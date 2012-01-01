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Biostar yeni anakartı TPower X79'u kullanıma sunuyor

7 yıl
13,5b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Biostar yeni anakartı TPower X79'u kullanıma sunuyor
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Tayvan merkezli anakart üreticisi Biostar, Intel'in Sandy Bridg-E kod adlı Core i7-3000 serisi işlemcileri ve X79 çipsetinden oluşan LGA2011 platformu için hazırladığı ilk anakartını duyurdu. TPower X79 adını taşıyan yeni anakart, Biostar'ın yüksek performans segmentindeki temsilcisi olacak. 
Sıkı donanım tutkunları, hız aşırtma meraklıları ve oyuncular için hazırlanan ATX formunadki anakart, Intel'in Core i7-3820, Core i7-3930K ve Core i7-3960X Extreme Edition işlemcileriyle kullanılabiliyor. 9 fazlı güç tasarıına, Bakır yoğunluğu arttırılmış 8 katmanlı baskılı devre kartına ve 2400MHz'e kadar DDR3 bellek kullanımına destek sunan dört adet DIMM slotuna sahip olan kart, üzerinde yer alan üç adet PCIe x16 3.0 slotu ile Crossfire X ve SLI teknolojilerine destek veriyor.
Üzerinde iki adet 8-pin EPS konnektörü, bir adet PCI ile iki adet PCIe x1, üç adet SATA-II konnektörü, dört adet SATA-III konnektörü, bir adet eSATA portu, Gigabit Ethernet, altı adet USB 3.0 portu, 7.1 kanal ses, profesyonel kullanıcılar için Debug LED, grafik tabanlı UEFI BIOS ve kart üst güç-reset-clear CMOS butonlarına yer verilen anakartın bu ay içerisinde satışa sunulması bekleniyor.  
Biostar yeni anakartı TPower X79'u kullanıma sunuyor
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Manero 6 yıl
asus varken bu anakartları satışa sunmazlar
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Applejack 7 yıl
bendeki tpower i55'de çok renkli ama, daha bir düzgün sanki. bu anakart aceleye mi gelmiş ne.



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OverClocK1ng 7 yıl
Katılıyorum. Rahatsız edici değil. Biostar'ın kırmızıdan vaz geçip turuncu rengi seçmesi lazım.
Kırmızıyı Asus ve Asrock falan zaten kullanıyor. Bence taklit edeceğine kendine ayrı bir renk seçse daha iyi olur.
Kırmızı sadece siyahla iyi oluyor. Yanına Mavi gelince çok kötü duruyor. Ama turuncu, resimde görüldüğü gibi yeşille çok iyi
siyahla ve mavi ile de gayet iyi duruyor...
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl Applejack
War Ensemble

bendeki tpower i55'de çok renkli ama, daha bir düzgün sanki. bu anakart aceleye mi gelmiş ne.



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Bu kartı geçen Vatan'da canlı gördüm, çok güzel tasarıma sahip ve renkleride gayet güzel.
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OverClocK1ng 7 yıl
Anakartta Kırmızı-Beyaz-Gri-Siyah-Mavi renkler var...
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alpa07 7 yıl
o soketin büyüklüğü ney öyle
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dreamblue35 7 yıl
Bu günlerde THX sertifikasını anakartların üzerine iliştirmek moda oldu kart güzel ve kaslı duruyor ama hala x79 ların gereksiz bir güncelleme olduğu kanısındayım
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The End Baba 7 yıl
Ucuz duruyor,
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berdush42 7 yıl
İki tane 8 pin güç girişi de neyin nesidir yahu
Bu lga 2011'ler sanırım güçcanavarı olacak. Ne kadar 65 watt 95 watt falan diye söylense de.
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interwap 7 yıl
Hani nerede?
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Elektrox 7 yıl
görünümü hiç hoşuma gitmedi çingene gibi :) her renkten biraz katmıslar cümbüş olmuş...
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die_caprio 7 yıl Elektrox
Elektrox

görünümü hiç hoşuma gitmedi çingene gibi :) her renkten biraz katmıslar cümbüş olmuş...

ben orada 2 renk gördüm sadece.Kırmızı ve beyaz.Mavi diyecek olursan kapasitörlerin üstündeki renklere bişi diyemeyiz her anakartın kapasitörlerinde var.Ben açıkcası renk uyumunu sade gördüm:)


videosu

youtube.com/...
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ahmetsaid_ak 7 yıl
Vatana gelsin %25 indirimde alırım.
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nirvanha 7 yıl
Bunlarda patlıyor mu :D
Arkadaşlar eski sistemlerinizin kıymetini bilin , bu şirketler ucuza mal etmek için heryolu deniyorlar , garantileri aşağı çekiyorlar (örn.sabit diskler)...
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