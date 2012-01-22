Brookstone'dan USB bellekli ve WiFi hotspot özellikli kol düğmesi

Gelişen teknoloji günlük giyim aksesuarlarının da tasarımını önemli ölçüde etkiledi. Bugüne kadar üretilen aksesuar çeşitlerinden en ilginçlerine kol düğme tasarımlarında rastlayabiliyoruz. Brookstone ise kol düğmesi tasarımına yeni bir yön veriyor.





Daha önce Nintendo, PlayStation, Game Boy Color ve steampunk tarzında veya USB bellek özelliğine sahip kol düğmelerine şahit olmuştuk. Brookstone ise USB bellek özelliğinin yanına bir de WiFi hotspot özelliği ekliyor.





Y2K12 model kol düğmeleri oval ve parlak gümüş renginde. 2GB USB belleğin yanında kol düğmesi WiFi ağlara bağlanma imkanı da sunuyor. Bunun için bilgisayarınızı kablolu olarak internete bağlayıp uyumlu yazılımı kurmanız gerekiyor. Ardından kol düğmesini USB girişine takarak hem belleğini kullanabiliyorsunuz hem de bir WiFi bağlantı noktası oluşturuyorsunuz. Böylece WiFi uyumlu taşınabilir cihazlarınızı internete bağlayabiliyorsunuz.





Y2K12 model kol düğmeleri 250$ karşılığında satışa sunuldu.