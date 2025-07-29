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    Türkiye’nin dördüncü operatörü TÜRKSAT oluyor: Tarih netleşti

    Aktarılan bilgilere göre TÜRKSAT, yeni yasal düzenlemenin ardından 2026'nın ilk çeyreğinde Türkiye'nin dördüncü mobil operatörü olarak hizmet vermeye hazırlanıyor.

    Türkiye’nin dördüncü operatörü TÜRKSAT oluyor: Tarih netleşti Tam Boyutta Gör
    Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki TÜRKSAT, 2026'nın ilk çeyreğinde dördüncü mobil operatör olarak hizmete başlamaya hazırlanıyor. İlk olarak Mayıs 2025’te gündeme gelen iddialar, yeni yasama döneminde Meclis’e sunulacak düzenleme ile resmiyet kazanmak üzere.

    TÜRKSAT için hedef 2026

    Ekonomim’in haberine göre TÜRKSAT, mevcut yapısında sunduğu kablo ve yayın hizmetlerini birbirinden ayıracak yeni bir yapılanma sürecine giriyor. Bu ayrımın ardından şirketin, mobil iletişim sektörüne adım atarak Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’un ardından pazardaki dördüncü oyuncu olması hedefleniyor. Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından çalışmaların hızla başlaması bekleniyor.

    Türkiye’de mobil sektörde faaliyet gösteren üç büyük şirketten ikisinin çoğunluk hissesi hâlihazırda kamuya ait. Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom’un yüzde 61,68’ine, Turkcell’in ise yüzde 26,2’sine sahip. TÜRKSAT da fonun tam kontrolünde faaliyet gösterdiği için, yeni operatörle birlikte sektördeki kamu payı daha da artmış olacak.

    TÜRKSAT’ın sektöre girişiyle birlikte mobil pazardaki dört büyük oyuncudan üçünün TVF kontrolünde olacak olması, piyasada gerçek rekabetin ne ölçüde sağlanabileceği konusunda soru işaretleri oluşturabilir.

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