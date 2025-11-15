Call of Duty Black Ops 7 hikaye modu durdurulamıyor!

Tam Boyutta Gör Activision, Black Ops 7 hikaye modunun sürekli online olacağını duyurduğundan beri, oyuncular bunun tartışmalı bir karar olduğuna inanıyordu. Oyunun çıkış yapmasıyla birlikte bunun etkileri ortaya çıkıyor. Hikayede ne yapıyor olursanız olun veya ne kadar yoğun bir savaşta olursanız olun, bir güncelleme olması durumunda oyun kesintiye uğrayabilir.

Hikaye modunda oynarken aniden güncelleme gelebilir!

CoD Black Ops 7’de hikaye modunun sürekli online olması nedeniyle, oyun herhangi bir zamanda duraklatılamıyor. Menü açıldığında oyun arka planda çalışmaya devam ediyor. Çok hızlı bir şekilde duraklatılamaması can sıkıcı çünkü; bu süre zarfında öldürülürseniz, ilerlemenizin bir kısmını kaybediyor ve görevin bir kısmını tekrar yapmak zorunda kalıyorsunuz.

Bu sürekli çevrimiçi mod, Worlds Collide oyun sonu için eklendi. Bu oyun sonu, ana hikaye görevlerinden sonra başlıyor ve aynı zamanda co-op modda da oynanabiliyor ve oyuncuların diğer Black Ops 7 oyun modlarında kullanabilecekleri eşyaların kilidini açmalarına olanak tanıyor. Aynı dünyada başka oyuncular da çevrimiçi olsa da, PvP modu yok.

