Braun 799cc-7 tıraş makinesi inceleme "Yeni nesil tıraş"

Genel Yayın Yönetmeni
Tamamen yıkanabilir, kendini otomatik temizleyebilen, özel titreşim motoru ve bıçak yapısı ile farklılaşan Braun yeni 7 serisi tıraş makinesi Braun 799cc-7 test masamızda.
Braun 799cc, saniyede 10000 titreşim oluşturan ve yüz kıvrımlarına uyum sağlayabilen kafası yanında su geçirmez yapısıyla ilgi çekici bir tıraş makinesi.
Özel bir hazne ile birlikte gelen makinenin, en altında şarj ve hijyen durumunu gösteren mini bir ekran yer alıyor. Makineyi hijyenik tutmak için musluk altında yıkayabileceğiniz gibi özel solüsyon eklenen haznesine koyarak yıkanma işleminin otomatik gerçekleşmesini de sağlayabiliyorsunuz.
Hazne içine konan solisyonlar özel olarak satılıyor ve bu paketleri hazneye eklemek oldukça kolay. Tek yapmanız gereken hazneyi kaldırıp ilgili kartuşu bölmeye yerleştirmek oluyor.
Alkol tabanlı temizlik solüsyonu 30 tam yıkama döngüsü boyunca kullanılabiliyor. 60 döngü sunan ikili paketin video çekildiği tarihteki fiyatı ise 24TL civarında. Eğer para vermem derseniz tıraş makinesini musluğun altına sokup yıkayabilirsiniz de. Hazne hijyen seviyesine göre yıkama yoğunluğunu belirleyerek özel solüsyonla kafayı yıkayıp temizledikten sonra kurutarak tekrar kullanıma hazır hale getiriyor.
Kesimin hassasiyet ayarı güç butonun yanındaki 2 düğme ile sağlanabiliyor. Soldaki düğme daha hassas sağdaki düğme ise daha hızlı tıraş isteyenler için motor çalışma seviyeleri sunuyor. Fakat konu tıraş makinesi olunca doğal olarak teknik terimler ve teknolojilerden çok tıraş yaparken nasıl bir deneyim sağladığı ana konu oluyor.
Bu yüzden makine gelir gelmez bir inceleme yapmak yerine uzun süre kullanıp sonrasında deneyimlerimi sizlerle paylaşmayı daha uygun gördüm. Yaklaşık 6 aydır kullandığım 799cc’de en beğendiğim kısım uzun tıraş seansları sonunda dahi en ufak tahriş yapmaması.
Pili 4-5 gün süren gezilerimde tekrar şarja ihtiyaç duymadan işimi görüyor. Taşıma çantasına koyup bavuluma koyuyorum ve gittiğim yerde tıraş sorunu yaşamıyorum.
Cihazın kendi kendini temizleme özelliği çok işimi görüyor. Hijyen göstergesi tamamen boşalana kadar yıkama özelliğini kullanmıyorum ve tek kartuş 1,5 - 2 ay boyunca işimi görüyor. Tabi kartuşa para vermek istemeyenler için yıkamak da bir çözüm fakat kartuş içindeki sıvının bıçakları yağladığını da belirtmek gerek.
Yani 1 kartuş alıp arada sırada da olsa makineyi o sıvı ile temizlemek ömrünü uzatacaktır. Sakal düzeni için tabi ki farklı bir sete daha sahibim ama makine üzerindeki bıyık sakal düzeltici de en azından köşeleri düzeltmekte iş görüyor. Burun kılları için kullanılması da olası.
Braun 799cc-7 benim gibi en az 2 günde bir tıraş olmak zorunda olanlar ve cildi çabuk tahriş olduğu için tıraş makinesi seçiminde zorlananlar için güzel bir çözüm olmuş. 6 aydır kullanıyorum makine ömrünü doldurana kadar da kullanmaya devam ederim diye düşünüyorum.Suya dayanıklı yapısı ile kolay temizlenmesi yanında hazne üzeride 5dk’da hızlı şarj ile tıraş imkanı sağlaması tam doluluk oranına ulaşmasının 60 dakika gibi kısa bir süre alması da günlük kullanımda işinizi kolaylaştıran detaylar oluyor.
Eğer şu sıra bir tıraş makinesi almayı planlıyorsanız en azından göz gezdirilecekler listenize 799-cc’i de eklemenizde fayda var.
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Artık şu isim geyiğini bırakın lütfen.
Donanimhaber.com bir teknoloji sitesidir ve elektrik ile çalışan her şey ilgi alanına girer.
Ev elektroniği bölümü forumun en canlı alanlarından biri.
Donanım incelemesini toptan bıraktınız vs demeden önce girin videolar sekmesine bakın bakalım son 3 ayda kaç anakart kaç işlemci videosu çıkmış sonra yazın.
Artık her farklı ürün altında şu isim takıntısını görmek gerçekten garip geliyor yıl olmuş 2016 hala sadece ekran kartı mı çekmemizi bekliyorsunuz?
Eğer böyle bir beklenti varsa yanlış yerdesiniz...
O zaman Mesut beyin mantığıyla: Çamaşır makinesi, klima, bulaşık makinası, buzdolabı da inceleyin.
Bu tür ürünler bariz reklam incelemeleri gibi geliyor.