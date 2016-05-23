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Braun 799cc-7 tıraş makinesi inceleme "Yeni nesil tıraş"

2 yıl
88,5b
1
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Tamamen yıkanabilir, kendini otomatik temizleyebilen, özel titreşim motoru ve bıçak yapısı ile farklılaşan Braun yeni 7 serisi tıraş makinesi Braun 799cc-7 test masamızda.
 
Braun 799cc, saniyede 10000 titreşim oluşturan ve yüz kıvrımlarına uyum sağlayabilen kafası yanında su geçirmez yapısıyla ilgi çekici bir tıraş makinesi.
Özel bir hazne ile birlikte gelen makinenin, en altında şarj ve hijyen durumunu gösteren mini bir ekran yer alıyor. Makineyi hijyenik tutmak için musluk altında yıkayabileceğiniz gibi özel solüsyon eklenen haznesine koyarak yıkanma işleminin otomatik gerçekleşmesini de sağlayabiliyorsunuz.
Hazne içine konan solisyonlar özel olarak satılıyor ve bu paketleri hazneye eklemek oldukça kolay. Tek yapmanız gereken hazneyi kaldırıp ilgili kartuşu bölmeye yerleştirmek oluyor. 
Alkol tabanlı temizlik solüsyonu 30 tam yıkama döngüsü boyunca kullanılabiliyor. 60 döngü sunan ikili paketin video çekildiği tarihteki fiyatı ise 24TL civarında. Eğer para vermem derseniz tıraş makinesini musluğun altına sokup yıkayabilirsiniz de. Hazne hijyen seviyesine göre yıkama yoğunluğunu belirleyerek özel solüsyonla kafayı yıkayıp temizledikten sonra kurutarak tekrar kullanıma hazır hale getiriyor.
Braun, 7 serisinin kafa yapısı üzerinde çok duruyor. Zira 10000 titreşim üreten motorun verdiği güç ve bir çok eksende hareket eden kafa özel bıçak sistemi ile birlikte sorunlu bölgelerde bile iyi sonuçlar almamızı sağlıyor. Bıçakların ortasında duran ve activelift olarak isimlendirilen metal kısım, sakalların optifoil olarak isimlendirilen özel kesici bıçaklara düzgün girmesini sağlarken bıçaklar içindeki farklı boylardaki iticiler sayesinde uzun ve kısa sakalların kesimi ayrı ayrı sağlanıyor.
Kesimin hassasiyet ayarı güç butonun yanındaki 2 düğme ile sağlanabiliyor. Soldaki düğme daha hassas sağdaki düğme ise daha hızlı tıraş isteyenler için motor çalışma seviyeleri sunuyor. Fakat konu tıraş makinesi olunca doğal olarak teknik terimler ve teknolojilerden çok tıraş yaparken nasıl bir deneyim sağladığı ana konu oluyor.
Bu yüzden makine gelir gelmez bir inceleme yapmak yerine uzun süre kullanıp sonrasında deneyimlerimi sizlerle paylaşmayı daha uygun gördüm. Yaklaşık 6 aydır kullandığım 799cc’de en beğendiğim kısım uzun tıraş seansları sonunda dahi en ufak tahriş yapmaması.
Tahriş yapmıyor derken kızarıklıktan öte tıraş kolonyası sürdüğünüzde dahi yüzünüzde yanan en ufak bir bölge olmuyor. Hatta makinenin oluşturduğu titreşim nedeniyle uzun kullanım sonunda yüz masajı yaptırmış gibi hissediyorum.
Pili 4-5 gün süren gezilerimde tekrar şarja ihtiyaç duymadan işimi görüyor. Taşıma çantasına koyup bavuluma koyuyorum ve gittiğim yerde tıraş sorunu yaşamıyorum.
Cihazın kendi kendini temizleme özelliği çok işimi görüyor. Hijyen göstergesi tamamen boşalana kadar yıkama özelliğini kullanmıyorum ve tek kartuş 1,5 - 2 ay boyunca işimi görüyor. Tabi kartuşa para vermek istemeyenler için yıkamak da bir çözüm fakat kartuş içindeki sıvının bıçakları yağladığını da belirtmek gerek.
Yani 1 kartuş alıp arada sırada da olsa makineyi o sıvı ile temizlemek ömrünü uzatacaktır. Sakal düzeni için tabi ki farklı bir sete daha sahibim ama makine üzerindeki bıyık sakal düzeltici de en azından köşeleri düzeltmekte iş görüyor. Burun kılları için kullanılması da olası.
Braun 799cc-7 benim gibi en az 2 günde bir tıraş olmak zorunda olanlar ve cildi çabuk tahriş olduğu için tıraş makinesi seçiminde zorlananlar için güzel bir çözüm olmuş. 6 aydır kullanıyorum makine ömrünü doldurana kadar da kullanmaya devam ederim diye düşünüyorum.
Suya dayanıklı yapısı ile kolay temizlenmesi yanında hazne üzeride 5dk’da hızlı şarj ile tıraş imkanı sağlaması tam doluluk oranına ulaşmasının 60 dakika gibi kısa bir süre alması da günlük kullanımda işinizi kolaylaştıran detaylar oluyor.
Eğer şu sıra bir tıraş makinesi almayı planlıyorsanız en azından göz gezdirilecekler listenize 799-cc’i de eklemenizde fayda var.

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Speed-Step 2 yıl en beğenilen Ray Kurzweil
skidproof

Sitenin adını Donanımhaber yerine Mesut's Beauty House olarak değiştirin ya da ayrı bir bölüm açsanız daha iyi olmaz mı? Donanım incelemelerini komple bıraktınız zatende bu kadar abartmayın bence.

Artık şu isim geyiğini bırakın lütfen.

Donanimhaber.com bir teknoloji sitesidir ve elektrik ile çalışan her şey ilgi alanına girer.

Ev elektroniği bölümü forumun en canlı alanlarından biri.

Donanım incelemesini toptan bıraktınız vs demeden önce girin videolar sekmesine bakın bakalım son 3 ayda kaç anakart kaç işlemci videosu çıkmış sonra yazın.

Artık her farklı ürün altında şu isim takıntısını görmek gerçekten garip geliyor yıl olmuş 2016 hala sadece ekran kartı mı çekmemizi bekliyorsunuz?

Eğer böyle bir beklenti varsa yanlış yerdesiniz...
skidproofSitenin adını Donanımhaber yerine Mesut's Beauty House olarak değiştirin ya da ayrı bir bölüm açsanız daha iyi olmaz mı? Donanı...
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2 Yanıt Yanıtla +44
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canguler917 2 yıl
forumdakş erkeklerin %90'ını(forumun %99.99'u erkek) ilgilendiren bir video inceleme var ve insanlar ne alaka diyor. kel alaka
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veteriner69 2 yıl
Ohoo site nereye gitmiş.

O zaman Mesut beyin mantığıyla: Çamaşır makinesi, klima, bulaşık makinası, buzdolabı da inceleyin.

Bu tür ürünler bariz reklam incelemeleri gibi geliyor.
Ohoo site nereye gitmiş.O zaman Mesut beyin mantığıyla: Çamaşır makinesi, klima, bulaşık makinası, buzdolabı da inceleyin.Bu tür ürünler ...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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me_kar 2 yıl
Remington titanyum r6150 nasil arkadaslar kullanan varmi.fiyati 109 tl.bide ilk defa makine kullanıcam. Pisman olurmuyum
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black exodus 2 yıl
önceden philips makinem vardı ancak yanma, tahriş ve kızarıklıktan muzdarip olup jilet işine geçtim. 9 yıl boyunca jilet ile tıraş olduktan sonra tekrar makineye döneyim dedim ve 2 gün önce 799CC-7 W&D modelini satın aldım. İlk tıraşımı bu sabah oldum ki 9 yıl üzerine makine tıraşının inceliklerini unutmuşum bile

