Samsung, 1.47 milyar dolarlık yatırımla yeni bir OLED fabrikası inşa edecek





Yeni mobil ürün yelpazesindeki geniş OLED ekranlı modellerin sayısındaki artış ve OLED TV satışlarının başlamasıyla birlikte 5.5-nesil A2 üretim hattı tam kapasiteye ulaşan Samsung, bir süredir yeni bir fabrika için çalışmalarını yürütüyor. Endüstri kaynaklarının Güney Kore medyasına servis ettiği son verilere göre; teknoloji devi OLED üretim ekipmanı tedariği için iş ortaklarıyla görüşmelerini tamamladı ve yeni OLED fabrikasının inşasında önemli bir ilerleme kaydetti. Yaklaşık 1.47 milyar dolarlık bir yatırımla faaliyet göstermeye başlayacak yeni tesis, 6.5-nesil (1500 x 1850 mm) büyüklüğünde cam tabakalar üretebilen bir A3 üretim hattını yapısında ihtiva edecek. Fabrikanın aylık üretim kapasitesi, 20-40 bin 6.5-nesil cam tabaka olacak.

LTPS teknolojisinin kullanılacağı en büyük fabrika olacak Samsung Display idaresine verilecek bu yeni üretim hattı, amorf silikondan 100 kat daha yüksek elektron taşınabilirliği sağlayan TFT katmanların üretilmesi ve AMOLED panellere entegre edilebilmesini mümkün kılacak. Samsung'un telefon, tablet, dizüstü bilgisayar ve televizyonlar için ekran üretimi gerçekleştireceği fabrikanın LTPS teknolojisi ile imal edeceği OLED çözümlere sağlayacağı diğer avantajlar şöyle; daha yüksek çözünürlük, yüksek parlaklık değerleri ve yüksek görüntü kalitesi, daha ince çerçeve, daha küçük transistörler ve bunun bir getirisi olarak daha ince TFT katmanı. 2013 üçüncü çeyreğinde gerekli üretim ekipmanlarının tedariğini tamamlamayı planlayan Samsung, yeni A3 hattında yıl sonuna kadar OLED üretimine başlamayı umuyor.