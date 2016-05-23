Braun 799cc-7 tıraş makinesi inceleme "Yeni nesil tıraş"

Tamamen yıkanabilir, kendini otomatik temizleyebilen, özel titreşim motoru ve bıçak yapısı ile farklılaşan Braun yeni 7 serisi tıraş makinesi Braun 799cc-7 test masamızda.

Braun 799cc, saniyede 10000 titreşim oluşturan ve yüz kıvrımlarına uyum sağlayabilen kafası yanında su geçirmez yapısıyla ilgi çekici bir tıraş makinesi.

Özel bir hazne ile birlikte gelen makinenin, en altında şarj ve hijyen durumunu gösteren mini bir ekran yer alıyor. Makineyi hijyenik tutmak için musluk altında yıkayabileceğiniz gibi özel solüsyon eklenen haznesine koyarak yıkanma işleminin otomatik gerçekleşmesini de sağlayabiliyorsunuz.

Hazne içine konan solisyonlar özel olarak satılıyor ve bu paketleri hazneye eklemek oldukça kolay. Tek yapmanız gereken hazneyi kaldırıp ilgili kartuşu bölmeye yerleştirmek oluyor.

Alkol tabanlı temizlik solüsyonu 30 tam yıkama döngüsü boyunca kullanılabiliyor. 60 döngü sunan ikili paketin video çekildiği tarihteki fiyatı ise 24TL civarında. Eğer para vermem derseniz tıraş makinesini musluğun altına sokup yıkayabilirsiniz de. Hazne hijyen seviyesine göre yıkama yoğunluğunu belirleyerek özel solüsyonla kafayı yıkayıp temizledikten sonra kurutarak tekrar kullanıma hazır hale getiriyor.

Kesimin hassasiyet ayarı güç butonun yanındaki 2 düğme ile sağlanabiliyor. Soldaki düğme daha hassas sağdaki düğme ise daha hızlı tıraş isteyenler için motor çalışma seviyeleri sunuyor. Fakat konu tıraş makinesi olunca doğal olarak teknik terimler ve teknolojilerden çok tıraş yaparken nasıl bir deneyim sağladığı ana konu oluyor.

Bu yüzden makine gelir gelmez bir inceleme yapmak yerine uzun süre kullanıp sonrasında deneyimlerimi sizlerle paylaşmayı daha uygun gördüm. Yaklaşık 6 aydır kullandığım 799cc’de en beğendiğim kısım uzun tıraş seansları sonunda dahi en ufak tahriş yapmaması.

Pili 4-5 gün süren gezilerimde tekrar şarja ihtiyaç duymadan işimi görüyor. Taşıma çantasına koyup bavuluma koyuyorum ve gittiğim yerde tıraş sorunu yaşamıyorum.

Cihazın kendi kendini temizleme özelliği çok işimi görüyor. Hijyen göstergesi tamamen boşalana kadar yıkama özelliğini kullanmıyorum ve tek kartuş 1,5 - 2 ay boyunca işimi görüyor. Tabi kartuşa para vermek istemeyenler için yıkamak da bir çözüm fakat kartuş içindeki sıvının bıçakları yağladığını da belirtmek gerek.

Yani 1 kartuş alıp arada sırada da olsa makineyi o sıvı ile temizlemek ömrünü uzatacaktır. Sakal düzeni için tabi ki farklı bir sete daha sahibim ama makine üzerindeki bıyık sakal düzeltici de en azından köşeleri düzeltmekte iş görüyor. Burun kılları için kullanılması da olası.

Braun 799cc-7 benim gibi en az 2 günde bir tıraş olmak zorunda olanlar ve cildi çabuk tahriş olduğu için tıraş makinesi seçiminde zorlananlar için güzel bir çözüm olmuş. 6 aydır kullanıyorum makine ömrünü doldurana kadar da kullanmaya devam ederim diye düşünüyorum.

Eğer şu sıra bir tıraş makinesi almayı planlıyorsanız en azından göz gezdirilecekler listenize 799-cc’i de eklemenizde fayda var.

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Braun, 7 serisinin kafa yapısı üzerinde çok duruyor. Zira 10000 titreşim üreten motorun verdiği güç ve bir çok eksende hareket eden kafa özel bıçak sistemi ile birlikte sorunlu bölgelerde bile iyi sonuçlar almamızı sağlıyor. Bıçakların ortasında duran ve activelift olarak isimlendirilen metal kısım, sakalların optifoil olarak isimlendirilen özel kesici bıçaklara düzgün girmesini sağlarken bıçaklar içindeki farklı boylardaki iticiler sayesinde uzun ve kısa sakalların kesimi ayrı ayrı sağlanıyor.Tahriş yapmıyor derken kızarıklıktan öte tıraş kolonyası sürdüğünüzde dahi yüzünüzde yanan en ufak bir bölge olmuyor. Hatta makinenin oluşturduğu titreşim nedeniyle uzun kullanım sonunda yüz masajı yaptırmış gibi hissediyorum.Suya dayanıklı yapısı ile kolay temizlenmesi yanında hazne üzeride 5dk’da hızlı şarj ile tıraş imkanı sağlaması tam doluluk oranına ulaşmasının 60 dakika gibi kısa bir süre alması da günlük kullanımda işinizi kolaylaştıran detaylar oluyor.