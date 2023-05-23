Saç & sakal ve vücut tıraş makinesi tavsiyesi için en iyi tıraş makineleri (2023)

Traş makineleri büyük bir hızla gelişmeye devam ediyor. Artık pek de etkili olmayan makinelerin yerini en yeni modeller aldı ve kişisel bakımınızı kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Birçok erkek artık jilet kullanmak yerine sakal tıraş makinelerini tercih etmekte. Bunun dışında bazı ürünlerin şarjlı olması da kablo derdinden kurtarıyor. Biz de sizler için birçok farklı fonksiyonu olan 2023 yılında alabileceğiniz en iyi tıraş makineleri tavsiye listesini hazırladık.

Tıraş makinesi fiyatları zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Güncel tıraş makinesi indirimleri için DH Forum'u takip edebilirsiniz.

1️⃣ Panasonic Arc5 Tam Boyutta Gör Yüksek performanslı sakal tıraş makinesi deneyimini ve basit kullanımla birleştiren Panasonic Arc5'i, sizlere sinek kaydı tıraş makinesi önerisi olarak seçtik. Beş bıçaklı başlığı ve kolay temizleme ile üst düzey bir modelin avantajlarını elde edebilirsiniz. Ayrıca Panasonic Arc5'in en sevilen özelliği ve faydacı tasarımının harika bir örneği olan seyahat kilidi. Güç düğmesinin altındaki düşük profilli bir kol kilidi açıp kapatıyor ve basit bir asma kilit simgesiyle kullanımını gösteriyor. Bu fiziksel kontrolü, diğer tıraş makineleri tarafından kullanılan güç düğmesine 3 saniye basılı tutma yönteminden daha kullanışlı olabilir. Güç: Şarj edilebilir özelliği mevcut.

Şarj edilebilir özelliği mevcut. Kullanım: Sakal ve bıyık için uygun.

Sakal ve bıyık için uygun. Flash noktası: 93 C derece olarak belirtilmekte. Panasonic Arc5 Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ Ürün elime ulaştı kullandım ve memnun kaldım. Panasonic zaten bu alanda en iyilerinden. Tavsiye ediyorum. ✍️ Ürün son derece kaliteli. Uzun zaman araştırdıktan sonra Amazon güvencesi ile sipariş etmiştim.

2️⃣ Remington F5000 Tam Boyutta Gör Sakallarınıza şekil vermek için ya da tamamen kesmek için tasarlanan Remington F500 erkek tıraş makinesi aradığınız ürün olabilir. Çıkarılabilir başlık ve 6 fırçası ile berberde kullanılan tıraş makinelerinden farkı yok. Döner başlığı sayesinde ise rahat bir kullanım sunmakta ve sakalınıza şekil vermeniz için birçok aksesuarı da bulunmakta. Çalışma süresi: 50 dakikaya kadar aktif kullanım sağlamakta.

50 dakikaya kadar aktif kullanım sağlamakta. Kullanım: Kablosuz olarak kullanabilirsiniz ve sinekkaydı tıraş için uygundur.

Kablosuz olarak kullanabilirsiniz ve sinekkaydı tıraş için uygundur. Yıkanabilme: Tamamen yıkanabilme özelliği mevcut.

Tamamen yıkanabilme özelliği mevcut. Islak kullanım: Bu sakal tıraş makinesi ıslık kullanıma uygundur. Remington F5000 Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ Mükemmel bir ürün gerçekten çok memnunum. ✍️ Fiyatına göre gerçekten çok iyi bir cihaz, sorunsuz kullanıyorum. Almak isteyenlere öneririm.

