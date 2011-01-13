Braun’dan Yeni Tam Otomatik Bilekten Tansiyon Ölçer!

Yeni tam otomatik Braun TrueScan BPW4100 tansiyon ölçer, dünyanın en yeni elektronik, beyaz eşya ve telekomünikasyon ürünlerinin sergilendiği Avusturya Salzburg’daki Futura Show’da ilk kez görücüye çıktı.

Tansiyon ölçme cihazlarının teknolojisi hızla gelişiyor ve Avrupa Hipertansiyon Derneği, tansiyonu evde takip etmenin, hipertansiyon ve arteryel hipertansiyonun teşhis ve tedavisinde giderek daha fazla önem kazandığını belirtiyor.

Avrupa’daki yetişkin nüfusun %24’ü yüksek tansiyon hastalığı riskiyle karşı karşıya. 55 yaş üzerindeki kişiler arasında ise bu risk %53’e ulaşıyor.

Her 10 hamilelikten birinde yüksek tansiyona rastlanıyor. Evde tansiyon ölçümü, anne ve bebek için ciddi sonuçlara yol açabilen tansiyon sorununun kontrol altına alınmasına yardımcı oluyor. Tansiyona dayalı en sık rastlanan rahatsızlıklar, pre-eklampsi ve eklampsinin (gebelik toksemisi) sebep olduğu tehlikeli durumlardır.

Tek bir tuş ile çalışan Braun TrueScan BPW4100’ün kolay, rahat ve güvenilir bir şekilde evde ölçüm olanağı sağladığı klinik olarak kanıtlanmıştır.

Kolay okunan ekranındaki seviye göstergesi ile Avrupa Hipertansiyon Derneği (ESH) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre tansiyonun hangi sınıfta yer aldığı görülebiliyor (Normal / Yüksek / Tehlikeli). “Kolay Konumlandırma Sistemi “ise ölçüm öncesinde ve esnasında kullanıcının tansiyon ölçeri doğru konumda, kalp seviyesinde tutmasını sağlıyor.

Düzensiz kalp ritmini de saptayabilen Braun TrueScan BPW4100, son 7 günde yapılan ölçümlerin ortalamasını hesaplayarak doktor ile paylaşılabilecek oldukça değerli bir veri sunuyor. Ayrıca tek tip manşeti tüm bileklere uyum sağlıyor.

İki yıl garantili TrueScan tansiyon ölçerler, perakende mağazalarda ve süper marketlerde önerilen satış fiyatı olan 50.00 € – 55.00€ arasında temin edilebilir.

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