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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, 1.47 milyar dolarlık yatırımla yeni bir OLED fabrikası inşa edecek

5 yıl
1,5b
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung, 1.47 milyar dolarlık yatırımla yeni bir OLED fabrikası inşa edecek

Yeni mobil ürün yelpazesindeki geniş OLED ekranlı modellerin sayısındaki artış ve OLED TV satışlarının başlamasıyla birlikte 5.5-nesil A2 üretim hattı tam kapasiteye ulaşan Samsung, bir süredir yeni bir fabrika için çalışmalarını yürütüyor. Endüstri kaynaklarının Güney Kore medyasına servis ettiği son verilere göre; teknoloji devi OLED üretim ekipmanı tedariği için iş ortaklarıyla görüşmelerini tamamladı ve yeni OLED fabrikasının inşasında önemli bir ilerleme kaydetti. Yaklaşık 1.47 milyar dolarlık bir yatırımla faaliyet göstermeye başlayacak yeni tesis, 6.5-nesil (1500 x 1850 mm) büyüklüğünde cam tabakalar üretebilen bir A3 üretim hattını yapısında ihtiva edecek. Fabrikanın aylık üretim kapasitesi, 20-40 bin 6.5-nesil cam tabaka olacak.
LTPS teknolojisinin kullanılacağı en büyük fabrika olacak Samsung Display idaresine verilecek bu yeni üretim hattı, amorf silikondan 100 kat daha yüksek elektron taşınabilirliği sağlayan TFT katmanların üretilmesi ve AMOLED panellere entegre edilebilmesini mümkün kılacak. Samsung'un telefon, tablet, dizüstü bilgisayar ve televizyonlar için ekran üretimi gerçekleştireceği fabrikanın LTPS teknolojisi ile imal edeceği OLED çözümlere sağlayacağı diğer avantajlar şöyle; daha yüksek çözünürlük, yüksek parlaklık değerleri ve yüksek görüntü kalitesi, daha ince çerçeve, daha küçük transistörler ve bunun bir getirisi olarak daha ince TFT katmanı. 2013 üçüncü çeyreğinde gerekli üretim ekipmanlarının tedariğini tamamlamayı planlayan Samsung, yeni A3 hattında yıl sonuna kadar OLED üretimine başlamayı umuyor. 

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Avorlair 5 yıl en beğenilen
türünün ilk örneği olacak fabrika PLASTİKTEN yapılacakmış..
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FRAPS 5 yıl
GEl vatandaş gel kiloyla pentile ekran oled varrr
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yukuberk 5 yıl
OLED ayağa düştü.
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ufo 5 yıl
kiloyla satar artık
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Avorlair 5 yıl en beğenilen
türünün ilk örneği olacak fabrika PLASTİKTEN yapılacakmış..
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bluebest 5 yıl Avorlair
Avorlair
türünün ilk örneği olacak fabrika PLASTİKTEN yapılacakmış..

Hayır lütfen düzeltmeme izin ver plastik değil polikarbonat o
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nedensiz07 5 yıl
güneşi geçtim bulutlu havada bile görünmeyen oled üreteceğine keşke adam gibi birkaç tasarımcı alsaymış bünyesine..
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AlkanExclusive 5 yıl
bıktık oledinden de senden de
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Zaidax 5 yıl
swat882
apple keşke parça alımını durdurmasaydı samsungdan... yazık adamlar batıyor bakın

Ne alaka şimdi bu ?
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kızgınjapon 5 yıl
DiCaprio

kızgınjapon

DiCaprio

samsung buyuyor

eskiden küçüktü


Olgi

En azından apple baş taşarımcısı sir bilmem ne gibi 40 milyon sterline malikane almıyor samsung, yatırım yapıyor .


40 milyon
usta bu parayı milyarla karşılaştır bakalım ayrıca adam apartmandamı kalsın para varsa alır sanane


daha da büyüyor


HODOR
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DiCaprio 5 yıl
samsung buyuyor
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kızgınjapon 5 yıl DiCaprio
DiCaprio

samsung buyuyor

eskiden küçüktü


Olgi

En azından apple baş taşarımcısı sir bilmem ne gibi 40 milyon sterline malikane almıyor samsung, yatırım yapıyor .


40 milyon
usta bu parayı milyarla karşılaştır bakalım ayrıca adam apartmandamı kalsın para varsa alır sanane
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veleciraptor 5 yıl
Oled'i değil de LTPS'yi bıraksa iyi olur. IGZO çok daha ucuza, çok daha az güç tüketim değeri ile neredeyse LTPS ile aynı kalitede görüntü veriyor. Oled şimdi bile pahalı bir de LTPS işin içine girerse fiyat alır başını gider.
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memoseler 5 yıl
ayzınhaym
ya bırak artık şu oledleri amoledleri de ıps tabanlı lcd lere geç

Ferrari yerine Tofaş'a mı binsin?
Geleceğin ekran teknolojisi OLED'dir... Bunu inkar etmek salakça olur. Şayet ikisinin keşif ve gelişim tarihlerine göz atabilirsin. Bir zamanlar yenilikçi olan bir firma bunu kullanıyor diye yaptığım yoruma bak. Komik duruma düşüyorsun.
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