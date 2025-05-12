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    Xiaomi Mijia M40S iki farklı istasyon versiyonuyla duyuruldu

    Xiaomi Mijia M40S robot süpürge alçalan navigasyon modülü, rekor seviyede emiş gücü, opsiyonel drenaj sistemi, dinamik haritalama gibi özelliklerle geliyor.     

    Xiaomi Mijia M40S Tam Boyutta Gör
    Geçen yıl piyasaya çıkan orijinal modelin ardından Xiaomi Mijia M40S robot süpürge versiyonu rekor kıran emiş gücü ve opsiyonel drenaj sistemi ile rekabette çıtayı bir hayli yukarıya yükseltiyor. 

    Xiaomi Mijia M40S özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Mijia M40S robot süpürge firmanın yeni geliştirdiği yükselebilir LiDAR navigasyon modülü ile geliyor. Kanepe altı gibi dar alanlara girdiğinde modül içeri doğru girerek toplam yüksekliği 8.8cm seviyesine çekiyor. 

    İnce boyutlarına rağmen 23000Pa emiş gücüne ulaşabilen süpürge firmanın bugüne kadar geliştirdiği en güçlü robot süpürge olma özelliğini de kazanıyor. Fırçanın üzerinde yer alan çift bıçak sistemi saçları keserek dolanmayı engelliyor. Yine uzayabilen fırça sistemi ve moplar köşeleri en iyi şekilde temizleyebiliyor. 

    Hassas engel algılayabilen robot dinamik olarak haritalama yaparak engellere göre yol çizebiliyor. HyperOS bağlantısı sunan cihaz 5200mAh batarya ile uzun süreler kullanılabiliyor. Süpürge istasyonuna göre ikiye ayrılıyor. 

    Orijinal modelde de olan uzun istasyon 75 güne kadar toz biriktirme, 4 litreye kadar su haznesi, deterjan ekleme, mop parçalarını temizleme ve kurutma şeklinde özelliklere sahip. Kompakt versiyon ise drenaj sistemi sayesinde bir su tankına ihtiyaç duymuyor. Bunun haricinde aynı özellikleri sunuyor. Xiaomi Mijia M40S drenajlı versiyon 511$ iken depolu versiyonu 414$ civarında. 

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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 12 saat önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 2 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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