Valve, yeni Steam Machine ve Steam Controller'ı duyurdu

Yeni sistem, yarı özel 6 çekirdekli Zen 4 mimarili bir AMD CPU ile RDNA 3 tabanlı bir grafik biriminden güç alıyor. Steam Deck gibi SteamOS çalıştıran cihaz, Valve'nin iddiasına göre Steam Deck'ten 6 kat güçlü. Şirket, Steam Machine'in AMD'nin FSR teknolojisiyle 4K'da 60fps oyun oynatabilediğini söylüyor.
Steam Machine'in CPU'su 6 AMD Zen 4 çekirdeğine dayanıyor, 4,8 GHz'e kadar hız sunuyor ve 30W TDP değerine sahip. GPU ise AMD'nin RDNA 3 çekirdeklerini kullanıyor ve 28 işlem birimi, 8 GB GDDR6 VRAM ve 2,45 GHz maksimum sürekli saat hızına sahip. İşlemci ve ekran kartına 16 GB DDR5 bellek eşlik ediyor. Steam Machine, 512 GB ve 2 TB SSD olmak üzere iki farklı konfigüresyonda satışa sunulacak.
Valve Steam Machine özellikleri
- İşlemci: AMD 6 çekirdekli Zen 4 x86, 4,8 GHz’e kadar, 30 W TDP
- Grafik İşlemci: Yarı özel AMD RDNA 3 28 CU, 8 GB GDDR6 VRAM, 2,45 GHz maksimum sürekli saat hızı, 110 W TDP
- Bellek: 16 GB DDR5 SO-DIMM
- Depolama: 512 GB veya 2 TB, microSD kart yuvası
- Güç Kaynağı: 300 W dahili PSU
- Boyutlar: 162,4 × 156 × 152 mm
- Bağlantı Noktaları: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, Ethernet (1 Gbps), USB Type-C 3.2 Gen 2, 2x USB Type-A Gen 3 (ön), 2x USB Type-A Gen 2 (arka)
- Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6E, Özel Bluetooth antenleri, Entegre 2,4 GHz Steam Controller radyosu
- İşletim Sistemi: SteamOS
Yeni Steam Controller da tanıtıldı
Valve, Steam Machine veya Steam Controller için henüz bir fiyat veya kesin bir çıkış tarihi açıklamadı, ancak donanımların gelecek yılın başlarında piyasaya sürüleceğini belirtti.