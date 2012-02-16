BlackBerry 10 işletim sistemine ait olduğu iddia edilen fotoğraflar internette paylaşıldı

2011 yılını düşüşle kapatan ve CEO değişimi yaşayan RIM firmasının bu yıl için en çok güvendiği ürünlerinden birisi olan BlackBerry 10 işletim sistemi hakkında en ayrıntılı görseller ilk kez Crackberry adlı site tarafından internette paylaşıldı.

Görsellerin RIM firmasının reklam kampanyasını yürüten firmanın tanıtım dökümanlarından elde edildiği belirtiliyor. BB 10 yüklü modellerin 2012 ikinci yarısında piyasada olması bekleniyor ancak RIM reklam çalışmalarına daha erken başlamış.

Görseller Torch 9860 ve Torch 9810 modelleri üzerinde çalışan BB 10 işletim sistemini tanıtıyor.

BB 10 işletim sistemi PlayBook işletim sistemi altyapısını kullandığı için örnek cihazlar, PlayBook arayüzünün elden geçirilmiş halini anımsatıyor.

RIM firması BB 10 ile kendi widget versiyonlarını ana ekran tecrübesine eklemek istiyor. Görsellerdeki widget'lar da Android ve Windows Phone Live Tile tasarımından esintiler taşıyor.

İkon tepsisi yeni bir tasarıma kavuşmuş ve ikonlar elden geçirilmiş. Klasör ikonu artık içerisinde barındırdığı uygulamaların da ikonlarını yansıtabiliyor. Resimler ikonu da yine içindeki albümden bir fotoğrafı yansıtıyor. Saat ikonu sonraki alarm saatini gösteriyor.

Evrensel gelen kutusu ise PlayBook OS 2.0'da bulunan tasarım ile aynı. Ekranın üst kısmında bulunan bilgi çubuğu ise artık pek çok akıllı telefon işletim sisteminde standart haline geldi.

Diğer bir görüntü ise arama ekranına ait. Üst kısımda kişinin resmi görülürken altında büyük menü tuşları bulunuyor. Menü tuşları arasında ise video sohbet butonu göze çarpıyor. BB 10 cihazlarının görüntülü görüşme için uyumlu olacağını söyleyebiliriz.

Görsellerden anlaşıldığı kadarıyla BB 10 işletim sistemi üst seviye bir kullanıcı tecrübesi yaşatacak gibi görünüyor.

