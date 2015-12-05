Bloody B740A Mekanik Klavye inceleme videosu "Dünyanın en hızlısı"

Genelde fiyat performans ürünleri ile tanıdığımız Bloody, B740A ile büyük oynuyor. Üst düzey özellikleri ve yüksek fiyatıyla Bloody B740A, su geçirmez yapısı ve tasarımıyla dikkat çekiyor.

Bu videomuzda sizlerle beraber Bloody marka oyuncu ekipmanlarından B740A mekanik klavyeyi inceleyeceğiz.





Bloody markasına aşina olmayanlar için kısa bir özet geçelim zira Bloody, çevrebirimi ürünleriyle tanıdığımız Tayvan merkezli A4-Tech'in, oyunculara hitap eden alt markası olarak değerlendirilebilir, yani pek de yabancısı değiliz.





Her oyuncunun hayalidir iyi ekipmanlarla oyun oynamak. Oyunlardaki başarının sırrı elbette oyuncunun kendinde yatıyor ancak bu potansiyeli iyi ekipmanlarla desteklemek şart.





B740A siyah ve beyaz temalı bir paketle geliyor. Arka kısmında klavye hakkında detaylı bilgilere yer verilen kutunun içerisinde Bloody logosu basılı siyah kutuyla karşılaşıyoruz. İçerisinde de beyaz ve siyah rengi seçeneği olmak üzere klavyenin kendisi ve sökme aparatıyla beraber değiştirilebilir tuşlar var. Gözüm Bloody logolu birkaç sticker aramadı değil.





1.4 kilo ağırlığındaki klavyeyi elinize alır almaz malzeme kalitesi kendini hissettiriyor. Oldukça diri duran klavyede hiçbir şey yerinden milim oynamıyor.





Klavye, bilgisayara kumaş kaplı 1.8m uzunluğundaki kabloyla USB arabiriminden bağlanıyor. Tepkime sürelerine katkısı tartışılır, ama bu segmentteki bir üründe altın kaplama USB girişini görmek isterdim doğrusu. Kablo ise kaskatı görünüyor olabilir ancak aslında esnek bir malzemeden imal edilmiş, kırılmalara karşı önlem niteliğinde.





Kauçuk topuklarla oturan klavyenin bırakın kayması ağırlığının da etkisiyle yerinden oynatması bile zor, oyun başında ani hareketler yapan biri olarak bu konuda beğenimi kazandı. Bacaklar da aynı şekilde kauçuk kaplılar. Sonuç olarak klavye masada bir oraya bir buraya gitmiyor, masayı da çizmiyor.

Şimdi mekanik klavyenin görünümü ve barındırdığı teknolojilerden bahsedelim biraz. B740A'nın görünümü ve malzeme kalitesi için en baştan şunları söyleyebilirim; keskin çizgiler ve yüksek malzeme kalitesi.





Zevkler ve renkler farklı tabii ancak dışarıya çıkıntı yapan köşeler, köşelerde yer verilen vidalar, ana gövde ve bileklik arasındaki boşluk ile şahsen başarılı bir robotik tasarım ortaya konulduğunu düşünüyorum.





Gri şeritler süslenen klavyeye piyano siyahı malzeme hakim. Bazı mekanik klavyelerde yer bile verilmese de bu klavyede kendine geniş bir yer bulan bileklik kısmı da aynı malzemeden, tutucu bir dokuya sahip olmasa da kaymaya mahal vermiyor. Bu malzemenin eksileri ise hayli iz tutması ve çizilmeye açık bir yapıda olması, gülü seven dikenine katlanır misali bu görünüme değer dezavantajlar.





Bilekliğin ortasında ise gri yüzeyde tek renk aydınlatmalı Bloody logosuna yer verilmiş, temel bildirim ışıkları ise mavi ledlerle aydınlatılmış.





Sıra geldi klavyenin en can alıcı kısmına, tuşlar. Öncelikle klavyenin Türkçe Q dizilimiyle geldiğini belirtelim, bazı üreticilerin ürünlerini Türkiye’de satmalarına rağmen Türkçe harflere yer vermediklerini düşünürsek bu konuda Bloody’yi tebrik etmek gerekir diye düşünüyorum, yalnız Türkçe harfle, şekilleri ve büyüklükleriyle biraz sırıtıyorlar gibi.





F tuşlarının üzerine ses ayarı, müzik geçme, durdurma ve oyun modu fonksiyonları atanmış. Klavye oyun moduna alındığında ise klasik klavyelerde birden tuşa basıldığı durumlarda yongasetinin sinyalleri yeterince hızlı işleyememesinden oluşan gecikmeyi engelleyen anti-ghosting devreye giriyor. Bu butonları FN tuşu kombinasyonuyla kullanabildiğinizi de ekleyelim.





Çift kat boyalı tuşların verdiği malzeme kalitesi hissiyatı segmentinden beklenecek düzeyde, iyiler. Malzemeleri itibarıyla kir tutmaya müsait bulduğum tuşları belki biraz insafsızca tırnaklamama rağmen herhangi bir çizik oluşmadı, tabii tuşların gerçek kalitesini görmek için çok uzun süreli kullanım yapmak gerekiyor.





Tuş sesleri ise mekanik klavyelerde alışılagelmiş seviyede, normal klavyelere göre hayli sesliler. İlk mekanik klavye deneyiminiz olacaksa eğer bir oyuncu olarak tuş sesleri hoşunuza bile gidebilir ama oyun videoları da çeken bir oyuncuysanız şunu belirteyim, klavye sesi kullandığınız mikrofona göre ses kaydına yansıyabiliyor.





Tuşların basılması için gereken mesafe ise sadece 1.5mm. Mekanik klavyeler için bir genelleme yapacak olursa normal değerin 2.2mm kadar olduğunu söyleyebilirim. İşin özü, tuş çok derine gitmeden basıldığını algılamış oluyor, haliyle daha hızlı tepkiler verebiliyorsunuz. Elim klavye üstünde dalıp gittiğim durumlarda farkında olmadan tuşlara bastığıma çoğu kez şahit oldum.





Mekanik klavyelerde dikkat edilen önemli ölçütlerden biri de tuş anahtarları ve ömürleri oluyor, sonuçta mekanik klavyeler normal klavyelere göre pahalılar ve oyuncu olarak oyun tempomuza ayak uydurabilecek uzun ömürlü bir klavye arayışında oluyoruz. Bloody B740A’ın bu konuda liderliği göğüslenebilecek bir şekilde 100 milyona kadar vuruş ömrü sunduğu belirtiliyor. Rakiplerinden Logitech G910’da bu sayı 70 milyon, Razer Blackwidow ve Steelseries Apex M800’de 60 milyon, Corsair Strafe ve Thermaltake Poseidon ZX’de 50 milyon.

Bloody B740A’nın sunduğu 100 milyonluk vuruş ömrü ilk etapta abartılı görünmüyor değil ancak tuşların ardındaki yeni teknolojiye ve yer verilen ince detaylara indiğimizde işin asıl yüzü ortaya çıkıyor.





Mekanik klavye kullanıcıları arasında hangi anahtar sistemin daha iyi olduğu büyük tartışmaların yaşandığı bir başlık. Piyasadaki çoğu mekanik klavyede yer verilen Cherry MX anahtarların, Black, Red ve Brown başta olmak üzere birçok çeşidi bulunuyor. Oyuncu klavyelerinde az basış gücü gerektirdikleri, hızlı oldukları için en çok karşılaştığımız ve oyuncuların en çok tercih ettiği anahtar türü ise genelde Cherry MX RED oluyor.





Bloody B740A’da kullanılan anahtar sistemi ise şahsen gelecekteki mekanik klavyelere yön verebileceğini düşündüğüm İnfrared teknolojisinden yararlanıyor. Hem uzun kullanımda oksitlenip ömrü tükenen metal anahtarları, hem de sekmeden oluşan sesi ve 18 - 30ms arasındaki gecikmeyi ortadan kaldıran optik anahtarlara Bloody tarafında Light Strike adı verilmiş. Tepkiler için infrared sensörleri kullanan bu anahtar sisteminin yapısında metal ve metal teması yok, haliyle oksitlenme gibi bir durum da yok, sekme sesi ve gecikmesi de haliyle ortadan kalkmış. Tüm bu faktörlerle 0.2 milisaniyelik bir tepki süresi yakalanmış, açıkçası muazzam, benzeri rakiplerinden Logitech G910’un 3 milisaniyelik tepki süresinden kat kat iyi.





Bloody, kendi klavyenizle tepki süresini karşılaştırabilmemiz için Bloody PK yazılımını resmi sitesi üzerinden sunmuş. Normal bir klavyeyle yaptığım testlerde aradaki farkın hayli yüksek olduğunu görüyoruz.





