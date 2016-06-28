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Braun Beard Trimmer BT5090 Saç sakal şekillendirici inceleme videosu

2 yıl
76,7b
1
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Erkek bakım ürünleri inceleme serimize Braun'un BT5090 saç sakal şekillendiricisi ile devam ediyoruz. Eğer kendi işimi kendim görmeyi severim diyor ve görüntüye önem veriyorsanız bu incelemeyi izleyin
 
Beard Trimmer 5090, tamamı suya dayanıklı ve yıkanabilir yapısı, yüksekliği 0.5mm aralıklarla 0’dan 10mm’e kadar ayarlanabilir kafası, isteyen için 10mm ile 20mm arasında 2mm aralıklarla ayarlanabilen ekstra geniş kafa aparatı ve hızlı şarj gibi özellikleriyle öne çıkan bir ürün.
Kutu içeriğinden BT5090 yanında ekstra geniş kafa aparatı, şarj yuvası, şarj adaptörü, temizleme fırçası, temizleme yağı ve taşıma çantası çıkıyor.
Şarj yuvası küçük olmasına rağmen cihazı olabildiğince dengeli tutuyor ve silikon ayaklar yüzeye yapışarak kaymayı önlüyor.
Çok karmaşık bir yapısı olmayan cihaz üzerinde güç, kafa ayar ve düzeltici kafa aktive etme tuşu hariç buton bulunmuyor.
Şarj durumu bilgisi üzerindeki ufak led lamba ile öğrenilen BT5090’ın şarjı bitmeye yakın led kırmızı renkte yanmaya başlıyor.
BT5090, 1 saatte tam şarj olurken 50 dk boyunca tekrar şarja gerek duymadan çalışabiliyor. Gerekli zamanlarda da 5dk hızlı şarj ile 1 traş süresi boyunca kullanabilmek de mümkün.
Yıkanabilir yapısı tıraş sonrası büyük kolaylık sağlıyor. Tüm parçaları yıkayarak ürünü bir sonraki tıraş zamanına kadar temiz bir şekilde muhafaza edebiliyorsunuz.
Üzerinde herhangi bir hız ayar tuşu bulunmayan BT5090’ın devir sayısı hakkında bir bilgiye ulaşamamış olsam da bir çok cihaz denemiş biri olarak daha hızlı şekillendiriciler de deneme şansım oldu diyebilirim.
Kafa üzerindeki tekerlek sayesinde sakal uzunluğunu 0.5mm aralıklarla ayarlayabildiğimiz standart kafada aynı zamanda bir ayar düğmesi kilit mekanizması da bulunuyor böylece hatalı tıraşın önüne geçilmiş. İnce detayları tıraşlamak için kullanılacak olan küçük bıçak kolay bir kaydırma hareketiyle aktif ediliyor.
Bu kısım çok ince detaylar konusunda iş görüyor fakat biraz fazlasını beklediğiniz yerlerde gücünün yetersiz geldiğini anlıyorsunuz. Deriye değdiği noktalarda dikkatli olmak gerek sonrasında tahriş yapabiliyor.
Kullandığım süre boyunca herhangi bir şekilde kıl çekmesi veya benzeri rahatsız edici bir durum yaşatmayan BT5090, Braun’un belirttiğine göre keskinliğini kaybetmeyen bıçaklarıyla da kullanım ömrü boyunca ilk günkü deneyimi vaat ediyor. Tabi bizim bu kadar uzun bir test yapma şansımız olmadı.
Şarj istasyonu da kullanımı kolaylaştıran diğer bir etken. Uzun giden şarjı yanında hızlı şarj özelliği de ihtiyaç duyulan durumlarda hayat kurtarıcı olabilir.
Tamamen yıkanabilir yapısı sayesinde de temizlemesi kolay olan BT5090 malzeme kalitesi olarak da üst düzey bir ürün.
Eğer görünüşünüze önem veriyor ve kendi işimi kendim görürüm diyorsanız saç ve sakal şekillendirici ürün arayışınızda BT5090’a da göz atmayı unutmayın.
Bu videomuzda Braun’un BT5090 model numaralı saç ve sakal şekillendirici makinesini inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.
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Speed-Step 2 yıl en beğenilen ozkn_s
ozkn_s
Mesut bey kızmayın ama
sizi erkek bakım ürünlerinde görmek
biraz tuhaf kaçıyor.komik duruyor.

Bu durum aklıma ,

Beşiktaşlı Ailton 'un Kleberson'a söylediği
olay sözleri getirdi.

Sen ki Dünya Kupası'nı kaldırdın,
Konfederasyon Kupası'nda oynadın,
Manchester United'la, Old Trafford'da
sahaya çık, sonra gel burada Rize'ye...

Saygılarımla

Merhaba,

Niye komik geliyor anlamadım açıkçası :) sakal tıraşı olmuyor musunuz?

Ben oluyorum ve daha 1 ay önce Braun'un sakal için olan daha basit bir ürününü aldım. Alırken google'da arama da yaptım ama sonuç çıkmadı. Keşke yararlanabileceğim kaynak olsaydı da alım kararımı teknoloji markete gitmeden verebilseydim.

Daha önce Philips'in kafası tamamen değişen çok fonksiyonlu bir modeli vardı sakal düzelticini düşürüp kırdım bu yüzden yeni bir ürüne ihtiyaç duydum onu alırken de aynı sıkıntıyı yaşamıştım.

Keşke diğer firmalar da ürün gönderseler de hepsine yer versek.

Klima bile incelemek isterim ki alacak adam neymiş görme şansı bulsun.

Bu yüzden komik diye basit ve aşağılayıcı yorum yapmak yerine varsa hatalı yeri söyleseniz de bir sonrakinde düzeltmeye çalışsak.

Bu tip yorumları yazma amacınız kötü değilse söylemem lazım ki yarardan çok zararı oluyor yazmasanız daha iyi.

Sevgiler,
Mesut Çevik
ozkn_sMesut bey kızmayın amasizi erkek bakım ürünlerinde görmekbiraz tuhaf kaçıyor.komik duruyor.Bu ...
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Guest-05F99D7C6 2 yıl
Bi ara traş makinesi çekilişi vardı ne oldu sahi ona?
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antepcarsi 2 yıl
Arkadaslar donanim haberi anliyirum sonuçta gelirini reklamdan sağlıyor. ama siz siz olun sakin brauna bulasmayin! gecen hafta braunun en baba denilen yeni cikan 9 serisi cihani aldim cildimi mahfetti. cene altindaki tuyleride iyi almıyordu. sonrasinda ise uzayan butun sakallarim derime batmaya basladi 1 haftadir acidan geberdim resmen. Allahdan urunun 100 gun iade etme hakkim vardi iade ettimde kurtuldum yoksa 260 euro cope gidecekti. siz siz olun eger tras makinasi alacaksaniz
MOSER
WAHL
PROXELLİ
den sasmayin. moserin li pro mini cihazi sakal icin ideal alin tertemiz kullanin.
Arkadaslar donanim haberi anliyirum sonuçta gelirini reklamdan sağlıyor. ama siz siz olun sakin brauna bulasmayin! gecen hafta braunun en baba denilen yeni cika...
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fthyrr1976fy 2 yıl
artık berbere para yok vermek yok kurtulduk desenize
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turker03 2 yıl
Beyler ürünü yeni aldım. Yakında sakallar uzayınca deniyeceğim. Amacım sıfır tıraş değil sadece kısaltma ve şekillendirme. Sorunuz olursa ilerleyen haftalarda sorabilirsiniz. Bilginiz olsun
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sdc55 2 yıl
aslında otomatik saç sakal traşı yapan makina çıkartmaları lazım
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sonyz10c 2 yıl sdc55
sdc55
aslında otomatik saç sakal traşı yapan makina çıkartmaları lazım


onu yaparlarsa berberler işsiz kalır
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atisaca283 2 yıl
Braun un buna benzer belkide bunun alt modellerinden olan Braun Cruzer 6 Beard Head modelini kullanıyorum bir yeri birkaç kere almak gerekebiliyor ancak yinede iyi bir ürün onu aldıktan beri jilet ile ayda hatta iki ayda bir ancak tıraş oluyorum çok işime yarıyor.
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tutankenshta 2 yıl
antepcarsi
Arkadaslar donanim haberi anliyirum sonuçta gelirini reklamdan sağlıyor. ama siz siz olun sakin brauna bulasmayin! gecen hafta braunun en baba denilen yeni cikan 9 serisi cihani aldim cildimi mahfetti. cene altindaki tuyleride iyi almıyordu. sonrasinda ise uzayan butun sakallarim derime batmaya basladi 1 haftadir acidan geberdim resmen. Allahdan urunun 100 gun iade etme hakkim vardi iade ettimde kurtuldum yoksa 260 euro cope gidecekti. siz siz olun eger tras makinasi alacaksanizMOSERWAHLPROXELLİ den sasmayin. moserin li pro mini cihazi sakal icin ideal alin tertemiz kullanin.

ilk kullanımda tahriş edebilir biraz sabret... kullandıkça alışırsın...
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Asonas 2 yıl
İnceleme için teşekkürler. Sakal ve favorileri sürekli makina ile düzeltirim. Rahmetli babamın traş makinası vardı braun siz diyin 20 ben diyim 30 yıllık. Severdi böyle kıl saç vs temizlik ürünlerini. Şimdi Mesut'un incelemesini görünce yazamadan edemedim hatıralar depreşti. Babam mis gibi traşını olunca kolonyalar sonra ilk öpücüğü yanağına kondururdum hele o ten kokusu yokmuydu canım babam.
Neyse derinlere dalmayayım malumunuz bu tarz aletler tr'de 35 sene evvel yoktu. Şahsen bende yakın zamanda saç sakal ve kılları temizleyecek bir cihaz bakıyorum. Braunu düşünüyorum. Çekilişe katılmak isterim.
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reiis 2 yıl
Braun dan uzak durun
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aytek66 2 yıl reiis
reiis
Braun dan uzak durun

Kardeş braun dan uzak durun diyorsunuz da neye göre kime göre şunlara bi açıklama getirseniz traş makinesi almak için araştırma yapıyorum forumun hangi marka başlığına girsem braundan uzak durun çöp remington u eve sokmayın philips çok kalitesiz babyliss beş para etmez gibi yorumlar var ya yorum kasıyor millet alakası olmayan konulara yorum atıyor yada gerçekten piyasada kaliteli ürün yok hepimiz kazıklanıyoruz.
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ceo-tr 2 yıl
Çekilişte bana gönderilecek hediye braun bu modelmi acaba?
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antepcarsi 2 yıl
Arkadaslar donanim haberi anliyirum sonuçta gelirini reklamdan sağlıyor. ama siz siz olun sakin brauna bulasmayin! gecen hafta braunun en baba denilen yeni cikan 9 serisi cihani aldim cildimi mahfetti. cene altindaki tuyleride iyi almıyordu. sonrasinda ise uzayan butun sakallarim derime batmaya basladi 1 haftadir acidan geberdim resmen. Allahdan urunun 100 gun iade etme hakkim vardi iade ettimde kurtuldum yoksa 260 euro cope gidecekti. siz siz olun eger tras makinasi alacaksaniz
MOSER
WAHL
PROXELLİ
den sasmayin. moserin li pro mini cihazi sakal icin ideal alin tertemiz kullanin.
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emmare 2 yıl
abi alemsiniz yahu:))
faydalı ama ilginç:)
bu inceleme işinin sonu nereye varacak merak etmeye başladım.
canlı canlı traş olarak inceleme,çok iyi ya:) ya sakallar olmasaydı ne olacaktı:)artıkın sakalları kesmeyide bir programa koyman gerekecek.
nihai olarak eyvallah abi saolasın...
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