3️⃣ Braun Series 9 Pro Tam Boyutta Gör Barun Series 9 Pro ıslak & kuru traş makineleri arasında en iyi ürünlerden birisi. Teknolojik özellikleri ile tahriş ve yaralanmaya sebep olmadan evinizde kolaylıkla profesyonel şekilde tıraş olabilirsiniz. Kıvrımlı başlığı ile yüzünüzdeki köşelere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca seyahat çantası ile istediğiniz yere zahmetsiz bir şekilde götürebilirsiniz. Makinenizin şarjı yoksa, uzun süreli şarj ya da 5 dakikalık hızlı şarj seçeneğiyle kullanabilirsiniz. Bu elektrikli tıraş makinesi, sakalınızın yoğunluğunu kendisi belirler ve gücünü ona göre ayarlar. Hassas tıraş: Zorlu sakalları maksimum hassasiyet ile keser.

Zorlu sakalları maksimum hassasiyet ile keser. Çalışma süresi: 60 dakikaya kadar kullanım süresi sunar.

60 dakikaya kadar kullanım süresi sunar. Kullanım şekli: Su geçirmez olduğu için köpük, jel ya da duş altında kullanabilirsiniz.

Su geçirmez olduğu için köpük, jel ya da duş altında kullanabilirsiniz. Sinekkaydı tıraş: Yoğun sakalda bile sıfır sakal tıraş makinesi ile sinekkaydı deneyimini yaşayın. Braun Series 9 Pro Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ Cidden Braun bu serisinde mükemmel iş çıkarmış ne tahriş ne yanma hissi ne çekme hiç birşey olmuyor. ✍️ 7 günlük sakalınızı bile tıraş edebilrsiniz. Bu 3. Braun makinem, tavsiye ederim.

4️⃣ Philips One Blade Hibrit Tam Boyutta Gör Philips One Blade şekillendirici tıraş makinesi, erkek bakım seti olarak markanın dikkat çeken ürünleri arasında yer almakta. Bu ürünü vücut tıraş makinesi olarak da kullanabilirsiniz. Ayrıca sakalınızı şekillendirmek için dilediğiniz seviyeye ayarlayıp kolaylıkla sakalınıza şekil verebilirsiniz. One Blade, yüz hatlarınıza uyum sağlayarak yüzünüzdeki tüm bölgeyi ister köpüklü isterseniz de köpüksüz tıraş edebilirsiniz. Yüksek performans için bıçağınızı 4 ayda bir değiştirmeniz öneriliyor. Şarj süresi: Tam şarjı 8 saat sürüyor ve 45 dakikalık aktif kullanım sunmakta.

Tam şarjı 8 saat sürüyor ve 45 dakikalık aktif kullanım sunmakta. Su geçirmezlik: Bıçak kısmı lavaboda kolaylıkla yıkanabilir.

Bıçak kısmı lavaboda kolaylıkla yıkanabilir. Şekil verme: Tıraş makinesi ile birlikte verilen 1, 3 veya 5 mm'lik sakal tarağını kullanabilirsiniz.

Tıraş makinesi ile birlikte verilen 1, 3 veya 5 mm'lik sakal tarağını kullanabilirsiniz. Kablosuz kullanım: Bu makineyi kablolu ya da şarjı dolduktan sonra kablosuz olarak kullanabilirsiniz.

Bu makineyi kablolu ya da şarjı dolduktan sonra kablosuz olarak kullanabilirsiniz. Bıçak özelliği: Çift taraflı bıçak ile hızlı bir şekilde sakalınızı şekillendirebilirsiniz. Philips One Blade Hibrit Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ Ne amaçla aldığınız bağlı, ben günlük sinekkaydı traş olduğum için aldım tam bu iş için yapılmış. Saç sakal burun veya kulak kılları için ideal değil ama dediğim gibi sinek kaydı traş için en iyisi. ✍️ Ürün çok iyi şarjı ve gücü yerinde gerçekten başarılı.

5️⃣ Braun Series 3 Tam Boyutta Gör Braun Series 3 modeli, 3 farklı işlem yapmanıza olanak sağlayan çok yönlü bir kablosuz tıraş makinesi. Bıyık, ense, favori ve yüz bölgelerinde bulunan kılları şekillendirmede çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bu ürün, en iyi tıraş makinesi kategorisinde üstlerde yer almakta. Şarjını doldurduktan sonra tıraş yapacağınız bölgeye uygun bir başlık seçerek işleminize başlayabilirsiniz. Kuru kullanım tıraş makinesi olarak sınıfının en popüler ürünü diyebiliriz. Temizlik: Bu traş makinesini suya tutarak rahatlıkla temizleyebilirsiniz.

Bu traş makinesini suya tutarak rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Şarjlı kullanım: 30 dakikaya kadar kablosuz kullanım sunmakta.

30 dakikaya kadar kablosuz kullanım sunmakta. Sinekkaydı tıraş: Bu erkek tıraş makinesi, 3 esnek kafasıyla yüzünüzün her yerine ulaşır ve 3 günlük zor sakallarda bile etkili kesim yapar.

Bu erkek tıraş makinesi, 3 esnek kafasıyla yüzünüzün her yerine ulaşır ve 3 günlük zor sakallarda bile etkili kesim yapar. İnce tıraş başlığı: Dudak kenarlarında bile maksimum temas sağlar. Barun Series 3 Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ Daha önce bir alt modelini kullanıyodum şimdi buna geçince Mercedese binmiş gibi oldum, sinek kaydı yapınca cildiniz çok iyi oluyor. Kesinlikle öneririm. ✍️ Jilet ile traş olmak cildimi tahriş ederken, kuru kullanım olmasına rağmen hiç tahriş etmiyor. Tavsiye ederim.

6️⃣ Fakir Ultracare Erkek Bakım Seti Tam Boyutta Gör Fakir Ultracare Erkek Bakım Kiti'ni, sakal tıraş makinesi özelliğinin yanında saç tıraş makinesi olarak da kullanabilirsiniz. Ürünle gelen berber tarağı, inceltme aparatı ve bakım yağı size profesyonel tıraş makinesi deneyimi yaşatabilir. Ayrıca saç kesme başlığı, vücut tıraş başlığı, kulak burun temizleme başlığı, favori & ense kılı kesme başlığı, yüz tıraş başlığı ve hassas detay başlığı ile çok yönlü kullanım sağlamakta. Kablosuz kullanım: 45 dakikaya kadar kablosuz kullanım sağlamakta.

45 dakikaya kadar kablosuz kullanım sağlamakta. Kullanım türü: Islak & kuru kullanım için uygun.

Islak & kuru kullanım için uygun. Şarj süresi: Tam dolum için 8 saat gerekmekte.

Tam dolum için 8 saat gerekmekte. Başlık: 6 farklı başlık ile birlikte geliyor. Fakir Ultracare Erkek Bakım Seti Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ Ürün çok kaliteli ve bir çok özelliği mevcut. Açıkcası fiyat/performans bir ürün. ✍️ Ürünü 5-6 senedir kullanıyorum. Kullanımı güzel ve rahat, tavsiye ediyorum.

7️⃣ Powertec TR 758 Powertec TR 758 sizlere saç & sakal tıraş makinesi deneyimini yaşatmak için tasarlanmış bir profesyonel tıraş makinesi. Bu ürün 3 saatlik kullanım süresi ile rakiplerinin çok ilerisinde. Dolayısıyla sınıfının en iyi tıraş makinesi olabilir. Ayrıca şarj olma süresi ise ortalama 1 saat ve yeni nesil T bıçakları sayesinde kolay ve sağlıklı bir tıraşa olanak sağlıyor. Kullanış şekli: Kablosuz kullanım ve hızlı şarj özelliği mevcut.

Kablosuz kullanım ve hızlı şarj özelliği mevcut. Modlar: Çift kademeli ayarlanabilir hız seçeneği bulunmakta.

Çift kademeli ayarlanabilir hız seçeneği bulunmakta. Dijital gösterge paneli: Kalan şarj miktarını ve tıraş makinesinin çalışma hızını gösterir.

Kalan şarj miktarını ve tıraş makinesinin çalışma hızını gösterir. Yan ürünler: Tıraş makinesiyle birlikte 3 adet tarak, temizleme fırçası ve makine yağı geliyor. Powertec TR 758 Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ Berberimde görünce aldım. Tam sıfır olmasada sıfıra yakın tıraş yapıyor. Şarjı uzun gidiyor, tavsiye ederim ✍️ Kuaförümün tavsiyesi ile de olsa korkarak satın almıştım. Ancak makine çok kullanışlı ve yüksek performanslı. Sakalım çok sert ve cildim hassas olmasına rağmen hiç sorun yaşamadım.

8️⃣ Philips S1223/41 Tam Boyutta Gör Bu sakal tıraş makinesi Aquatec teknolojisi ile size ıslak & kuru tıraş olabilme imkanı sunuyor. İsterseniz duşta jel ya da köpük kullanarak ıslak tıraş olabilirsiniz. Bıyık ve favorileri düzeltmek için özel tasarlanmış dahili başlığını kullanmak size büyük rahatlık sağlayacak. Ayrıca kolay temizliği ile tek dokunuşla kapağını açıp suyun altında yıkanabilir. Bu üstün özellikleri sayesinde Braun S1223/41'i sizlere tıraş makinesi tavsiyesi olarak sunuyoruz. Ayrıca bu ürünü saç tıraş makinesi olarak kulananların olduğunu da belirtelim. Tam şarj süresi: Tam şarj için 8 saat şarjda olması gerekiyor.

Tam şarj için 8 saat şarjda olması gerekiyor. Başlıklar: 3 yönlü oynar başlıkları ile rahat ve temiz bir tıraş sunar.

3 yönlü oynar başlıkları ile rahat ve temiz bir tıraş sunar. Gösterge: Pilin tam dolu, az veya boş olduğunu gösteriren bir pil göstergesi bulunmakta.

Pilin tam dolu, az veya boş olduğunu gösteriren bir pil göstergesi bulunmakta. Tasarım: Tıraş olurken güvenli bir tututş sağlayab ergonomik tasarıma sahip. Philips S1223/41 Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ Tıraş performansından son derece memnunum, tavsiye ederim. ✍️ Saç, sakal sorunsuz kesiyor. Eğer tahrişi azaltmak istiyorsanız köpükle kullanınca sonuç daha sinekkaydı oluyor. Tavsiye ederim.

🔟 Braun MGK 7220 Tam Boyutta Gör Çok amaçlı erkek bakım seti olan Braun MGK, sınıfının popüler saç sakal tıraş makinelerinden birisi. Bunun dışında vücut tıraş makinesi olarak da kullanılabiliyor. Sakallarınızı şekillendirmeniz için uygun parçalar ile bu işlemi kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Ayrıca uzun pil ömrü ve adapte olabilen motoru ile yüksek performans sunmakta. Yıkanabilir ve su geçirmez tıraş makinesi olduğunu da belirtelim. Kullanım alanları: Vücut, yüz ve saç tıraşı için uygundur. Ayrıca kulak ve burun kılı temizliği için de kullanılabilir.

Vücut, yüz ve saç tıraşı için uygundur. Ayrıca kulak ve burun kılı temizliği için de kullanılabilir. Şarj: 100 dakika aktif kullanım ve 1 saat içinde tam şarj imkanı sağlıyor.

100 dakika aktif kullanım ve 1 saat içinde tam şarj imkanı sağlıyor. Başlıklar: 9 farklı başlık ile maksimum seviyede bakım.

9 farklı başlık ile maksimum seviyede bakım. AutoSensing teknolojisi: Bu teknoloji ile her türlü sakala uyum sağlayabiliyor. Braun MGK 7220 Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ Sonuç mükemmel. Öncelikle makinanın kendisi eskisine göre gayet hafif. Almayı düşünen herkese tavsiye ederim. ✍️ Saç, sakal ve vücut aparatlari çok iyi. Kullanımı çok kolay, 8 yasindan büyük çocuklar bile kendi saç traşlarini bu makine ile yapabiliyor.

11. Philips 3000 Series Tam Boyutta Gör Philips 3000 Series vücut tıraş makinesi, kılları cildinize zarar vermeden kesmek üzere tasarlanmıştır. Ayrıca 3 mm tarağıyla da kolayca düzeltme yapabilirsiniz. Bu tıraş makinesi ile vücudunuzun tüm bölgelerini tıraş edebilme imkanınız var. Zira tıraş başlığı hipoalerjenik folyoya sahip olduğu için cildinizi de olumsuz durumlara karşı korumakta. Dolayısıyla sizlere tıraş makinesi önerisi olarak sunduğumuz bu ürünü inceleyebilirsiniz. Önerilen kullanım alanları: Göğüs, karın, omuz, sırt ve bacaklar

Göğüs, karın, omuz, sırt ve bacaklar Duşta kullanım: Duşta %100 güvenli

Duşta %100 güvenli Pil: Aktif olarak 50 dakika kullanım ve 8 saat şarj süresi sunmakta.

Aktif olarak 50 dakika kullanım ve 8 saat şarj süresi sunmakta. Birlikte verilen başlık: 3 mm'lik tarak ile birlikte geliyor. Braun 3000 Series Vücut Tıraş Makinesi Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ En iyisi mi bilemem, ama benim için tam f/p cihazı olduğu kesin. Kullandığım süre boyunca gayet işimi gördü. Fiyat konusu değişken olduğu için, düşünen varsa tavsiye ederim, benden tam puan aldı. ✍️ Kullanımı basit, kıllar kesildikten sonra neredeyse jiletle kesilmiş kadar kısa kalıyor.

12. Philips MG3720/15 Erkek Bakım Seti Tam Boyutta Gör Philips'ın dayanıklı hepsi bir arada erkek bakım seti sizlere son tıraş makinesi tavsiyemiz. Kaliteli 7 tane aparata sahip olan bu ürün ile istediğiniz sakala ve saça ulaşabilmeniz için tasarlanmış. Ayrıca kullanışlı tasarımı ile zorluk çekmeden tıraş olmanızı sağlıyor. Kendiliğinden bilenen çelik bıçakları ile maksimum performansı her tıraşta deneyimleyebileceksiniz. Sınıfının popüler saç & sakal tıraş makinesi olma özelliğini de belirtelim. Kullanım süresi: 60 dakikaya kadar çalışma süresi sunuyor.

60 dakikaya kadar çalışma süresi sunuyor. Kutu içeriği: Kutusundan tıraş makinesi ile birlikte 7 farklı başlık çıkıyor.

Kutusundan tıraş makinesi ile birlikte 7 farklı başlık çıkıyor. Temizlik: Başlıkları çıkartıp lavaboda rahatça yıkayabilirsiniz.

Başlıkları çıkartıp lavaboda rahatça yıkayabilirsiniz. Islak ve kuru kullanım: Kullanım şekli olarak kuru kullanıma uygundur. Philips MG3720/15 Erkek Bakım Seti Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ Ürün çok ergonomik, fiyat performans olarak çok iyi. ✍️ Ürünün kullanımı gayet rahat 1 ve 2 mm’lik sakal başlığının olması gerçekten çok iyi. Burun temizleyici aparatı takmak ve çıkarmak da gayet basit, almanızı öneriyorum.

En iyi powerbank tavsiyeleri 2 hf. önce eklendi

En iyi tıraş makinesi alırken nelere dikkat edilmeli 🤔 Öncelikle tıraş makinesi almaya karar verdiğinizde sizin için en uygun tıraş makinesi olacak ürünlere bakmanızı öneririz. En iyi tıraş makinesi satın alırken dikkat edilmesi gerekenler ise şöyle ⬇️ Kullanım bölgesi Islak & kuru özelliği Şarj olma süresi ve aktif kullanım süresi Kullanıcı yorumları Ergonomik yapısı Yanında gelecek olan arapatlar Güvenilir bir marka olması Güvenlik seçenekleri

En İyi Tıraş Makineleri İçerik Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 9360

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