Kutusundan ikinci bir set Q,W,E,R ve A,S,D,F tuşları çıkıyor. Turuncu kauçuktan imal edilen tuşlar petekli bir dokuya sahipler, aynı zamanda daha hızlı tepki için çok az olsa da daha kısalar. Normal tuşlardan daha tutucular belki ama beklediğim kadar değiller, daha yumuşak bir kauçuğa verilip tutuculuk arttırılabilirmiş.





İncelemenin başından bu yana klavyenin renkli aydınlatmaları dikkatinizi çekmiştir, aklınızdan değişik renklerle farklı aydınlatma kombinasyonları da geçmiştir mutlaka ancak klavye aydınlatmaları monochrome, yani her tuşun kendine ait aydınlatması olsa da tek renk aydınlatmaya sahipler. Bu da istediğiniz tuşu istediğiniz renge ayarlayamayacağınız, renk konusunda bir özelleştirme yapamayacağınız anlamına geliyor.





Tuşların ışık şiddetleri ise az, karanlık ortamlarda, gece maratonlarında görevlerini yerine getiriyorlar ama iyi aydınlatılmış bir ortamda pek de görünür değiller. İstendiği takdirde FN ve F12 kombinasyonu ile kapatılabiliyorlar, FN ve aşağı yukarı yön tuşlarıyla şiddetleri ayarlanabiliyor. Bu tarafta takıldığım konu ise ses ayarı ve diğer multimedya butonlarının aydınlatılmayışı, karanlıkta bu tuşlara da ihtiyacımız oluyor.





Klavyenin diğer bir dikkat çeken özelliği toza ve sıvıya karşı dayanıklı olması. Bu korumayı sağlamak için infrared anahtarların etrafı 6 milimetre kadar yükseltilmiş. Bunu test etmek adına belki biraz insafsızca oldu ama klavyeye bol bol su boca ettim, yaklaşık iki şişe kadar.

Su ile sınadıktan sonra tüm tuşları teker teker denedim. Bu kadar sıvı temasından sonra birkaç tuş bozulur diye tahmin etmiştim ancak Bloody’nin sıvılara karşı koruması hayli iyi çıktı. Klavyeyi temizlemek için de yerinden oynatmadan, kullanmayıp kurumasını beklemekte fayda var. Kendiniz kurutmak isterseniz bir bezle kurutabilirsiniz. Saç kurutma makinesiyle kurutmaya çalışmayın zira butonların üzerindeki boyaya zarar verebilirsiniz.





Klavyeyi temizlemek için yaptığım şey ise gayet basit. Tuşları köşelerinden az bir kuvvet uygulayarak çıkartabiliyorsunuz. Çıkarması zor tek tuş space tuşu, zorlaştıran şey ise tuşun her iki yanından oturaklı bir şekilde basılabilmesi için vidalarla sabilenmiş olması, biraz uğraştırsa da klavyenin arkasından vidaları sökebilir, space tuşunu çıkarabilirsiniz.





Bloody B740A, Key Dominator adlı bir yazılımla desteklenmiş. Farklı tuşlara farklı görevler atayabildiğimiz bu arayüzde yüklü olarak gelen bazı macro ve kombolar var. Ama isterseniz kendi macro ve kombolarınızı oluşturabilir, bunları döngü içerisine sokabilirsiniz. Atanan tuşlar ise klavyenin içerisine kaydoluyor. Evet, B740A dahili bir hafızaya sahip, bu sayede her ne kadar taşınabilirliği az olsa da başka bilgisayarlarda yazılım kurmadan atanan tuşları kullanabiliyorsunuz. Macro ve komboları döngüye sokabildiğiniz için Bloody bazı çevrimiçi oyunlarda bunların başınıza bela açaçağını düşünmüş ki şöyle bir açıklama yapıyor. “Macro veya kombolar klavye belleğine kaydedildiği ve oradan işlenip geldiği için illegal olarak tespit edilemez.” Bu tezlerinin doğru olduğunu da söyleyebilirim.





Özetlemek gerekirse eğer Bloody B740A, tepkime süresiyle bulabileceğiniz en hızlı mekanik klavyelerden biri. Malzeme kalitesi, tuşların tepkisi ve barındırdığı teknolojilerle gerçekten üst sınıfta yer alabilecek cinsten. Tepkime süresi konusunda titiz oyuncuların listelerinde tepeye yerleşebilecek bir seçenek olmuş. Fiyatı ve segmentini göz önüne aldığımızda klavye aydınlatmasının rengini değiştiremiyor oluşumuz ise biraz can sıkıcı.





Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.



