Biostar yeni anakartı TPower X79'u kullanıma sunuyor

Tayvan merkezli anakart üreticisi Biostar, Intel'in Sandy Bridg-E kod adlı Core i7-3000 serisi işlemcileri ve X79 çipsetinden oluşan LGA2011 platformu için hazırladığı ilk anakartını duyurdu. TPower X79 adını taşıyan yeni anakart, Biostar'ın yüksek performans segmentindeki temsilcisi olacak.

Sıkı donanım tutkunları, hız aşırtma meraklıları ve oyuncular için hazırlanan ATX formunadki anakart, Intel'in Core i7-3820, Core i7-3930K ve Core i7-3960X Extreme Edition işlemcileriyle kullanılabiliyor. 9 fazlı güç tasarıına, Bakır yoğunluğu arttırılmış 8 katmanlı baskılı devre kartına ve 2400MHz'e kadar DDR3 bellek kullanımına destek sunan dört adet DIMM slotuna sahip olan kart, üzerinde yer alan üç adet PCIe x16 3.0 slotu ile Crossfire X ve SLI teknolojilerine destek veriyor.

Üzerinde iki adet 8-pin EPS konnektörü, bir adet PCI ile iki adet PCIe x1, üç adet SATA-II konnektörü, dört adet SATA-III konnektörü, bir adet eSATA portu, Gigabit Ethernet, altı adet USB 3.0 portu, 7.1 kanal ses, profesyonel kullanıcılar için Debug LED, grafik tabanlı UEFI BIOS ve kart üst güç-reset-clear CMOS butonlarına yer verilen anakartın bu ay içerisinde satışa sunulması bekleniyor.