"Hey Siri, temizliğe başla": Roborock’tan kritik Matter güncellemesi

Roborock’un Matter destekli güncellemesi, 10 Nisan 2025 tarihi itibarıyla uyumlu modellere sunulmaya başlandı. Güncelleme kapsamında, cihazların platformlar arası etkileşimi gelişirken, Apple Home entegrasyonu sayesinde iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod ve Mac gibi cihazlardan robot süpürge kontrolü mümkün hale geliyor.
Matter desteğiyle gelen Apple Home uyumu, Roborock cihazlarının akıllı ev otomasyon senaryolarında kullanılabilmesini sağlıyor. Örneğin, kullanıcılar “her sabah saat 09.00’da salonu temizle” gibi rutinler tanımlayabiliyor ya da Siri’ye “mutfağı temizle” diyerek işlemi başlatabiliyor.
Roborock, kısa süre içinde S8 Max Ultra ve Qrevo Slim gibi diğer modellerine de Matter desteği eklemeyi planlıyor.
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