ilk tecrübelerim;
jiletten daha az yanma hissi vardı boynumda.
kızarıklık oluşmadı.
dışarı kıl döküyor diye birileri yazmıştı ancak beyaz gömlek üzerine oldum tıraşı ve tek bir tanecik bile dökülmedi gömleğime yani yok öyle bir şey.
biraz süre aldı zira kıl kök yönü tersine hareket ettirmek gerekiyor aleti ki surattaki bölgeleri tanıma ile alışma süreci olacak.
yanak şişirme, dil ile germe, el ile germe, vs. hareketlerini unutmuşum hep, internetten videolar bulup izledim.
sinek kaydı olayı ve tahriş muhabbet tamamen kişisel. sakal yapısı, sertlik, kök yönü, tıraş olma sıklığı hep etkili. kök yönü değişken olduğu için bazı bölgeler sinek kaydı iken bazı bölgeler biraz daha pürüzlü idi. pürüzlü bölgeler üzerinde biraz uğraşınca sinek kaydı oluyorlar.
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erdal93 2 yıl
Series 9 dünyanın en etkili tıraş makinesidir.
Bağımsız testlerle kanıtlanmıştır.
Testi Braun sitesinden inceleyebilirsiniz.
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antepcarsi 2 yıl
dun gittim hollanda mediamarkt magazasindan braun 9 serisi 9095 olan en yuksek modelden aldim. daha once surekli duz agizli klasik tras makinesiyle 0.5 mm lik makinelerle tras oluyordum ve memnundum fakat eskimisti. bu sefer daha iyi bi makina alayim dedim ve bu 9 serisi makinadan aldim fakat almaz olaydim 10 gu oldu alali yuzumu resmen mahfetti. uzayan butun sakallar cildime batmaya basladi inanilmaz aciyor yuzum suan. cene altinda kizarikliklar doldu. eger benim gibi daha once bu tarz makinalar kullanmamis biriyseniz cildiniz alisik degilse sakin bulasmayin. parasini kesinlik le haketmiyor bir daha tövbe. gidip moser li pro mini tras makinasi alacagim sizede tavsiye ederim
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yaki83 2 yıl
Arti olarak bir urun kendi icinde nasil iyi denir ? Neye gore iyi karsilastirma 3 tiras birini 3 tiras birini kullanirsin bu iyidir dersin..
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DH Misafiri 2 yıl
Kullanımda zaman içinde yüzde kararma yapıyor mu arkadaşlar?
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M1A3 2 yıl
bu traş makinesine sahibim.yaklaşık 1 yıldır kullanıyorum.ürünü kesinliklele genelleme yaparak çok iyi yada çok kötü diyemessiniz.tamamen kişisel olarak deyerlendirilebilir.sakal ve cilt yapısına göre performansı değişiyor.boyun altı kısmında benim için bıraz sorun yaratıyor.genel anlamda iyi.favori alma kısmı sıfır almıyor ama kullanışlı bir parça.bunun yanında hijjen göstergesinde sanıyorumki ürünün temizliğine göre deyilde çalışma süresine göre azalma oluyor. tam emin deyilim ama bu sanırım bıraz kandırma olmuş.ürün pahalı denebilir ama alınadabilir
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Tensi 2 yıl
En iyisi kelebek tras makinesi, boyle aletlerin hicbirisi ise yaramiyor. Kac tane degistirdim. O sabunu yuze surup jileti cekeceksin. Mis gibi, ustura kalitesinde tras. Bu oyuncaklarla tras olmaz.
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There goes your life 2 yıl
kesinlikle farklı ürün incelemelerini bekliyoruz. Özellikle ucuz,enteresan,fazla bilinmeyen ama kullanışlı ürünler olabilir sitenin öğrenci kitlesi fazla ve ilgi göreceğini tahmin ediyorum.
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boltfalcon 2 yıl
hediye makine olunca yorumu çakmış bay mesut yanına birde pana koyup karşılaştıralım bence
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StByErdeM 2 yıl
Görüp görebileceğiniz en sert sakallara sahibim.Her biri farklı yöne bakıyor. En çok heveslendiğim/istediğim şeylerden birisi bu tarz bir traş makinesi sahibi olmak. Philips in en iyi makinesini aldım, farklı bir kaç makine denedim ama sonuç hep hüsran. Dakikalarca sakallarımı kesebilmek için mücadele veriyorum makinalarla. Kısa sürede bıçaklarda köreliyor ve hiç almamaya başlıyor. Sert sakalları gerçekten kısa sürede başarılı bir şekilde alan, tavsiye edebileceğiniz makina var mı?
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