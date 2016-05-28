Bisiklet dünyasının Tesla'sını sürdük: Hem elektrikli hem de akıllı

Bir bisiklet düşünün, hem elektrikli hem de akıllı. Üstelik otomobillerde kullanılan bazı teknolojilerle güçlendirilmiş. Evet bu videmuzda, bisikletlerin Tesla'sı olarak tanımlanan modeli sürüyoruz.

Tesla, bisiklet geliştirmeye karar verseydi nasıl bir model ortaya çıkardı. Aslında bu sorunun cevabı basit çünkü Tsinova TS-1, adeta bu sorunun yanıtı niteliğinde. Tesla başta olmak üzere otomotiv endüstrisindeki farklı firmalarda mesai harcamış mühendislerce kurulan şirket, otomobil teknolojilerini kullanarak geliştirdiği akıllı bisikletiyle iddialı geliyor.

İzlemekte olduğunuz bisiklet, şirket tarafından geliştirilen elektrik motoruna sahip. Kimilerinizin aklına pedal çevirmeden giden bir bisiklet yani bir mobilet gelmiş olabilir belki ama buradaki motorun amacı sürücüsüne yardımcı olmak, daha rahat pedal çevirmesini sağlayarak aynı zamanda daha yüksek süratlere çıkmasına imkan tanımak. Üstelik elektrik motorunda kullanılan pil, Tesla'nın otomobillerindekiyle aynı klasmanda yer alan, Panasonic imzalı bir pil. Pil yönetim sistemi ise Tsinova ve Panasonic işbirliğiyle geliştirilmiş.

Sadece 1 Kg ağırlığında olan pil, 2 saatte doluyor ve 70Km'ye kadar menzil sunuyor. Özel bir anahtar yardımıyla çıkartılan pili, yeri geldiğinde değiştirmesi son derece kolay. Sadece 2 milisaniyede tepki verebilen pil, selenin arka alt bölümüne konumlandırılmış ve tek bir güç butonuna basarak çalıştırılabiliyor. Freescale'in otomobillerde kullanılan işlemcisine ve özel olarak dizayn edilmiş çift yönlü tork sensörlerine sahip olan bisiklet, Tsinova'nın VeloUp adını verdiği teknoloji kapsamında, otomobillerde gördüğümüz CAN seri bağlantı teknolojisinden istifade ediyor. Bu sistem otomobillerde örneğin güvenlik söz konusu olduğunda önem sırasına göre hava yastığı, ABS ve diğer teknoloji modüllerine öncelik atanmasın sağlıyor.

Bu sistemin temel görevi bisiklet sürücüsünün istekleri, pedal çevirme sıklığı ve pil durumunu analiz ederek anlık olarak çıkışını dinamik olarak kontrol edebilmek. Sistem bunu yaparken, aynı zamanda yol durumunu da göz geçiriyor ve hız tayinini bu şekilde belirliyor. Hız demişken elektrik motoru sayesinde bu bisikletin saatte 20Km hıza ulaşabildiğini de not düşeyim sevgili dostlar. VeloUp akıllı sürüş sistemi, frenleme esnasında da gerekli hesaplamaları yaparak anında hız kesme işlemine gidiyor ve sürücünün en kısa sürede durmasına sağlıyor. Bu anlattıklarımın tamamı saniyenin binde ikisi kadar bir sürede ve hatasız olarak gerçekleşiyor.

Üstelik özel yazılımı üzerinden bisikletin nerede olduğu bilgisini GPS ile alabilir, anlık güç durumunu takip edip gerekli ayarlamaları yapabilir hız, şarj durumu ve diğer temel bilgileri izleyebiliyorsunuz. Kendi bisikleni satışa sunan şirket, aynı zamanda VeloUP teknolojisini diğer bisiklet üreticilerine de sunmayı planlıyor.

Bisikletin iskelet yapısı da büyük önem taşıyor. Özel olarak ana iskelet sistemi, sürüş esnasında sarsıntıları en aza indirecek şekilde dizayn edilmiş. Amerikan Ordusunun ilgili testlerinden geçerek IP66 sertifikası alan yani yağmur ve kar için güvenli sürüş vaad eden bisiklet, farklı hava koşullarını içeren 80.000km sürüş, 10 metreden düşme ve saatte 25km hızla gerçekleştirilen çarpışma testini başarıyla geçmiş. Yine bir başka otomobil teknolojisiyle olası olan bir sorunu veya bakım zamanını sürücüsüne bildirebiliyor Tsinova TS-1.

13 Kilogram ağırlığında olan bisikletin tasarımı ise tartışmaya açık. Her ne kadar BMW ile işbirliği çerçevesinde Alman şirketin renklerini taşıyan, boyası özel bir alternatif olsa da kişisel olarak beğendiğim mevcut tasarımın daha agresif görünen bir alternatifi de olmalı diye düşünüyorum. Tsinova TS-1'i deneme şansı yakaladım ve gerçekten tarifi olmayan bir deneyim yaşadım.

Elektrik motorunu çalıştırdığınızda, pedala dokunur dokunmaz müthiş bir ivmelenmeyle bisiklet hareket etmeye başlıyor ve alışılagelmişin dışında hissiyatla kullanırken buluyorsunuz kendinizi. Üstelik tahminimin aksine fren sistemi de gerçekten müthiş çalışıyor. Bir tanesini alıp getirmek çok istedim fakat ne yazık ki bunu gerçekleştiremedim dostlar.

Ben Erdi Özüağ, bisiklet dünyasının Tesla'sı diyebileceğimiz Tsinova TS-1'i tanımış olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.