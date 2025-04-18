A101 marketler Hybron akıllı ev sistemleri satıyor

17 Nisan A101 Ekstra teknoloji ürünleri
17 Nisan A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında hybron markasına ait akıllı ev çözümleri yer alıyor. Biges şirketi altında faaliyet gösteren hybron, Türkiye’nin tek güvenlik ve IoT platform işletmesi olarak gösteriliyor.
Ürünler içerisinde Hold HY bataryalı Wi-Fi akıllı ortam kamerası 2299TL iken güneş enerjili Omni HY dış ortam Wi-Fi güvenlik kamerası 3499TL, Flex HY Wi-Fi akıllı bebek kamerası 1399TL ve Omni HY Wi-Fi hareketli güvenlik kamerası da 999TL olarak satılacak.
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