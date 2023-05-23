Saç & sakal ve vücut tıraş makinesi tavsiyesi için en iyi tıraş makineleri (2023)

- En iyi tıraş makineleri 🪒
- 1️⃣ Panasonic Arc5
- 2️⃣ Remington F5000
- 3️⃣ Braun Series 9 Pro
- 4️⃣ Philips One Blade Hibrit
- 5️⃣ Braun Series 3
- 6️⃣ Fakir Ultracare Erkek Bakım Seti
- 7️⃣ Powertec TR 758
- 8️⃣ Philips S1223/41
- 🔟 Braun MGK 7220
- 11. Philips 3000 Series
- 12. Philips MG3720/15 Erkek Bakım Seti
- En iyi tıraş makinesi alırken nelere dikkat edilmeli 🤔
- Yorumlar
Traş makineleri büyük bir hızla gelişmeye devam ediyor. Artık pek de etkili olmayan makinelerin yerini en yeni modeller aldı ve kişisel bakımınızı kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Birçok erkek artık jilet kullanmak yerine sakal tıraş makinelerini tercih etmekte. Bunun dışında bazı ürünlerin şarjlı olması da kablo derdinden kurtarıyor. Biz de sizler için birçok farklı fonksiyonu olan 2023 yılında alabileceğiniz en iyi tıraş makineleri tavsiye listesini hazırladık.
|Marka ve Model 📜
|Fiyat 💲
|Panasonic Arc5
|9.650 TL
|Remington F5000
|1.049 TL
|Braun Series 9 Pro
|7.196 TL
|Philips One Blade Hibrit
|1.099 TL
|Braun Series 3
|1.599 TL
|Philips MG7720
|1.199 TL
|Fakir Ultracare
|690 TL
|Powertec TR 758
|469 TL
|Philips S1223/41
|648 TL
|Braun MGK 7220
|2.299 TL
|Philips 3000 Series
|925 TL
|Philips MG3720
|499 TL
|Moser 1400
|574 TL
|Moser 1031.0460 Basic Lithium
|590 TL
|Wahl 09888-1316
|495 TL
Tıraş makinesi fiyatları zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Güncel tıraş makinesi indirimleri için DH Forum'u takip edebilirsiniz.
1️⃣ Panasonic Arc5
- Güç: Şarj edilebilir özelliği mevcut.
- Kullanım: Sakal ve bıyık için uygun.
- Flash noktası: 93 C derece olarak belirtilmekte.
Panasonic Arc5 Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ Ürün elime ulaştı kullandım ve memnun kaldım. Panasonic zaten bu alanda en iyilerinden. Tavsiye ediyorum.
✍️ Ürün son derece kaliteli. Uzun zaman araştırdıktan sonra Amazon güvencesi ile sipariş etmiştim.
2️⃣ Remington F5000
- Çalışma süresi: 50 dakikaya kadar aktif kullanım sağlamakta.
- Kullanım: Kablosuz olarak kullanabilirsiniz ve sinekkaydı tıraş için uygundur.
- Yıkanabilme: Tamamen yıkanabilme özelliği mevcut.
- Islak kullanım: Bu sakal tıraş makinesi ıslık kullanıma uygundur.
Remington F5000 Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ Mükemmel bir ürün gerçekten çok memnunum.
✍️ Fiyatına göre gerçekten çok iyi bir cihaz, sorunsuz kullanıyorum. Almak isteyenlere öneririm.
3️⃣ Braun Series 9 Pro
- Hassas tıraş: Zorlu sakalları maksimum hassasiyet ile keser.
- Çalışma süresi: 60 dakikaya kadar kullanım süresi sunar.
- Kullanım şekli: Su geçirmez olduğu için köpük, jel ya da duş altında kullanabilirsiniz.
- Sinekkaydı tıraş: Yoğun sakalda bile sıfır sakal tıraş makinesi ile sinekkaydı deneyimini yaşayın.
Braun Series 9 Pro Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ Cidden Braun bu serisinde mükemmel iş çıkarmış ne tahriş ne yanma hissi ne çekme hiç birşey olmuyor.
✍️ 7 günlük sakalınızı bile tıraş edebilrsiniz. Bu 3. Braun makinem, tavsiye ederim.
4️⃣ Philips One Blade Hibrit
- Şarj süresi: Tam şarjı 8 saat sürüyor ve 45 dakikalık aktif kullanım sunmakta.
- Su geçirmezlik: Bıçak kısmı lavaboda kolaylıkla yıkanabilir.
- Şekil verme: Tıraş makinesi ile birlikte verilen 1, 3 veya 5 mm'lik sakal tarağını kullanabilirsiniz.
- Kablosuz kullanım: Bu makineyi kablolu ya da şarjı dolduktan sonra kablosuz olarak kullanabilirsiniz.
- Bıçak özelliği: Çift taraflı bıçak ile hızlı bir şekilde sakalınızı şekillendirebilirsiniz.
Philips One Blade Hibrit Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ Ne amaçla aldığınız bağlı, ben günlük sinekkaydı traş olduğum için aldım tam bu iş için yapılmış. Saç sakal burun veya kulak kılları için ideal değil ama dediğim gibi sinek kaydı traş için en iyisi.
✍️ Ürün çok iyi şarjı ve gücü yerinde gerçekten başarılı.
5️⃣ Braun Series 3
- Temizlik: Bu traş makinesini suya tutarak rahatlıkla temizleyebilirsiniz.
- Şarjlı kullanım: 30 dakikaya kadar kablosuz kullanım sunmakta.
- Sinekkaydı tıraş: Bu erkek tıraş makinesi, 3 esnek kafasıyla yüzünüzün her yerine ulaşır ve 3 günlük zor sakallarda bile etkili kesim yapar.
- İnce tıraş başlığı: Dudak kenarlarında bile maksimum temas sağlar.
Barun Series 3 Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ Daha önce bir alt modelini kullanıyodum şimdi buna geçince Mercedese binmiş gibi oldum, sinek kaydı yapınca cildiniz çok iyi oluyor. Kesinlikle öneririm.
✍️ Jilet ile traş olmak cildimi tahriş ederken, kuru kullanım olmasına rağmen hiç tahriş etmiyor. Tavsiye ederim.
6️⃣ Fakir Ultracare Erkek Bakım Seti
- Kablosuz kullanım: 45 dakikaya kadar kablosuz kullanım sağlamakta.
- Kullanım türü: Islak & kuru kullanım için uygun.
- Şarj süresi: Tam dolum için 8 saat gerekmekte.
- Başlık: 6 farklı başlık ile birlikte geliyor.
Fakir Ultracare Erkek Bakım Seti Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ Ürün çok kaliteli ve bir çok özelliği mevcut. Açıkcası fiyat/performans bir ürün.
✍️ Ürünü 5-6 senedir kullanıyorum. Kullanımı güzel ve rahat, tavsiye ediyorum.
7️⃣ Powertec TR 758
- Kullanış şekli: Kablosuz kullanım ve hızlı şarj özelliği mevcut.
- Modlar: Çift kademeli ayarlanabilir hız seçeneği bulunmakta.
- Dijital gösterge paneli: Kalan şarj miktarını ve tıraş makinesinin çalışma hızını gösterir.
- Yan ürünler: Tıraş makinesiyle birlikte 3 adet tarak, temizleme fırçası ve makine yağı geliyor.
Powertec TR 758 Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ Berberimde görünce aldım. Tam sıfır olmasada sıfıra yakın tıraş yapıyor. Şarjı uzun gidiyor, tavsiye ederim
✍️ Kuaförümün tavsiyesi ile de olsa korkarak satın almıştım. Ancak makine çok kullanışlı ve yüksek performanslı. Sakalım çok sert ve cildim hassas olmasına rağmen hiç sorun yaşamadım.
