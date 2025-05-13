Nintendo Switch 2 kartuş kısıtlaması koyuyor, kod kartları yaygınlaşacak

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Nintendo Switch 2 konsolunun piyasaya çıkış tarihi yaklaşırken oyunların dağıtım şekli de ortaya çıkmaya başladı. Nintendo’nun kartuş kısıtlaması nedeniyle oyun severlerin biraz daha çevreci bir çözüme yöneleceği tahmin ediliyor.

Nintendo Switch 2 kod kartı popüler olacak

Elde edilen bilgilere göre Nintendo, yeni nesil konsolunda kartuşları 64GB ile sınırladı. Bu bakımdan pek çok oyun geliştiricisi büyük boyut kaplayan oyunlarını kod kartları ile dağıtacak. Kod kartları oyunu indirmenizi sağlarken aynı kartuş gibi arkadaşınıza ödünç vermenizi da sağlıyor. Ayrıca eShop olmayan bölgelerde de oyun indirilebiliyor.

Nintendo Switch 2 Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu 1 hf. önce eklendi

Bunun haricinde yine Nintendo mağazasından oyunu indirmek ve 64GB kapasiteli kartuşlar şeklinde satın almak çözümleri de mevcut. Diğer taraftan Nintendo kapasiteyi 128GB yaparsa dengeler değişebilir. Nintendo Switch 2 konsolu 13 Haziran tarihinde ülkemizde lansman yapacak. Fiyatı ise 36999TL olacak.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.