    EA Sports FC 26, PlayStation’da yüzde 50 indirime girdi

    EA Sports FC 26, PlayStation'da bugüne kadarki en büyük indirime girdi. Yaklaşık 2 ay önce piyasaya sürülen FC 26'nın fiyatına yüzde 50 indirim uygulanıyor.        

    EA Sports FC 26, PlayStation’da yüzde 50 indirime girdi Tam Boyutta Gör
    Eski adıyla FIFA yeni adıyla EA Sports FC serisinin en yeni oyunu EA Sports FC 26, PlayStation Store’da yüzde 50 oranında indirime girdi. FC 26’yı 1.449 TL’ye satın alabilirsiniz.

    FC 26 Standart Sürüm: 1.449 TL

    PlayStation Store’da başlayan “Kasım Tasarrufları” indirimi ile pek çok popüler oyunda olduğu gibi FC 26’da da büyük indirim yapıldı. FC 26’nın Standart Sürümü PS5 ve PS4 için yüzde 50 indirimle 2.899 TL’den 1.449 TL’ye indi. EA Play aboneliği bulunanlara yüzde 10 ek indirim yapılıyor ve fiyatı 1.304 TL’ye düşüyor.

    Satın almak için: https://www.playstation.com/tr-tr/games/ea-sports-fc/

    Ultimate Sürüm’de ise herhangi bir indirim yapılmadı. İndirimler 2 Aralık 03.00’e kadar devam edecek.

    EA Sports FC 26’nın Xbox ve PC versiyonunda ise şu an herhangi bir indirim bulunmuyor. Önümüzdeki hafta bu platformlarda yüzde 50 oranında indirim başlayacaktır.

    Sorgu:

