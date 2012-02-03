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Bouncer, Android Market'i daha güvenli hale getiriyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
enderc
Haber Editörü
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Android işletim sisteminin popülerliği gün geçtikçe artarken, işletim sisteminin ve özellikle uygulama mağazasındaki uygulamaların güvenliği de hararetli bir şekilde tartışılmaya devam ediyor. Apple'ın AppStore da uyguladığı katı kurallara kıyasla Android Market'in Google tarafından yeterince denetlenmediğinden ve kötü amaçlı yazılımların sayısından şikayetçi olan kullanıcılar için bugün Google resmi blog'unda Bouncer servisi hakkında bilgiler verildi.
Bouncer, Google tarafından geliştirilen ve tamamen Google sunucuları üzerinde çalışan bir servis. Bir güvenlik botu olarak değerlendirebileceğimiz Bouncer, Android Market'e yüklenen uygulamaları ve geliştirici hesaplarını denetleyerek, içerisindeki uygulamanın zararlı olup olmadığını kontrol ediyor.
2011 yılının ortalarından beri aktif olan Bouncer, aktif olduğu tarihten bu yana Android Market'den indirilen zararlı uygulamaların oranını % 40 düşürmüş durumda. Android ekosistemindeki güvenlik açıklarının yanısıra üreticilerin geliştirdiği yazılımlarda bulunan güvenlik açıkları da son dönemde kullanıcıların bir kısmını tedirgin etmiş durumda.

http://www.dailytech.com/Google+Introduces+New+Android+Security+System+Bouncer/article23930.htm Yorum Yaz
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teksalih 7 yıl en beğenilen
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xLmNt13 7 yıl
evt iyi olur birde iyi ve uygun fiyata virüs programı olsa süper olur :)
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Rainbow6 7 yıl
Sonuda bisiler yapti o kadar tartistik burda ama googlenin kendiside resmen virus gibi calisiyo ozelikle yeni sozlesmesi nabacak milletin gonderdigi mesajlari telefon numaralarini falan cok merak ediyorum .. markettede cok sacma isteklerde bulunan uygulamlar var gecen bi oyun indricem telefon konusmalariyla ilgili izin istiyor ne alaka yaw
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E_Aydin35 7 yıl
2011 yılının ortalarından beri aktifmiş o zamanlar üstünde durmakla kafa yormuyorlarda suç oranı artınca mı oluyorlar? ..
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gFalcon 7 yıl
Apple'daki kadar kati olmasa da Android Market'e de sinirlamalar lazim. Sexy Girls HD gibi uygulamalardan gecilmiyor ortalik.
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grknstr 7 yıl
kesinlikle olması gereken birşey.ics ile umarım android çok büyük bir çıkış yaparda ios a kafa tutar hale gelir.gerçi bu zor bir ihtimal ama sistem canavarı olmasından bi vazgeçse şu android denilen meret!
galaxy note kullanıcısı olarak sormak istiyorum android sana:
sen nasıl bu kadar ram ve işlemciyi yiyebiliyorsun? (büyük başarı valla)
he birde yapılan cihazlara adam gibi destek verilmesinden yanayım.bu da apple ın yaptıgı en iyi şeylerden bitanesi.android bunları anca versiyon 7 gelirse o zaman yapmış olur ki, ozamanda apple ios a naapmış olur orasını bilemem
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teksalih 7 yıl en beğenilen
Kim ne derse desin arcelik
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