ya da geç kaybedeceğini bildiği için kendi kendini ifşa etmeye karar veren Evleaks AndroidPolice sitesini ile olan röportajında, yayınladığı sızıntıları nasıl elde ettiği hususunda açıklama yapmaktan kaçınsa da; kendisi ve paylaşımları hakkında bazı önemli detaylar ortaya çıkardı. Tam zamanlı çalışma hayatını kendine uygun bulmadığı için sızıntı kabiliyetlerini sosyal medya aracılığıyla internet alemine sunan Evan Blass, Nokia ve HTC CEO'ları ile yakın ilişkilere sahip olduğundan sızıntılarının bu üreticilere ait ürünlerde yoğunlaştığını dile getiriyor. İngiliz perakendeci Expansys'e ait Galaxy S4 grafiğini sızdırdığı için pişman olduğunu ifade eden Evan'ın halihazırda kullanmakta olduğu akıllı telefon ise; Samsung Galaxy Nexus. Bir esrarengiz sızıntı kaynağının kendini ifşa ettiği bu röportajın tamamına kaynak bağlantısından ulaşabilirsiniz.