8️⃣ Philips S1223/41
- Tam şarj süresi: Tam şarj için 8 saat şarjda olması gerekiyor.
- Başlıklar: 3 yönlü oynar başlıkları ile rahat ve temiz bir tıraş sunar.
- Gösterge: Pilin tam dolu, az veya boş olduğunu gösteriren bir pil göstergesi bulunmakta.
- Tasarım: Tıraş olurken güvenli bir tututş sağlayab ergonomik tasarıma sahip.
Philips S1223/41 Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ Tıraş performansından son derece memnunum, tavsiye ederim.
✍️ Saç, sakal sorunsuz kesiyor. Eğer tahrişi azaltmak istiyorsanız köpükle kullanınca sonuç daha sinekkaydı oluyor. Tavsiye ederim.
🔟 Braun MGK 7220
- Kullanım alanları: Vücut, yüz ve saç tıraşı için uygundur. Ayrıca kulak ve burun kılı temizliği için de kullanılabilir.
- Şarj: 100 dakika aktif kullanım ve 1 saat içinde tam şarj imkanı sağlıyor.
- Başlıklar: 9 farklı başlık ile maksimum seviyede bakım.
- AutoSensing teknolojisi: Bu teknoloji ile her türlü sakala uyum sağlayabiliyor.
Braun MGK 7220 Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ Sonuç mükemmel. Öncelikle makinanın kendisi eskisine göre gayet hafif. Almayı düşünen herkese tavsiye ederim.
✍️ Saç, sakal ve vücut aparatlari çok iyi. Kullanımı çok kolay, 8 yasindan büyük çocuklar bile kendi saç traşlarini bu makine ile yapabiliyor.
11. Philips 3000 Series
- Önerilen kullanım alanları: Göğüs, karın, omuz, sırt ve bacaklar
- Duşta kullanım: Duşta %100 güvenli
- Pil: Aktif olarak 50 dakika kullanım ve 8 saat şarj süresi sunmakta.
- Birlikte verilen başlık: 3 mm'lik tarak ile birlikte geliyor.
Braun 3000 Series Vücut Tıraş Makinesi Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ En iyisi mi bilemem, ama benim için tam f/p cihazı olduğu kesin. Kullandığım süre boyunca gayet işimi gördü. Fiyat konusu değişken olduğu için, düşünen varsa tavsiye ederim, benden tam puan aldı.
✍️ Kullanımı basit, kıllar kesildikten sonra neredeyse jiletle kesilmiş kadar kısa kalıyor.
12. Philips MG3720/15 Erkek Bakım Seti
- Kullanım süresi: 60 dakikaya kadar çalışma süresi sunuyor.
- Kutu içeriği: Kutusundan tıraş makinesi ile birlikte 7 farklı başlık çıkıyor.
- Temizlik: Başlıkları çıkartıp lavaboda rahatça yıkayabilirsiniz.
- Islak ve kuru kullanım: Kullanım şekli olarak kuru kullanıma uygundur.
Philips MG3720/15 Erkek Bakım Seti Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ Ürün çok ergonomik, fiyat performans olarak çok iyi.
✍️ Ürünün kullanımı gayet rahat 1 ve 2 mm’lik sakal başlığının olması gerçekten çok iyi. Burun temizleyici aparatı takmak ve çıkarmak da gayet basit, almanızı öneriyorum.
En iyi tıraş makinesi alırken nelere dikkat edilmeli 🤔
Öncelikle tıraş makinesi almaya karar verdiğinizde sizin için en uygun tıraş makinesi olacak ürünlere bakmanızı öneririz. En iyi tıraş makinesi satın alırken dikkat edilmesi gerekenler ise şöyle ⬇️
- Kullanım bölgesi
- Islak & kuru özelliği
- Şarj olma süresi ve aktif kullanım süresi
- Kullanıcı yorumları
- Ergonomik yapısı
- Yanında gelecek olan arapatlar
- Güvenilir bir marka olması
- Güvenlik seçenekleri
En İyi Tıraş Makineleri İçerik Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 9360Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.