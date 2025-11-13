Giriş
    Valve, yeni Steam Machine ve Steam Controller'ı duyurdu

    Valve, oturma odası oyun deneyimi için PC ve konsol hibriti Steam Machine bilgisiyarını tanıttı. Şirket ayrıca, yeni nesil Steam kontrolcüsünü de duyurdu.      

    Valve, yeni Steam Machine ve Steam Controller'ı duyurdu Tam Boyutta Gör
    Valve, uzun bir aradan sonra oturma odası oyun deneyimini hedefleyen yeni bir donanım duyurdu. Yeni “konsol + PC” hibriti cihaz, geçmişteki “Steam Machine” serisini tekrar canlandırıyor.

    Yeni sistem, yarı özel 6 çekirdekli Zen 4 mimarili bir AMD CPU ile RDNA 3 tabanlı bir grafik biriminden güç alıyor. Steam Deck gibi SteamOS çalıştıran cihaz, Valve'nin iddiasına göre Steam Deck'ten 6 kat güçlü. Şirket, Steam Machine'in AMD'nin FSR teknolojisiyle 4K'da 60fps oyun oynatabilediğini söylüyor.

    Valve, yeni Steam Machine ve Steam Controller'ı duyurdu Tam Boyutta Gör
    Bilgisayar, yaklaşık 162 x 156 x 152 mm boyutlarıyla kompakt bir yapıda. Bilgisayarın büyük kısmı kutunun alt kısmında yer alıyor ve iç alanın büyük kısmını büyük bir soğutucu ve fan kaplıyor. Bu sayede sistemin serin ve sessiz çalıştığı belirtiliyor. Cihazın ön tarafında, sistem başlatılırken, oyun indirilirken veya güncellenirken sistem durumunu göstermek için özelleştirilebilir bir ışık çubuğu bulunuyor.

    Steam Machine'in CPU'su 6 AMD Zen 4 çekirdeğine dayanıyor, 4,8 GHz'e kadar hız sunuyor ve 30W TDP değerine sahip. GPU ise AMD'nin RDNA 3 çekirdeklerini kullanıyor ve 28 işlem birimi, 8 GB GDDR6 VRAM ve 2,45 GHz maksimum sürekli saat hızına sahip. İşlemci ve ekran kartına 16 GB DDR5 bellek eşlik ediyor. Steam Machine, 512 GB ve 2 TB SSD olmak üzere iki farklı konfigüresyonda satışa sunulacak. 

    Valve Steam Machine özellikleri

    • İşlemci: AMD 6 çekirdekli Zen 4 x86, 4,8 GHz’e kadar, 30 W TDP
    • Grafik İşlemci: Yarı özel AMD RDNA 3 28 CU, 8 GB GDDR6 VRAM, 2,45 GHz maksimum sürekli saat hızı, 110 W TDP
    • Bellek: 16 GB DDR5 SO-DIMM
    • Depolama: 512 GB veya 2 TB, microSD kart yuvası
    • Güç Kaynağı: 300 W dahili PSU
    • Boyutlar: 162,4 × 156 × 152 mm
    • Bağlantı Noktaları: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, Ethernet (1 Gbps), USB Type-C 3.2 Gen 2, 2x USB Type-A Gen 3 (ön), 2x USB Type-A Gen 2 (arka)
    • Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6E, Özel Bluetooth antenleri, Entegre 2,4 GHz Steam Controller radyosu
    • İşletim Sistemi: SteamOS

    Yeni Steam Controller da tanıtıldı

    Valve, yeni Steam Machine ve Steam Controller'ı duyurdu Tam Boyutta Gör
    Valve, yeni bilgisayarla birlikte yeni Steam Controller'ını da tanıttı. Kontrolcü, Steam Machine ile birlikte isteğe bağlı bir paket halinde ve tek başına satılacak. Windows, Mac, Linux ve PC oyun konsollarıyla uyumlu olacak. Steam Link kullananlar için iOS ve Android cihazlarda da çalışacağı belirtiliyor.
    Valve, yeni Steam Machine ve Steam Controller'ı duyurdu Tam Boyutta Gör
    Kontrolcü, PlayStation'ın DualSense kontrolcüsüne benzer bir düzende iki joystick, ABXY düğmeleri ve bir D-Pad'den oluşuyor. Steam, menü, görünüm ve hızlı erişim menüsü düğmeleri gibi ek düğmeler ve dokunsal geri bildirim için iki trackpad de bulunuyor. Kontrolcüde ayrıca, 6 eksenli jiroskop, 4 adet motor ve Valve'ın "Kapasitif kavrama hissi" olarak adlandırdığı, kontrolcünün onu tuttuğunuzu anlayabildiği bir özellik de yer alıyor. Cihaz, şarj edilebilir piliyle 35 saatin üzerinde oynama süresi sunuyor.

    Valve, Steam Machine veya Steam Controller için henüz bir fiyat veya kesin bir çıkış tarihi açıklamadı, ancak donanımların gelecek yılın başlarında piyasaya sürüleceğini belirtti.

