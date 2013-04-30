BotObjects, dünyanın ilk tam renkli üç boyutlu yazıcı modelini duyurdu

Özellikle son zamanlarda Kickstarter üzerinde karşımıza çok fazla sayıda çıkan ve eskiye oranla düşen fiyatları ile gündeme gelen üç boyutlu yazıcı modellerine, BotObjects firması tarafından yeni bir model eklendi.

Firma tarafından dünyanın ilk tam renkli üç boyutlu yazıcı modeli olarak lanse ettiği ve ProDesk3D ismine sahip olan cihaz, öncelikle şu ana kadar geliştirilen en şık üç boyutlu masaüstü yazıcı modelleri arasında gösteriliyor. Üç boyutlu baskılar için PLA, ABS ya da PVA malzemelerini kullanan ve 25 mikro seviyesinde baskı yapabilen cihaz, normal mürekkep yazıcıları gibi 5 farklı renge sahip PLA kartuş sistemi ile istenilen renkleri karıştırarak kullanıma hazır hale getirebiliyor.

Karmaşık kuruluma sahip olmayan ve kendi kendini kalibre edebilen "Self Calibration Software" sistemiyle beraber olarak gelen ProDesk3D, üst seviye sonuçlar sağlayan "Tri-Fan" sistemiyle kasa içeresinde doğru hava akımı sağlıyor ve alüminyum kasa yapısı ile sağlam bir gövde kalitesi ortaya koyuyor.

Kullanıcıların üç boyutlu tasarımlarını ProDesk3D yazıcı içerisine aktarmasına imkan veren "ProDesk3D ProModel" isimli 3D baskı programı da yanında gelen dünyanın ilk tam renkli üç boyutlu yazıcı modelinin fiyatı henüz belli olmasa da, 2000$ civarında bir fiyat etiketine sahip olarak Haziran ayında piyasaya çıkması bekleniyor.

http://botobjects.com