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BlackBerry App World günde 6 milyon indirme sayısına ulaştı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemlerde gerileme yaşasa da Kanadalı RIM firmasının akıllı telefon segmentinde geniş bir kullanım alanı bulunuyor. Bu büyüklük firmanın son istatistiklerine de yansıdı.

Avrupa BlackBerry Geliştirici Konferansı'nda konuşan RIM başkan yardımcısı Alec Saunders, platformun uygulama mağazası olan BB App World üzerinden günde yaklaşık 6 milyon uygulama indirildiğini açıkladı. Bu rakam ayda 174 milyon uygulamaya denk geliyor. Toplamda ise 2 milyar indirme sayısı geride kalmış oluyor.

20 milyar indirme sayısına doğru giden iOS ve Android platformlarının oldukça gerisinde kalsa da RIM geliştiricilerin elde ettiği kar açısından önde olduğunu belirtiyor. App World, Android Market'e göre geliştiricilerine yüzde 40 daha fazla gelir dağıttığını ifade etti. Bu açıdan iOS platformunun arkasından RIM geliştiricilerine en fazla gelir dağıtan ikinci firma oluyor. App World'de yatırım yapan geliştiricilerin yüzde 13'ü 100 bin dolardan fazla gelir elde etti.

Kişi bazında her BlackBerry kullanıcısı yılda 30 uygulama indiriyor. Uygulama başına günlük indirme sayısı olarak da App World, App Store'dan yüzde 43 daha fazla indirme sayısı elde ediyor.

Ancak bununla birlikte RIM'in geliştiriciler açısından cazibesi diğer platformlar kadar fazla değil. Bu yılın sonlarına doğru yayınlanacak BB 10 işletim sistemi ve yüklü akıllı telefonların daha erken çıkması durumunda dengelerin biraz değişebileceği düşünülüyor.

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Elmoor 7 yıl
Tabi kazanırlar bazı uygulamalar 100 Dolar....
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alpa07 7 yıl
100 bin dolar.:O
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E_Aydin35 7 yıl
Farkı elbet kapatır..Türkiyede de BlackBeryy kullanan çok kullanıcısı var..
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