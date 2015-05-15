Blu-ray Disc Association, Ultra HD Blu-ray standardının özelliklerini belirledi

Haber Editörü
Blu-ray disk teknolojinin geliştirilmesi ve lisanslanması amacıyla oluşturulan endüstri konsorsiyumu Blu-ray Disc Association, resmi olarak Ultra HD Blu-ray standardının özelliklerini belirlediğini duyurdu.
Artık kesinleştiği üzere yeni nesil "Ultra HD Blu-ray" diskler 4K (Maksimum 3840x2160 piksel) videoları bünyelerinde barındırabilecek ve çift katmanda 66GB, üç katmanda ise 100GB veri depolayabilecek. Yeni standart tüm detaylarına "Ev eğlencelerini daha gerçekçi kılacak geleceğin televizyon teknolojisi; ”HDR TV” konumuza yer verdiğimiz üzere HDR yani yüksek dinamik aralığa sahip içeriklere de destek verecek ve ayrıca yüksek kare hızına sahip videolar da karşımıza çıkacak. Geniş renk gamut desteği getirecek olan yeni standart, aynı zamanda obje tabanlı gelişmiş ses deneyimiyle de oldukça etkili bir multimedya deneyimi ortaya koyabilecek.
Yeni nesil UHD Blu-ray oynatıcıların geriye doğru uyumlu olduğunu belirten konsorsiyum, üreticiler için lisanslama işlemlerine ise önümüzde yaz ayları içerisinde başlayacak.
http://techreport.com/news/28266/4k-and-hdr-video-arrive-on-ultra-hd-blu-ray-discs Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Merak etmeyin Samsung ve LG yeni demolarıyla o işi üstlendi zaten.
O değilde bu diskler 8K için yeterli olacak mı acaba,çıkarmışken bari 8K yıda düşünüp çıkarsalardı.
8k çıkınca yeni standart getireceklerse boşuna masraf gerçektende.