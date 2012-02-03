Bouncer, Android Market'i daha güvenli hale getiriyor

Bouncer, Google tarafından geliştirilen ve tamamen Google sunucuları üzerinde çalışan bir servis. Bir güvenlik botu olarak değerlendirebileceğimiz Bouncer, Android Market'e yüklenen uygulamaları ve geliştirici hesaplarını denetleyerek, içerisindeki uygulamanın zararlı olup olmadığını kontrol ediyor.

http://www.dailytech.com/Google+Introduces+New+Android+Security+System+Bouncer/article23930.htm

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Android işletim sisteminin popülerliği gün geçtikçe artarken, işletim sisteminin ve özellikle uygulama mağazasındaki uygulamaların güvenliği de hararetli bir şekilde tartışılmaya devam ediyor. Apple'ın AppStore da uyguladığı katı kurallara kıyasla Android Market'in Google tarafından yeterince denetlenmediğinden ve kötü amaçlı yazılımların sayısından şikayetçi olan kullanıcılar için bugün Google resmi blog'unda Bouncer servisi hakkında bilgiler verildi.2011 yılının ortalarından beri aktif olan Bouncer, aktif olduğu tarihten bu yana Android Market'den indirilen zararlı uygulamaların oranını % 40 düşürmüş durumda. Android ekosistemindeki güvenlik açıklarının yanısıra üreticilerin geliştirdiği yazılımlarda bulunan güvenlik açıkları da son dönemde kullanıcıların bir kısmını tedirgin etmiş durumda.