Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    "Hey Siri, temizliğe başla": Roborock’tan kritik Matter güncellemesi

    Roborock, birçok üst düzey robot süpürge modeli için Matter protokolü destekli yazılım güncellemesini başlatarak ürünlerini Apple Home, Google Home ve Amazon Alexa ile tam uyumlu hale getirdi.
    Hey Siri, temizliğe başla: Roborock’tan Matter güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Akıllı robot süpürge pazarının öncülerinden Roborock, kullanıcı deneyimini yeni bir seviyeye taşıyacak önemli bir adım attı. Şirket, üst segment robot süpürge modelleri için Matter protokolünü destekleyen bir yazılım güncellemesini kullanıma sundu. Bu gelişmeyle birlikte Roborock cihazları, Apple Home, Google Home ve Amazon Alexa gibi önde gelen akıllı ev platformlarıyla daha uyumlu hale geliyor.

    “Hey Siri, mutfağı temizle”

    Hey Siri, temizliğe başla: Roborock’tan Matter güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Connectivity Standards Alliance (CSA) tarafından geliştirilen Matter, farklı üreticilere ait akıllı cihazların ortak bir protokol üzerinden sorunsuz şekilde iletişim kurmasını sağlayan evrensel bir standart olarak öne çıkıyor. Matter desteği sayesinde Roborock kullanıcıları, robot süpürgelerini yalnızca kendi mobil uygulamalarıyla değil, Apple Home gibi farklı platformlar üzerinden de kontrol edebiliyor olacak.

    Roborock’un Matter destekli güncellemesi, 10 Nisan 2025 tarihi itibarıyla uyumlu modellere sunulmaya başlandı. Güncelleme kapsamında, cihazların platformlar arası etkileşimi gelişirken, Apple Home entegrasyonu sayesinde iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod ve Mac gibi cihazlardan robot süpürge kontrolü mümkün hale geliyor.

    Matter desteğiyle gelen Apple Home uyumu, Roborock cihazlarının akıllı ev otomasyon senaryolarında kullanılabilmesini sağlıyor. Örneğin, kullanıcılar “her sabah saat 09.00’da salonu temizle” gibi rutinler tanımlayabiliyor ya da Siri’ye “mutfağı temizle” diyerek işlemi başlatabiliyor.

    Roborock, kısa süre içinde S8 Max Ultra ve Qrevo Slim gibi diğer modellerine de Matter desteği eklemeyi planlıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    T
    turksatkablonet 1 saat önce

    Adresinizde Gpon 1000 mbps fiber desteği var mı kontrol etmek için https://www.turksatkablonet.com/altyapi-sorgulama adresini ziyaret edebilirsiniz.

    V
    vixx 3 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 4 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mesai saatleri dışında aranmak bft kumanda kopyalama sorunu eczanelerde cesaret hapı varmı arora cappucino 50cc yorum subay astsubay farkı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HONOR Magic 6 Pro
    HONOR Magic 6 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI SWORD 17
    MSI SWORD 17
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum