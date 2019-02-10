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Bu Fiyata En Güçlü 7.1 Oyuncu Kulaklığı Trust IRONN GXT435
3 ay
8,7b
1
Çevre Birimleri
54
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Levon Turaç
Video Editörü
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Tekrardan bir Trust ürünü ile karşınızdayız bu videomuzda yaptığımız testlerde 119.4 db ses ile fiyatına göre en güçlü 7.1 sanal surround özellikli Trust'ın IRONN GXT435 oyun kulaklığını inceleyeceğiz
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qoqoCAN
3 ay
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1000 desibel olsa ne yazar ?????????? kulakların için yararlı mı 119db ??
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tahir40
3 ay
editörün seçimi
Rampage RBT-18 incelemesi rica etsek?
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moslevon
3 ay
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tahir40
Elimize geçerse elbette dostum.
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qomutan
3 ay
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Selamlar, incelemeniz için şimdiden teşekkür ederim. Bu kulaklıkta dahili 7.1 ses kartı yok, bilgisayarda da yoksa kulaklığın 7.1 özelliğinden faydalanabilecek miyiz?
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SavasLordu
3 ay
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Arkadaşlar merhaba kablosuz 7.1 arıyorum ps4 için 2 gündür baya video izledim kararsız kaldım bütçe 500 600 tl
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moslevon
3 ay
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SavasLordu
Corsair void rgb pro wireless modelini öneririm. Ben onu kullanıyorum. Şarj süresi en iyi olan ve en rahat kulaklık coid serisidir.
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enja
3 ay
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Arkadaşım kulanıyor çok memnun buyurun buda 120 db sadece db ile oluyorsa o iş
hepsiburada.com/...
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DH Misafiri
3 ay
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şuna verilen paraya yazık.
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AnadoluEfes
3 ay
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Masaya airdrop düşmüş
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moslevon
3 ay
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AnadoluEfes
Onu kendim bastım 3d yazıcıdan :)
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FerdosParadise
3 ay
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Selam kolay gelsin Levon Turaç.Lütfen Spatial 360 Audio ve Mpeg-H
üzerine bir makale yazabilirmisiniz bilinçlenmemiz için? teşekkürler.
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alemburda34
3 ay
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Valla güzel inceleme böyle işini severek yapan adamlar bu devirde zor.
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moslevon
3 ay
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alemburda34
Çok teşekkür ederim sağolasın.
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Nikomer
3 ay
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Ses şiddeti ile ses kalitesinin ne gibi bir ilişkisi varda başlığa böyle yazdınız sayın editör ?
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moslevon
3 ay
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Nikomer
Ben öyle bi bağlantı yapmadım o bağlantıyı sen yaptın. Video içnide ben ne demişim en sonunda 119 desibelde seste hiçbir kayıt ve bozulma yaşamadan verebiliyor demişim dimi.
Yani ses şiddeti ile kaliteye değinmişim.
Ses şiddeti ile o desibel aralığında aynı kaliteyi bozulmadan vermesi elbette önemli bir unsur.
Başlığa onu yazma sebebimizde ses kasmak isteyen oyuncular için desibel önemlidir sebebi bu.
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drserk
3 ay
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surround virtual oldukça bir anlamı yok galiba.. benim merak ettiğim virtual surround yerine hatta ekstra bir ses kartını anakarta takmak yerine amp-dac alıp bunun üzerinden oyun oyanamak daha iyi bir oyun deneyimi sağlar mı? çünkü 7.1 sistemli kulaklıklar ses kalitesini öldürüyor ki ses kalitesinin kötü olduğunu da steelseries h7 kulaklıklarım bozulunca anladım. ancak oyun deneyimi başka.. test edemediğim için merak ediyorum
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hepsiburada.com/...
üzerine bir makale yazabilirmisiniz bilinçlenmemiz için? teşekkürler.
Yani ses şiddeti ile kaliteye değinmişim.
Ses şiddeti ile o desibel aralığında aynı kaliteyi bozulmadan vermesi elbette önemli bir unsur.
Başlığa onu yazma sebebimizde ses kasmak isteyen oyuncular için desibel önemlidir sebebi bu.