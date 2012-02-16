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BlackBerry 10 işletim sistemine ait olduğu iddia edilen fotoğraflar internette paylaşıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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2011 yılını düşüşle kapatan ve CEO değişimi yaşayan RIM firmasının bu yıl için en çok güvendiği ürünlerinden birisi olan BlackBerry 10 işletim sistemi hakkında en ayrıntılı görseller ilk kez Crackberry adlı site tarafından internette paylaşıldı.
Görsellerin RIM firmasının reklam kampanyasını yürüten firmanın tanıtım dökümanlarından elde edildiği belirtiliyor. BB 10 yüklü modellerin 2012 ikinci yarısında piyasada olması bekleniyor ancak RIM reklam çalışmalarına daha erken başlamış.
Görseller Torch 9860 ve Torch 9810 modelleri üzerinde çalışan BB 10 işletim sistemini tanıtıyor.
BB 10 işletim sistemi PlayBook işletim sistemi altyapısını kullandığı için örnek cihazlar, PlayBook arayüzünün elden geçirilmiş halini anımsatıyor.
RIM firması BB 10 ile kendi widget versiyonlarını ana ekran tecrübesine eklemek istiyor. Görsellerdeki widget'lar da Android ve Windows Phone Live Tile tasarımından esintiler taşıyor.
İkon tepsisi yeni bir tasarıma kavuşmuş ve ikonlar elden geçirilmiş. Klasör ikonu artık içerisinde barındırdığı uygulamaların da ikonlarını yansıtabiliyor. Resimler ikonu da yine içindeki albümden bir fotoğrafı yansıtıyor. Saat ikonu sonraki alarm saatini gösteriyor.
Evrensel gelen kutusu ise PlayBook OS 2.0'da bulunan tasarım ile aynı. Ekranın üst kısmında bulunan bilgi çubuğu ise artık pek çok akıllı telefon işletim sisteminde standart haline geldi.
Diğer bir görüntü ise arama ekranına ait. Üst kısımda kişinin resmi görülürken altında büyük menü tuşları bulunuyor. Menü tuşları arasında ise video sohbet butonu göze çarpıyor. BB 10 cihazlarının görüntülü görüşme için uyumlu olacağını söyleyebiliriz.
Görsellerden anlaşıldığı kadarıyla BB 10 işletim sistemi üst seviye bir kullanıcı tecrübesi yaşatacak gibi görünüyor.
 
BlackBerry 10 işletim sistemine ait olduğu iddia edilen fotoğraflar internette paylaşıldı
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artcraft35 7 yıl en beğenilen
menü ios
ana ekran windows mobile
bildirim çubuğu android
oldu sana blackbery os
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esqhia 7 yıl
artcraft35
menü iosana ekran windows mobilebildirim çubuğu androidoldu sana blackbery os

Bu da moda oldu.Yeni bir işletim sistemi görünce,hemen orası ios,burası android,şurası windows dan çalıntı tarzı yorumlar.Arkadaşlar en nihayetinde işletim sistemidir,mutlaka bişeyler benzeyecek.Nokia nın ilk çıkan renkli telefonlarını hatırlayın ( dokunmatik bile değil) Androide benzer bin tane özellik bulurum içinde.Yarın bir gün tizen çıkacak,orada da aynı yorumlar olacak.Şimdiden söylüyorum.Apple fanları bizden şunu çaldı diycek samsung fanları bu zaten böyleydi falan diyecek işin içinden kimse çıkamayacak..
Sonuç olarak şunu düşünün,o adamlar değil de şu yeni işletim sistemini siz yapsaydınız acaba sıfırdan ne yapabilirdiniz? Madem taklitler zaten aslını yaşatır,o zaman yeniliken yana bu rahatsızlığınız ne?En sevmediğim yorumdur: ''Beğenmiyosan alma kardeşim.sana zorla telefonu aldıran mı var.Yok parası fazla yok işletim sistemi çalıntı,orası kopya burası klon..'' en en en sevmediğim yorumdur ama zorla kendinize şu cevabı layık görüyosunuz ona üzülüyorum..iyi akşamlar..
artcraft35menü iosana ekran windows mobilebildirim çubuğu androidoldu sana blackbery osBu da moda oldu.Yeni bir işletim sistemi görün...
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HAAltuntas 7 yıl
Android'in ps den geçmiş hali gibi.
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OvernightSensation 7 yıl
qnx varken ne o kısıtlı ios ne de o çekirdeği zayıf android konuşabilir,çökmeyen tek işletim sistemi qnxdir. yaygınlaşırsa ve gelişirse androidide iosuda siler atar.
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esqhia 7 yıl
artcraft35
menü iosana ekran windows mobilebildirim çubuğu androidoldu sana blackbery os

Bu da moda oldu.Yeni bir işletim sistemi görünce,hemen orası ios,burası android,şurası windows dan çalıntı tarzı yorumlar.Arkadaşlar en nihayetinde işletim sistemidir,mutlaka bişeyler benzeyecek.Nokia nın ilk çıkan renkli telefonlarını hatırlayın ( dokunmatik bile değil) Androide benzer bin tane özellik bulurum içinde.Yarın bir gün tizen çıkacak,orada da aynı yorumlar olacak.Şimdiden söylüyorum.Apple fanları bizden şunu çaldı diycek samsung fanları bu zaten böyleydi falan diyecek işin içinden kimse çıkamayacak..
Sonuç olarak şunu düşünün,o adamlar değil de şu yeni işletim sistemini siz yapsaydınız acaba sıfırdan ne yapabilirdiniz? Madem taklitler zaten aslını yaşatır,o zaman yeniliken yana bu rahatsızlığınız ne?En sevmediğim yorumdur: ''Beğenmiyosan alma kardeşim.sana zorla telefonu aldıran mı var.Yok parası fazla yok işletim sistemi çalıntı,orası kopya burası klon..'' en en en sevmediğim yorumdur ama zorla kendinize şu cevabı layık görüyosunuz ona üzülüyorum..iyi akşamlar..
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sweatcan 7 yıl
her platformdan bi tutam çalmışlar eğer böyleyse tabi.
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CoreXXX 7 yıl
android varken üstelik ücretsizken niye işletim sistemi yapmaya uğraşırlar acaba. vardır bi bildikleri tabide android çok güzel bence
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Volkanbaba 7 yıl
Ortaya karışık yapmışlar ama görünüşü güzel
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cank1981 7 yıl
Bütün işletim sistemlerinden esinlenmişler yani :)
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LORDTEK 7 yıl
Black Berry 10 olsun Nokia Belle olsun Sony'nin işletim sistemi olsun bunlar ölüler boşuna kasıyorlar...
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agrkan 7 yıl
İş telefonlarından biraz daha eğlence amaçlı kullanılacak telefonlara evrileceğe benziyor.
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TsG 7 yıl
Nokia Belle'ye de benziyor...
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snomask 7 yıl
artcraft35
menü iosana ekran windows mobilebildirim çubuğu androidoldu sana blackbery os

katılıyorum ilk ekran android & ios, ikinci ekran windows mobile'a çok benziyor.
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Cep İşletim Sistemleri, blackberry 10
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