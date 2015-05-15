Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Blu-Ray / DVD Player ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Blu-ray Disc Association, Ultra HD Blu-ray standardının özelliklerini belirledi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,5b
1
13
Blu-Ray / DVD Player
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Blu-ray Disc Association, Ultra HD Blu-ray standardının özelliklerini belirledi
Blu-ray disk teknolojinin geliştirilmesi ve lisanslanması amacıyla oluşturulan endüstri konsorsiyumu Blu-ray Disc Association, resmi olarak Ultra HD Blu-ray standardının özelliklerini belirlediğini duyurdu.
Artık kesinleştiği üzere yeni nesil "Ultra HD Blu-ray" diskler 4K (Maksimum 3840x2160 piksel) videoları bünyelerinde barındırabilecek ve çift katmanda 66GB, üç katmanda ise 100GB veri depolayabilecek. Yeni standart tüm detaylarına "Ev eğlencelerini daha gerçekçi kılacak geleceğin televizyon teknolojisi; ”HDR TV” konumuza yer verdiğimiz üzere HDR yani yüksek dinamik aralığa sahip içeriklere de destek verecek ve ayrıca yüksek kare hızına sahip videolar da karşımıza çıkacak. Geniş renk gamut desteği getirecek olan yeni standart, aynı zamanda obje tabanlı gelişmiş ses deneyimiyle de oldukça etkili bir multimedya deneyimi ortaya koyabilecek.
Yeni nesil UHD Blu-ray oynatıcıların geriye doğru uyumlu olduğunu belirten konsorsiyum, üreticiler için lisanslama işlemlerine ise önümüzde yaz ayları içerisinde başlayacak.

http://techreport.com/news/28266/4k-and-hdr-video-arrive-on-ultra-hd-blu-ray-discs Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FerdosParadise 4 yıl
Dolby Atmos : Obje tabanlı gelişmiş ses deneyimi ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FerdosParadise 4 yıl
Dolby Atmos : Obje tabanlı gelişmiş ses deneyimi ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-BE73ABCD2 4 yıl
En iyi goruntu kalitesi bluray dadır. internetten indirdiğiniz sıkıştırılmış mkv filmlerde bu kaliteyi alamazsınız. Bitrate farkı var.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 4 yıl
optik medya geleceği fazla parlak olmayan bir teklonoji. flaş bellekler taşınabir diskler kartlar dijital içeri derken gelecekte ihtiyaç kalmayabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 4 yıl
Ben artık optik diskleri gereksiz buluyorum. Korsana teşvik açısından değil orjinal alıp izleyeceksen de dijital ortamda satın alıp izleyebilirsin. Smart TV ler de yaygınlaşmışken hala optik disklere takılı kalmak saçma geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FreeRun 4 yıl
ben hala bu aç gözlü firmaların nasıl 2k yı atlayıp 4k ya geçtiklerini anlamaya çalışıyorum, halbuki 2k ile piyasayı çöplüğe çevirip parayı cebe indirip en bir 5 yıl piyasayı dömine ederler diye düşünüyordum.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl FreeRun
FreeRun

ben hala bu aç gözlü firmaların nasıl 2k yı atlayıp 4k ya geçtiklerini anlamaya çalışıyorum, halbuki 2k ile piyasayı çöplüğe çevirip parayı cebe indirip en bir 5 yıl piyasayı dömine ederler diye düşünüyordum.

Merak etmeyin Samsung ve LG yeni demolarıyla o işi üstlendi zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 4 yıl
4K'Yı es geçip 8K ya geçmemiz lazım ki etraf donanım çöplüğüne dönmesin :)
O değilde bu diskler 8K için yeterli olacak mı acaba,çıkarmışken bari 8K yıda düşünüp çıkarsalardı.
8k çıkınca yeni standart getireceklerse boşuna masraf gerçektende.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rtsbora 4 yıl
Full HD sonrası pek çok görüntü standardı hayatımıza girmişti. Bunlardan birinin yaygınlaşması bakımından bu adım güzel oldu.
Yalnız piksel youğunluğu bakımından en yüksek 4K çözünürlük olan 4096×2160 neden tercih edilmemiş? Bilen var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UltimateEchelon 4 yıl
Biz hala dvd kullanalım . Üzerine bluray çıkmıştı şimdi bi de bu çıktı yavaş yavaş standart hale getirmek gerek blu-rayi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5478 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Blu-Ray / DVD Player
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "Sonsuz" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Ahmet ve Osman İnceliyor 4 yıl Haftanın iOS oyun ve uygulamaları video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Samsung Galaxy Note 10'un tasarımını
DonanımHaber
Samsung 6G çalışmalarına başladı
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim