Boeing firması 787 Dreamliner serisi uçaklarında eğlence sistemi olarak Android kullanma kararı aldı

Mobil işletim sistemleri ilk yayına başladıkları günden bu yana görsel ve fonksiyonel olarak büyük gelişme kaydetti. Özellikle Android ve iOS işletim sistemleri popülerlikleri sayesinde geniş kitleler tarafından benimsendi ve geliştirilmeleri konusunda daha fazla yatırım yapıldı. Sadece son kullanıcı alanında değil farklı hizmet sektöründeki firmalar tarafından da içerik sunumlarında tercih edilmeye başlandı.





Otomotiv sektörü ve havayolu şirketleri Android işletim sisteminin farklı versiyonlarını müşterilerine sunuyor. Bunlardan birisi uçak üretim devi Boeing.





Boeing şirketi 787 Dreamliner serisi uçaklarında uçak içi eğlence sisteminde Android işletim sistemi kullanma kararı aldı. Gövdesi tamamen kompozit yani plastik malzemeden imal edilen ilk yolcu uçağı Boeing 787 Dreamliner kabul ediliyor.

Bu sistem bir sunucu ve koltuk arkası istemci ekranlarından oluşuyor. Her iki tarafta da Android yüklü ve iletişim bu şekilde kuruluyor.





Yeni sistemde uçuş sınıflarına göre ekrenlar da farklılık gösterecek.Ekonomi sınıfında ekranlar dokunmatik olacak. Bussiness ve first class kabinlerinde büyük ekranlar kullanılacağı için dokunmatik değil tuş kontrollü olacak. Sistemlerin tedarik ortağı ise Panasonic firması. Yolcular bu sayede pek çok uygulamaya koltuklarındaki ekranlar sayesinde erişebilecek.





Sistemin entegre edildiği uçakların ne zaman hizmete gireceği hakkında bilgi yok. Ancak test süreci devam ediyor.