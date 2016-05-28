Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Bisiklet dünyasının Tesla'sını sürdük: Hem elektrikli hem de akıllı

3 yıl
58b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bir bisiklet düşünün, hem elektrikli hem de akıllı. Üstelik otomobillerde kullanılan bazı teknolojilerle güçlendirilmiş. Evet bu videmuzda, bisikletlerin Tesla'sı olarak tanımlanan modeli sürüyoruz.
Tesla, bisiklet geliştirmeye karar verseydi nasıl bir model ortaya çıkardı. Aslında bu sorunun cevabı basit çünkü Tsinova TS-1, adeta bu sorunun yanıtı niteliğinde. Tesla başta olmak üzere otomotiv endüstrisindeki farklı firmalarda mesai harcamış mühendislerce kurulan şirket, otomobil teknolojilerini kullanarak geliştirdiği akıllı bisikletiyle iddialı geliyor.
İzlemekte olduğunuz bisiklet, şirket tarafından geliştirilen elektrik motoruna sahip. Kimilerinizin aklına pedal çevirmeden giden bir bisiklet yani bir mobilet gelmiş olabilir belki ama buradaki motorun amacı sürücüsüne yardımcı olmak, daha rahat pedal çevirmesini sağlayarak aynı zamanda daha yüksek süratlere çıkmasına imkan tanımak. Üstelik elektrik motorunda kullanılan pil, Tesla'nın otomobillerindekiyle aynı klasmanda yer alan, Panasonic imzalı bir pil. Pil yönetim sistemi ise Tsinova ve Panasonic işbirliğiyle geliştirilmiş.
Sadece 1 Kg ağırlığında olan pil, 2 saatte doluyor ve 70Km'ye kadar menzil sunuyor. Özel bir anahtar yardımıyla çıkartılan pili, yeri geldiğinde değiştirmesi son derece kolay. Sadece 2 milisaniyede tepki verebilen pil, selenin arka alt bölümüne konumlandırılmış ve tek bir güç butonuna basarak çalıştırılabiliyor. Freescale'in otomobillerde kullanılan işlemcisine ve özel olarak dizayn edilmiş çift yönlü tork sensörlerine sahip olan bisiklet, Tsinova'nın VeloUp adını verdiği teknoloji kapsamında, otomobillerde gördüğümüz CAN seri bağlantı teknolojisinden istifade ediyor. Bu sistem otomobillerde örneğin güvenlik söz konusu olduğunda önem sırasına göre hava yastığı, ABS ve diğer teknoloji modüllerine öncelik atanmasın sağlıyor.
Bu sistemin temel görevi bisiklet sürücüsünün istekleri, pedal çevirme sıklığı ve pil durumunu analiz ederek anlık olarak çıkışını dinamik olarak kontrol edebilmek. Sistem bunu yaparken, aynı zamanda yol durumunu da göz geçiriyor ve hız tayinini bu şekilde belirliyor. Hız demişken elektrik motoru sayesinde bu bisikletin saatte 20Km hıza ulaşabildiğini de not düşeyim sevgili dostlar. VeloUp akıllı sürüş sistemi, frenleme esnasında da gerekli hesaplamaları yaparak anında hız kesme işlemine gidiyor ve sürücünün en kısa sürede durmasına sağlıyor. Bu anlattıklarımın tamamı saniyenin binde ikisi kadar bir sürede ve hatasız olarak gerçekleşiyor.
Üstelik özel yazılımı üzerinden bisikletin nerede olduğu bilgisini GPS ile alabilir, anlık güç durumunu takip edip gerekli ayarlamaları yapabilir hız, şarj durumu ve diğer temel bilgileri izleyebiliyorsunuz. Kendi bisikleni satışa sunan şirket, aynı zamanda VeloUP teknolojisini diğer bisiklet üreticilerine de sunmayı planlıyor.
Bisikletin iskelet yapısı da büyük önem taşıyor. Özel olarak ana iskelet sistemi, sürüş esnasında sarsıntıları en aza indirecek şekilde dizayn edilmiş. Amerikan Ordusunun ilgili testlerinden geçerek IP66 sertifikası alan yani yağmur ve kar için güvenli sürüş vaad eden bisiklet, farklı hava koşullarını içeren 80.000km sürüş, 10 metreden düşme ve saatte 25km hızla gerçekleştirilen çarpışma testini başarıyla geçmiş. Yine bir başka otomobil teknolojisiyle olası olan bir sorunu veya bakım zamanını sürücüsüne bildirebiliyor Tsinova TS-1.
13 Kilogram ağırlığında olan bisikletin tasarımı ise tartışmaya açık. Her ne kadar BMW ile işbirliği çerçevesinde Alman şirketin renklerini taşıyan, boyası özel bir alternatif olsa da kişisel olarak beğendiğim mevcut tasarımın daha agresif görünen bir alternatifi de olmalı diye düşünüyorum. Tsinova TS-1'i deneme şansı yakaladım ve gerçekten tarifi olmayan bir deneyim yaşadım.
Elektrik motorunu çalıştırdığınızda, pedala dokunur dokunmaz müthiş bir ivmelenmeyle bisiklet hareket etmeye başlıyor ve alışılagelmişin dışında hissiyatla kullanırken buluyorsunuz kendinizi. Üstelik tahminimin aksine fren sistemi de gerçekten müthiş çalışıyor. Bir tanesini alıp getirmek çok istedim fakat ne yazık ki bunu gerçekleştiremedim dostlar.
Ben Erdi Özüağ, bisiklet dünyasının Tesla'sı diyebileceğimiz Tsinova TS-1'i tanımış olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.

