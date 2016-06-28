Braun Beard Trimmer BT5090 Saç sakal şekillendirici inceleme videosu

Erkek bakım ürünleri inceleme serimize Braun'un BT5090 saç sakal şekillendiricisi ile devam ediyoruz. Eğer kendi işimi kendim görmeyi severim diyor ve görüntüye önem veriyorsanız bu incelemeyi izleyin

Beard Trimmer 5090, tamamı suya dayanıklı ve yıkanabilir yapısı, yüksekliği 0.5mm aralıklarla 0’dan 10mm’e kadar ayarlanabilir kafası, isteyen için 10mm ile 20mm arasında 2mm aralıklarla ayarlanabilen ekstra geniş kafa aparatı ve hızlı şarj gibi özellikleriyle öne çıkan bir ürün.

Kutu içeriğinden BT5090 yanında ekstra geniş kafa aparatı, şarj yuvası, şarj adaptörü, temizleme fırçası, temizleme yağı ve taşıma çantası çıkıyor.

Şarj durumu bilgisi üzerindeki ufak led lamba ile öğrenilen BT5090’ın şarjı bitmeye yakın led kırmızı renkte yanmaya başlıyor.

BT5090, 1 saatte tam şarj olurken 50 dk boyunca tekrar şarja gerek duymadan çalışabiliyor. Gerekli zamanlarda da 5dk hızlı şarj ile 1 traş süresi boyunca kullanabilmek de mümkün.

Yıkanabilir yapısı tıraş sonrası büyük kolaylık sağlıyor. Tüm parçaları yıkayarak ürünü bir sonraki tıraş zamanına kadar temiz bir şekilde muhafaza edebiliyorsunuz.

Üzerinde herhangi bir hız ayar tuşu bulunmayan BT5090’ın devir sayısı hakkında bir bilgiye ulaşamamış olsam da bir çok cihaz denemiş biri olarak daha hızlı şekillendiriciler de deneme şansım oldu diyebilirim.

Kafa üzerindeki tekerlek sayesinde sakal uzunluğunu 0.5mm aralıklarla ayarlayabildiğimiz standart kafada aynı zamanda bir ayar düğmesi kilit mekanizması da bulunuyor böylece hatalı tıraşın önüne geçilmiş. İnce detayları tıraşlamak için kullanılacak olan küçük bıçak kolay bir kaydırma hareketiyle aktif ediliyor.

Bu kısım çok ince detaylar konusunda iş görüyor fakat biraz fazlasını beklediğiniz yerlerde gücünün yetersiz geldiğini anlıyorsunuz. Deriye değdiği noktalarda dikkatli olmak gerek sonrasında tahriş yapabiliyor.

Kullandığım süre boyunca herhangi bir şekilde kıl çekmesi veya benzeri rahatsız edici bir durum yaşatmayan BT5090, Braun’un belirttiğine göre keskinliğini kaybetmeyen bıçaklarıyla da kullanım ömrü boyunca ilk günkü deneyimi vaat ediyor. Tabi bizim bu kadar uzun bir test yapma şansımız olmadı.

Şarj istasyonu da kullanımı kolaylaştıran diğer bir etken. Uzun giden şarjı yanında hızlı şarj özelliği de ihtiyaç duyulan durumlarda hayat kurtarıcı olabilir.

Eğer görünüşünüze önem veriyor ve kendi işimi kendim görürüm diyorsanız saç ve sakal şekillendirici ürün arayışınızda BT5090’a da göz atmayı unutmayın.

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Şarj yuvası küçük olmasına rağmen cihazı olabildiğince dengeli tutuyor ve silikon ayaklar yüzeye yapışarak kaymayı önlüyor.Çok karmaşık bir yapısı olmayan cihaz üzerinde güç, kafa ayar ve düzeltici kafa aktive etme tuşu hariç buton bulunmuyor.Tamamen yıkanabilir yapısı sayesinde de temizlemesi kolay olan BT5090 malzeme kalitesi olarak da üst düzey bir ürün.Bu videomuzda Braun’un BT5090 model numaralı saç ve sakal şekillendirici makinesini inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.