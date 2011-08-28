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Bitfenix'ten düşük maliyetli yeni oyuncu kasası; Outlaw

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bitfenix oyuncular için hazırladığı düşük maliyetli yeni kasa modeli Outlaw'ı duyurdu. Mid-tower formunda olan yeni kasa, tamamı siyah olan görünüme ve yumuşak dokulu kaplamaya sahip. 438 x 180 x 478 mm boyutlarındaki kasa, daha iyi soğutma ve uzun ekran kartlarıyla daha rahat kullanım için ters çevrilmiş anakart rafı ile geliyor.
Oyuncular için hazırlanan benzer pek çok kasa modelinde olduğu gibi güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığı BitFenix Outlaw, dört adet 5.25-inç, dört adet 3.5-inç ve bir adet 2.5-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Üst kısımdaki giriş-çıkış panelinde harici donanımlar için dört adet USB 2.0 portu bulunan kasa, aletsiz sürücü kurulumuna da olanak tanıyor.
Su soğutma sistemleriyle kullanım için hortum delikleriyle gelen kasada, soğutma için arka kısma yerleştirilmiş 120mm çapında fan kullanılırken, dileyen kullanıcılar ekstra 7 fan daha takabiliyorlar. BitFenix Outlaw 49$ olarak belirlenen fiyatı ile Eylül ayında satışa sunulacak.

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Annalyze 8 yıl
giriş seviyesi için iyi bir kasa.. plastik kalitesi de üst seviyede.. göze batan sadece kasanın iskeletinde kullanılan metalin kalitesizliği..
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fth-bsky 8 yıl
kasa güzel duruyor ama anakart ters mi takılıyor ne :S
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haxxer 8 yıl
bence çok tipsiz
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IceRulez 8 yıl
49$ standart gibi gözüksede kaliteli duruyor
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saintroyo 8 yıl
bitfenix de geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. ve ülkemize gelmeyen kalabalık grup içerisinde yeralır. kasaya gelirsek te bildiğiniz standart bilgisayar kasası.
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