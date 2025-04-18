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    A101 marketler Hybron akıllı ev sistemleri satıyor

    17 Nisan A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında yerli girişim hybron markasına ait akıllı ev çözümleri ve Redmi Buds 6 Play tam kablosuz kulaklık modeli yer alıyor.  
    17 Nisan A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    A101 marketler zincirinin Ekstra ürünler kataloğunda evinin güvenliğini arttırmak isteyenlere yönelik olarak ülkemizin yeni girişimlerinden hybron markasına ait ürünler, oyun konsolları ve akıllı televizyonlar yer alıyor. 

    17 Nisan A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    17 Nisan A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında hybron markasına ait akıllı ev çözümleri yer alıyor. Biges şirketi altında faaliyet gösteren hybron, Türkiye’nin tek güvenlik ve IoT platform işletmesi olarak gösteriliyor. 

    Ürünler içerisinde Hold HY bataryalı Wi-Fi akıllı ortam kamerası 2299TL iken güneş enerjili Omni HY dış ortam Wi-Fi güvenlik kamerası 3499TL, Flex HY Wi-Fi akıllı bebek kamerası 1399TL ve Omni HY Wi-Fi hareketli güvenlik kamerası da 999TL olarak satılacak. 
     

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