Braun ile babanıza en değerli hediyeyi verin

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Bu Babalar Günü’nde ilk günden beri sizin için en iyisini isteyen tek erkeğe en doğru hediye ile teşekkür edin. Tüketicilerin yaşamlarını iyileştirmeye odaklı P&G markası Braun, geniş ürün yelpazesiyle zor beğenen stil sahibi babalara hediye seçme sorununu ortadan kaldırıyor.

Braun’un elektrikli tıraş, saç/sakal şekillendirme ve vücut bakım ürünleri arasından kolaylıkla seçeceğiniz hediye ile babanızın günlük kişisel bakım rutinini zenginleştirebilirsiniz.

Üst Düzey Tıraş Performansı Arayan Babalar İçin! Braun Series 9 / 9260s Tıraş Makinesi (899 TL)

Dünyanın EN ETKİLİ tıraş makinası, yeni Braun 9 Serisi, olağanüstü nazik bir tıraş deneyimi vaat ediyor. 10 farklı boyuta adapte olabilen, 5 farklı kesme aparatının mükemmel uyumunu, dakikada 40.000 çapraz kesme hareketine sahip Syncro Sonic teknolojisiyle bir araya getirerek ilk vuruşta herhangi bir tıraş makinesinden çok daha fazlasını alıyor. Bu akıllı tıraş makinesi, cilt hatlarını okuyarak uyum sağlıyor. Braun Series 9, en üst düzey tıraş performansı arayan mükemmeliyetçi erkekleri mutlu etmenin en rahat yolu.

Tepeden Tırnağa Bakımlı Babalar İçin! Braun MGK 3080 Erkek Bakım Seti (269 TL)

Günümüz erkeğinin saç ve sakalını aksesuar gibi kullanması trendi bu yılda artarak devam ediyor. Braun’un tüm vücut için kusursuz bakımlı bir görünüm ve stil kazanımı için tasarladığı Braun MK3080 4 çoklu bakım kiti 9 ayrı kesim şeklini bir arada barındırıyor. 60 dakika çalışma süresi ile ıslak ve kuru kullanılabilen Braun MK3080 saç ve sakalında farklı stiller denemeyi vaat ediyor.

Stilinden Ödün Vermeyen Babalar İçin! Braun BT5090 Sakal Şekillendirme Makinesi (289TL)

Her gün dünyada milyonlarca erkek tarafından kullanılan Braun Saç ve Sakal Şekillendirme Serisi, erkeklerin ihtiyaçlarına yüksek hassasiyet ve konfor sunmak üzere güncellendi. Serinin en çarpıcı ürünü olan BT5090, maksimum hassasiyet için 0.5 mm uzunluk ayarı, her çeşit stili yüzünüze uygulayabilmeniz için tasarlanan 2 tarağı ve 25 farklı uzunluk ayarının yanı sıra yeni hassas kadranı ile yüzünüzü en keskin çizgilerle ve düzgün şekilde şekillendirmenize yardım ediyor. Şekillendirmede eşsiz bir hassaslık sunan bu yeni ürün, erkeklere kişisel tarzlarını ifade etme gücü veriyor.

Hızlı ve Pratik Çözümler Arayan Babalar İçin! Braun Series 3/3040s Tıraş Makinesi (269TL)

Yenilikçi MicroComb teknolojisinin cilde sağladığı mükemmel konfor ve uyumla hiç olmadığı kadar hızlı tıraş sunan Braun Series 3, günlük rutinini zaman engeline takılmadan gerçekleştirmek isteyen erkeklere hitap ediyor. Islak ve kuru kullanım sunan tıraş makinesi, her dokunuşta hem kısa hem de uzun kıllar kesildiği için tıraş zamanı azalıyor, ciltte meydana gelebilecek olası tahrişler de minimum seviyeye iniyor.

http://tr.braun.com

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