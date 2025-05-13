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    Nintendo Switch 2 kartuş kısıtlaması koyuyor, kod kartları yaygınlaşacak

    Nintendo Switch 2 konsolunun piyasaya çıkması ile uyumlu oyunlar ya da yeni oyunlar da satışa sunulacak. Kaynaklar kod kartlarının yaygınlaşacağını belirtiyor.  

    Nintendo Switch 2 Tam Boyutta Gör
    Nintendo Switch 2 konsolunun piyasaya çıkış tarihi yaklaşırken oyunların dağıtım şekli de ortaya çıkmaya başladı. Nintendo’nun kartuş kısıtlaması nedeniyle oyun severlerin biraz daha çevreci bir çözüme yöneleceği tahmin ediliyor. 

    Nintendo Switch 2 kod kartı popüler olacak

    Elde edilen bilgilere göre Nintendo, yeni nesil konsolunda kartuşları 64GB ile sınırladı. Bu bakımdan pek çok oyun geliştiricisi büyük boyut kaplayan oyunlarını kod kartları ile dağıtacak. Kod kartları oyunu indirmenizi sağlarken aynı kartuş gibi arkadaşınıza ödünç vermenizi da sağlıyor. Ayrıca eShop olmayan bölgelerde de oyun indirilebiliyor. 

    Bunun haricinde yine Nintendo mağazasından oyunu indirmek ve 64GB kapasiteli kartuşlar şeklinde satın almak çözümleri de mevcut. Diğer taraftan Nintendo kapasiteyi 128GB yaparsa dengeler değişebilir. Nintendo Switch 2 konsolu 13 Haziran tarihinde ülkemizde lansman yapacak. Fiyatı ise 36999TL olacak. 
     

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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 1 gün önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 2 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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