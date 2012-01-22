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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Brookstone'dan USB bellekli ve WiFi hotspot özellikli kol düğmesi

7 yıl
3,5b
1
9
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Gelişen teknoloji günlük giyim aksesuarlarının da tasarımını önemli ölçüde etkiledi. Bugüne kadar üretilen aksesuar çeşitlerinden en ilginçlerine kol düğme tasarımlarında rastlayabiliyoruz. Brookstone ise kol düğmesi tasarımına yeni bir yön veriyor.

Daha önce Nintendo, PlayStation, Game Boy Color ve steampunk tarzında veya USB bellek özelliğine sahip kol düğmelerine şahit olmuştuk. Brookstone ise USB bellek özelliğinin yanına bir de WiFi hotspot özelliği ekliyor.

Y2K12 model kol düğmeleri oval ve parlak gümüş renginde. 2GB USB belleğin yanında kol düğmesi WiFi ağlara bağlanma imkanı da sunuyor. Bunun için bilgisayarınızı kablolu olarak internete bağlayıp uyumlu yazılımı kurmanız gerekiyor. Ardından kol düğmesini USB girişine takarak hem belleğini kullanabiliyorsunuz hem de bir WiFi bağlantı noktası oluşturuyorsunuz. Böylece WiFi uyumlu taşınabilir cihazlarınızı internete bağlayabiliyorsunuz.

Y2K12 model kol düğmeleri 250$ karşılığında satışa sunuldu.

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tahir40 7 yıl
Bilgisayarı kablolu olarak internete bağladıktan sonra...
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alito 7 yıl
tam 007 işi olmuş
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jibe 7 yıl
Lavabo armatürlerine benziyor.
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utkanizmit 7 yıl
daha neler cıkacak neler. Herseye wifi takıyorlar artık. Tuvalet kagıdına yapmasınlarda neye yaparlarsa yapsınlar.
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E_Aydin35 7 yıl
Çok harikaymış gerçekten iyi birde düşünce :)Ama fiyatta biraz pahalı be.. :(
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pcheveslisi 7 yıl
Gereksiz
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Foo Fighters 7 yıl
Babam derdi de inanmazdım:))
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JoeyBane 7 yıl
Tuhaf:D Vay be.
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cagataykoroglu 7 yıl
yok artık
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