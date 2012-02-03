Bouncer, Android Market'i daha güvenli hale getiriyor

Haber Editörü
Bouncer, Google tarafından geliştirilen ve tamamen Google sunucuları üzerinde çalışan bir servis. Bir güvenlik botu olarak değerlendirebileceğimiz Bouncer, Android Market'e yüklenen uygulamaları ve geliştirici hesaplarını denetleyerek, içerisindeki uygulamanın zararlı olup olmadığını kontrol ediyor.2011 yılının ortalarından beri aktif olan Bouncer, aktif olduğu tarihten bu yana Android Market'den indirilen zararlı uygulamaların oranını % 40 düşürmüş durumda. Android ekosistemindeki güvenlik açıklarının yanısıra üreticilerin geliştirdiği yazılımlarda bulunan güvenlik açıkları da son dönemde kullanıcıların bir kısmını tedirgin etmiş durumda.
http://www.dailytech.com/Google+Introduces+New+Android+Security+System+Bouncer/article23930.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
galaxy note kullanıcısı olarak sormak istiyorum android sana:
sen nasıl bu kadar ram ve işlemciyi yiyebiliyorsun? (büyük başarı valla)
he birde yapılan cihazlara adam gibi destek verilmesinden yanayım.bu da apple ın yaptıgı en iyi şeylerden bitanesi.android bunları anca versiyon 7 gelirse o zaman yapmış olur ki, ozamanda apple ios a naapmış olur orasını bilemem