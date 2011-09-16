Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Boeing firması 787 Dreamliner serisi uçaklarında eğlence sistemi olarak Android kullanma kararı aldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
3,5b
1
11
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mobil işletim sistemleri ilk yayına başladıkları günden bu yana görsel ve fonksiyonel olarak büyük gelişme kaydetti. Özellikle Android ve iOS işletim sistemleri popülerlikleri sayesinde geniş kitleler tarafından benimsendi ve geliştirilmeleri konusunda daha fazla yatırım yapıldı. Sadece son kullanıcı alanında değil farklı hizmet sektöründeki firmalar tarafından da içerik sunumlarında tercih edilmeye başlandı.

Otomotiv sektörü ve havayolu şirketleri Android işletim sisteminin farklı versiyonlarını müşterilerine sunuyor. Bunlardan birisi uçak üretim devi Boeing.

Boeing şirketi 787 Dreamliner serisi uçaklarında uçak içi eğlence sisteminde Android işletim sistemi kullanma kararı aldı. Gövdesi tamamen kompozit yani plastik malzemeden imal edilen ilk yolcu uçağı Boeing 787 Dreamliner kabul ediliyor.
Bu sistem bir sunucu ve koltuk arkası istemci ekranlarından oluşuyor. Her iki tarafta da Android yüklü ve iletişim bu şekilde kuruluyor. 

Yeni sistemde uçuş sınıflarına göre ekrenlar da farklılık gösterecek.Ekonomi sınıfında ekranlar dokunmatik olacak. Bussiness ve first class kabinlerinde büyük ekranlar kullanılacağı için dokunmatik değil tuş kontrollü olacak. Sistemlerin tedarik ortağı ise Panasonic firması. Yolcular bu sayede pek çok uygulamaya koltuklarındaki ekranlar sayesinde erişebilecek. 

Sistemin entegre edildiği uçakların ne zaman hizmete gireceği hakkında bilgi yok. Ancak test süreci devam ediyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Adam Lallana 8 yıl en beğenilen
Napicaklardi iOS kurup kisitli kisitli mi eglendiriceklerdi insanlari? Ucak havadayken jb yapmaya ugrasirlardi artik.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
*Professor Chaos*
Napicaklardi iOS kurup kisitli kisitli mi eglendiriceklerdi insanlari? Ucak havadayken jb yapmaya ugrasirlardi artik.

Sen yorum yapma böyle konularda bence :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gokooo 8 yıl
Açık kaynak kodlu koltuk arkası ekranını napıcak overclock mu yapacaklar?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crashday 8 yıl

gokooo
Açık kaynak kodlu koltuk arkası ekranını napıcak overclock mu yapacaklar?

Belki de custom rom kurup yaparlar overclock.kim bilir belki kendi romlarını bile uazıp kullanabilirler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 8 yıl gokooo
gokooo

Açık kaynak kodlu koltuk arkası ekranını napıcak overclock mu yapacaklar?


Özgürlük her zaman zevklidir, uçağın koltuğunun arkasında olsa bile
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selcuk20 8 yıl
Haberin resmindeki uçak üzerinde Android'i görünce güldüm :) Komik olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Adam Lallana 8 yıl en beğenilen
Napicaklardi iOS kurup kisitli kisitli mi eglendiriceklerdi insanlari? Ucak havadayken jb yapmaya ugrasirlardi artik.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
"Gövdesi tamamen kompozit yani plastik malzemeden imal edilen ilk yolcu uçağı Boeing 787 Dreamliner kabul ediliyor."
Plastik değil CarbonFiber
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardacakko 8 yıl
Carbon fiber olduğunu nerden biliyosun uçak sektöründe plastic composite ler her zaman kullanılır hatta bazı plastik kompositler carbon fiberden daha sağlam ve hafiflerdir şu an adlarını hatırlamıyorum istersen notlarıma bakıp yazabilirim o malzemeleri buraya
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 8 yıl
GNU/Linux'u bu yüzden seviyorum, kol saatlerinden televizyonlara kadar her şeye girebiliyorlar. Tabi GNU/Linux'u en iyi kullanan firmalardan biri de Google
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktay7272 8 yıl
Android gerçekten hızlı ve kararlı adımlarla büyümeye devam ediyor gitgide kalitesinide arttırıyor bravo Google Tebrikler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3459 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, android ve ttnet
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Asus WL-330N3G router video inceleme 8 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -13- 8 yıl HTC'nin 10.1-inç büyüklüğündeki ilk tableti Jetstream'i inceledik 8 yıl Sony Ericsson'un oyun telefonu Xperia Play'i inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim