Kim Nerede?
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BotObjects, dünyanın ilk tam renkli üç boyutlu yazıcı modelini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
560
1
4
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

BotObjects, dünyanın ilk tam renkli üç boyutlu yazıcı modelini duyurdu
Özellikle son zamanlarda Kickstarter üzerinde karşımıza çok fazla sayıda çıkan ve eskiye oranla düşen fiyatları ile gündeme gelen üç boyutlu yazıcı modellerine, BotObjects firması tarafından yeni bir model eklendi.
Firma tarafından dünyanın ilk tam renkli üç boyutlu yazıcı modeli olarak lanse ettiği ve ProDesk3D ismine sahip olan cihaz, öncelikle şu ana kadar geliştirilen en şık üç boyutlu masaüstü yazıcı modelleri arasında gösteriliyor. Üç boyutlu baskılar için PLA, ABS ya da PVA malzemelerini kullanan ve 25 mikro seviyesinde baskı yapabilen cihaz, normal mürekkep yazıcıları gibi 5 farklı renge sahip PLA kartuş sistemi ile istenilen renkleri karıştırarak kullanıma hazır hale getirebiliyor.
Karmaşık kuruluma sahip olmayan ve kendi kendini kalibre edebilen "Self Calibration Software" sistemiyle beraber olarak gelen ProDesk3D, üst seviye sonuçlar sağlayan "Tri-Fan" sistemiyle kasa içeresinde doğru hava akımı sağlıyor ve alüminyum kasa yapısı ile sağlam bir gövde kalitesi ortaya koyuyor.
Kullanıcıların üç boyutlu tasarımlarını ProDesk3D yazıcı içerisine aktarmasına imkan veren "ProDesk3D ProModel" isimli 3D baskı programı da yanında gelen dünyanın ilk tam renkli üç boyutlu yazıcı modelinin fiyatı henüz belli olmasa da, 2000$ civarında bir fiyat etiketine sahip olarak Haziran ayında piyasaya çıkması bekleniyor.

http://botobjects.com Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nefermu 6 yıl
Buda Bizim Yazıcımız SigmaBot
3byazici.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetoguzderin 6 yıl
Cubify Cube 3D'den çok büyük değilse yani bir masaya sığacak kadar büyükse süper bir cihaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Leb_Lebi 6 yıl
kartuşları da 300-500 dolar arası bir fiyat etiketine sahip olur
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
R-10 6 yıl
çok üst seviye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Samsung Galaxy S4'ün tasarım öyküsü "Daha önce gördüğünüz hiç bir şeye benzemiyor" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Hearthstone'un Yeni Genişleme Paketi Saviors of Uldum Duyuruldu
Bölüm Sonu Canavarı
PlayStation Plus Temmuz 2019 Ücretsiz Oyunlarında Değişiklik Var
Bölüm Sonu Canavarı
İlaçlarımı alamıyorum! (YARDIM DH)
DH Forum
İmamoğlu İstanbul'lular İçin İstedi Ama Reddedildi...
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim