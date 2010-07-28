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BlackBerry 6'nin ana ekranı ve yeni özellikleri ortaya çıktı

BlackBerry 6 işletim sisteminin ana ekranı ve diğer özellikleri hakkında detaylı bilgiler gün ışığına çıktı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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RIM'in BlackBerry telefonları için hazırlanan işletim sistemi BlackBerry 6, yeni tasarımı, özellikleri ile dikkat çekecek gibi görünüyor. BlackBerry 6 ile ilgili ortaya çıkan bilgilerden ilk önce Ana Ekran (Home Screen) ile başlayalım. Bilindiği üzere işletim sistemi ve arayüz tasarımlarında en çok dikkat çeken yer ana ekrandır. BlackBerry 6'da ki ana ekran ilk bakışta hiç değişmemiş gibi görünse de tamamen yeni olarak lanse ediliyor.

BlackBerry 6'nin ana ekranı ve yeni özellikleri ortaya çıktı
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BlackBerry 6 ile ana ekran yeni ve kullanıcı dostu özelliklere sahip olacak. BlackBerry 6 ile kullanıcılara ana ekranlarını tamamen kişiselleştirebilme imkanı sunuluyor. BlackBerry 6'ya eklenen dikkat çekici özelliklerin arasında "Frequent", "Favorites" , "Media" ve "Dowloads" gibi ekranlar yer alıyor. Bu ekranlara kısaca değinecek olursak;

  • Frequent: Bu ekranda adından da anlaşılacağı üzere kullanıcıların en çok kullandığı uygulamalar yer alacak.
  • Favorites: Bu ekran altında kullanıcılar hem favori uygulamalarına hızlı erişim kısayol atabilecek, hem de kişi listesi, web sitesi gibi diğer içeriklerin kısayollarına bu ekrandan ulaşabileek.
  • Media: Medya olarak nitelendirilebilecek bütün içerikler bu ekranda kendine yer bulacak
  • Downloads: İndirilen uygulamaların görüntülenip kullanılabileceği bir ekran

Blackberry 6 işletim sistemli telefonlara sahip olan kullanıcılar bu ekranlar arasında kullandıkları modele göre dokunmatik ekran veya trackpad ile geçiş yapabilecek.

BlackBerry 6'nin ana ekranı ve yeni özellikleri ortaya çıktı
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BlackBerry 6'nin ana ekranı ve yeni özellikleri ortaya çıktı
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BlackBerry 6 ile kullanıcılara 2 adet "hızlı erişim alanı" sunulacak. Bu erişim alanlarından ilki bağlantı seçenekleri, ayarlar ve alarm seçeneklerine erişim imkanı sunarken, diğer hızlı erişim alanı ise Blackberry messenger, kısa mesaj listesi, arama kayıtları gibi verilere hızlı ulaşım imkanı sunuyor.

BlackBerry 6'nin ana ekranı ve yeni özellikleri ortaya çıktı
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BlackBerry 6'nin ana ekranı ve yeni özellikleri ortaya çıktı
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BlackBerry 6 ile BlackBerry kullanıcıları "Universal Search" adı verilen uygulamaya kavuşacak. Bu uygulama altında kullanıcılar telefon için genel arama yapabilecek. Ana ekranın sağ köşesine konumlandırılan arama ikonu sayesinde kişi listesi, mesajlar ve uygulamalar hızlı bir biçimde aratılabiliyor.

BlackBerry 6'nin ana ekranı ve yeni özellikleri ortaya çıktı
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Evrensel arama fonksiyonu ile telefonda bulunamayan içerikleri belirli arama motorları ve web sitelerinde de aratabilecek. Google, Youtube ve BlackBerry App World gibi hizmetler bu fonksiyonun en değerli üyeleri olarak dikkat çekiyor.

BlackBerry 6'nin ana ekranı ve yeni özellikleri ortaya çıktı
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Sonuç olarak, BlackBerry 6 ile RIM, piyasadaki ciddi rakipleri olan iOS ve Android gibi işletim sistemlerinin uzun süredir kullandığı ekran kaydırma, bildirim çubuğu ve evrensel arama gibi özellikleri BlackBerry kullanıcılarının beğenisine sunacak. Mobil işletim sistemlerinde standart hale geldi diyebileceğimiz çoklu ana ekran yapısının BlackBerry telefonlarda nasıl görüneceğini ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz.

 


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DSGNRY 9 yıl
Bizim 9700 kere gelir umarım çok tatlı bir arayüzü olmuş
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mehmetgirgin 9 yıl
blackberry ye program falan atılıyo mu
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9700 9 yıl

mehmetgirgin

blackberry ye program falan atılıyo mu


ne gibi bir program atmaktan bahsediyorsunuz?
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harmonyoa 9 yıl
bildiğim kadarıyla biz blackberry 9000 kullananlara sunulmıcakmış...
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9700 9 yıl

harmonyoa

bildiğim kadarıyla biz blackberry 9000 kullananlara sunulmıcakmış...


evet 9000 modellerine hafızadan dolayı yüklenemeyecek. bir ihtimal 9700'larda da aynı sorun olabilir.
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