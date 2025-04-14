"Hey Siri, temizliğe başla": Roborock’tan kritik Matter güncellemesi

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Tam Boyutta Gör Akıllı robot süpürge pazarının öncülerinden Roborock, kullanıcı deneyimini yeni bir seviyeye taşıyacak önemli bir adım attı. Şirket, üst segment robot süpürge modelleri için Matter protokolünü destekleyen bir yazılım güncellemesini kullanıma sundu. Bu gelişmeyle birlikte Roborock cihazları, Apple Home, Google Home ve Amazon Alexa gibi önde gelen akıllı ev platformlarıyla daha uyumlu hale geliyor.

“Hey Siri, mutfağı temizle”

Tam Boyutta Gör Connectivity Standards Alliance (CSA) tarafından geliştirilen Matter, farklı üreticilere ait akıllı cihazların ortak bir protokol üzerinden sorunsuz şekilde iletişim kurmasını sağlayan evrensel bir standart olarak öne çıkıyor. Matter desteği sayesinde Roborock kullanıcıları, robot süpürgelerini yalnızca kendi mobil uygulamalarıyla değil, Apple Home gibi farklı platformlar üzerinden de kontrol edebiliyor olacak.

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Roborock’un Matter destekli güncellemesi, 10 Nisan 2025 tarihi itibarıyla uyumlu modellere sunulmaya başlandı. Güncelleme kapsamında, cihazların platformlar arası etkileşimi gelişirken, Apple Home entegrasyonu sayesinde iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod ve Mac gibi cihazlardan robot süpürge kontrolü mümkün hale geliyor.

Matter desteğiyle gelen Apple Home uyumu, Roborock cihazlarının akıllı ev otomasyon senaryolarında kullanılabilmesini sağlıyor. Örneğin, kullanıcılar “her sabah saat 09.00’da salonu temizle” gibi rutinler tanımlayabiliyor ya da Siri’ye “mutfağı temizle” diyerek işlemi başlatabiliyor.

Roborock, kısa süre içinde S8 Max Ultra ve Qrevo Slim gibi diğer modellerine de Matter desteği eklemeyi planlıyor.

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