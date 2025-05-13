Nintendo Switch 2 kartuş kısıtlaması koyuyor, kod kartları yaygınlaşacak

Nintendo Switch 2 kod kartı popüler olacak
Elde edilen bilgilere göre Nintendo, yeni nesil konsolunda kartuşları 64GB ile sınırladı. Bu bakımdan pek çok oyun geliştiricisi büyük boyut kaplayan oyunlarını kod kartları ile dağıtacak. Kod kartları oyunu indirmenizi sağlarken aynı kartuş gibi arkadaşınıza ödünç vermenizi da sağlıyor. Ayrıca eShop olmayan bölgelerde de oyun indirilebiliyor.
Bunun haricinde yine Nintendo mağazasından oyunu indirmek ve 64GB kapasiteli kartuşlar şeklinde satın almak çözümleri de mevcut. Diğer taraftan Nintendo kapasiteyi 128GB yaparsa dengeler değişebilir. Nintendo Switch 2 konsolu 13 Haziran tarihinde ülkemizde lansman yapacak. Fiyatı ise 36999TL olacak.
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yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
Arabamız yerli ve milli