 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mehmedaltair 3 yıl en beğenilen
Tasarımı dedemin bisikletine benziyor onun dışında güzel alet
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 3 yıl
Yaa, bisiklet iyi güzel hoş bir şey ama, Türkiye'de çok zor iş. Mesela ben Motosiklet tutkunuyum ve SYM Joyride 200i EVO motorum var. 250 cc lerden heybet açısından pek geri kalmasa dahi, arabalar tarafından çok fazla sıkıştırılabiliyoruz. Fakat görece çok daha büyük görünen motorlara karşı öyle davranmıyorlar. Bindiğiniz biraz olsun ufaksa, hemen pizzacı gözüyle bakılıyoruz. Hele ki Türkiye'de bir de bisikletliyseniz vay halinize. Dünyayı bisikletle gezen adam bile Türkiye'ye geldi, hoop ezdiler, öldü.
Bkz. : milliyet.com.tr/...
Ve tabi ünlü: "MOTORSUN SEN MOTORRRRR" gerzeği.
Buradan: izlesene.com/...
Yaa, bisiklet iyi güzel hoş bir şey ama, Türkiye'de çok zor iş. Mesela ben Motosiklet tutkunuyum ve SYM Joyride 200i EVO motorum var. 250 cc lerden heybet açısı...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NoNickMan 3 yıl
Maalesef bu elektrik olayı bisikletin doğasıyla uyuşmuyor. Bisiklet yerine e scooter tarzı bir şey alınabilir illaki kendisi gitsin diyorsanız.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Tensi 3 yıl
Tipsiz, 1850 yilinda yapmislar herhalde dizayni. 5.000€+ da fiyati vardir bunun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bcan402 3 yıl
tasarımına falan niye takıldınız ki ? tasarım, konfor vs bunlar basit şeyler bu özelliklerin yanında.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
yanlış değerlendirmişsiniz. tesla tamamen elektrik motorlu. bu ise elektrik motoru destekli. yani bisikletin teslası sayılmaz olsa olsa hybrid bisiklet olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SHamuL 3 yıl
Cemal CEMİL
tembeller için güzel bir teknoloji :) bisiklet bir tür spor aracı ama bu duruma gelince ???

Aslında bisiklet bir ulaşım aracı fakat çok az ülkede bu amaçla kullanılmaya uygun yollar ve imkanlar var. Bu açıdan bakıldığında sürücünün işini kolaylaştırması doğal.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mmnder16 3 yıl
Tüm bisikletler zaten tarifi imkansız bir deneyimdir :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adam olun 3 yıl
pil patlarsa kestaneyi çizdirirsin
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
face1tr 3 yıl
Erdi bi seleyi kaldırsaydın hobbit gibi sürdün bisikleti...
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pi 3 yıl
O kadar akilli, zeki bisiklet yap. Ama tipi bir seye benzemesin. Insan az tasarima calisir yahu
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetelmas82 3 yıl
Yillardr bisiklet kullaniyorum. Elektrikli bisikletin motosikletten pek de farki yok. Bu aletlere bisklet dememek lazim. Bisiklet dedigin tamamen insan gucuyle calismali.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 3 yıl
bisiklet sevmem ama akıllı olunca bir albenisi olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
C.CEMİL 3 yıl
tembeller için güzel bir teknoloji :)
bisiklet bir tür spor aracı ama bu duruma gelince ???
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 3 yıl
Donanımı ayarlayan mühendisler 10 numara ama tasarım mühendislerinden 1 halt olmaz ve günümüzde tasarımın donanımdan daha önemli olduğunuda dikkate alırsak bu bisikletin çok büyük bir başarıyı ıskaladığını düşünüyorum, fiyatı görememedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:00
Bu güç kaynağı çok iyi | Asus ROG 650W
3,3b izlenme · 1 gün
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
2,1b izlenme · 4 sa. yeni video
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
1,3b izlenme · 8 sa. yeni video
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,5b izlenme · 1 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,7b izlenme · 3 hf.
05:34
Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7
7,7b izlenme · 2 hf.
10:23
Akıllı yemek robotu l Thermomix kutu açılışı
17,1b izlenme · 11 ay
04:11
Google'ın az bilinen süper faydalı teknolojileri
10,3b izlenme · 1 yıl
16:02
Sportif akıllı saat l Huawei Watch 2 mercek altında
16,3b izlenme · 1 yıl
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,7b izlenme · 2 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,8b izlenme · 2 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,8b izlenme · 3 hf.
05:47
Putin'in yeni otomobili: Ruslar, Porsche ile yaptı
22,1b izlenme · 10 ay
12:57
Xiaomi Mi Band 3 mercek altında: "Kutu açılışı ve ilk bakış"
25,7b izlenme · 10 ay
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
10,7b izlenme · 2 gün
08:13
AMD Ryzen'ı coşturacak | MSI X570 Godlike
2,1b izlenme · 13 sa. yeni video
03:40
Yapay zekalı RC araç
8,5b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim