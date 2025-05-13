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    Samsung Galaxy S25 Edge tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

    Samsung Galaxy S25 Edge akıllı telefon modelinde 6.7 inçlik Dynamic AMOLED 2X ekran, Snapdragon 8 Elite for Galaxy yonga seti, 12GB LPDDR5X RAM, 3900mAh batarya gibi özellikler yer alıyor.  

    Samsung Galaxy S25 Edge Tam Boyutta Gör
    Samsung’un merakla beklenen Galaxy S25 Edge akıllı telefon modeli sessiz sedasız tanıtıldı. Serideki abilerinden donanım anlamında farkı olmayan telefonun batarya ve kamera tarafı incelik nedeniyle optimize edilmiş. 

    Samsung Galaxy S25 Edge özellikleri

    • 6.7 inçlik Dynamic AMOLED 2X ekran
    • Snapdragon 8 Elite for Galaxy
    • 12GB LPDDR5X RAM
    • 256GB/512GB UFS 4.0 depolama
    • 200MP OIS + 12MP arka kamera
    • 12MP ön kamera
    • 3900mAh batarya, 25W hızlı şarj, kablosuz şarj
    • USB 3.2 Gen 1, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7

    Samsung Galaxy S25 Edge modeli 5.8mm kalınlık değeri ile Galaxy S tarihindeki en ince telefon olma unvanını eline geçiriyor. Samsung donanımdan büyük tavizler vermeden kasayı inceltirken, arka kamera yuvası bu ölçünün dışında bırakılmış. Ağırlık ise 163 gram olmuş.

    Galaxy S25 Edge akıllı telefonun ekranında 120Hz tazeleme hızı ve 2600 nit maksimum parlaklık değeri yer alıyor. Corning firmasının henüz tanıtılan Gorilla Glass Ceramic teknolojisi ilk kez bu telefonda kullanılmış. Ceramic ile telefon ekranı 1 metre yükseklikten asfalt benzeri yüzeylere 10 kez üst üste düşüşlere dayanabiliyor. 

    Galaxy S25 Edge modelinin kamera tarafında ana sensör 2x yakınlaştırma da sunuyor ve adaptif piksel teknolojisi ile destekleniyor. Yazılım ile toplam yakınlaştırma oranı 10x seviyesinde oluyor. Video kaydı ise 8K 60fps seviyesine kadar çıkabiliyor. 

    Samsung Galaxy S25 Edge tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fi Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy S25 Edge Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi

    • Samsung Galaxy S25 Edge 12/256 – 71499TL
    • Samsung Galaxy S25 Edge 12/512 - 71499TL (kampanya bitimi 79499TL)

    Samsung Galaxy S25 Edge akıllı telefon modeli ülkemizde de ön siparişe başlamış durumda. Kısa süreliğine üst versiyonun fiyatı alt versiyon ile aynı olacak. Ayrıca 6 aylık Gemini Advanced ve 2TB Google One depolama alanı hediye. Yine uygulamadan yapılan alışverişlerde SmartTag2 de hediye ediliyor. Sevkiyatlar 27 Mayıs itibariyle başlayacak. 

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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 20 saat önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 2 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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